Tewfik Hakem choisit "Bijou" pour "1 livre, 1 jour"

Et si le XXe siècle nous était conté par le prisme d’une pierre précieuse? "Bijou" de Fred Bernard (scénario) et Loustal (dessin), c'est l'ouvrage que le producteur du "Réveil culturel" a choisi pour cet épisode d'"1 livre, 1 jour" associant France Culture à France Télévisions. A regarder en replay.

En recommandation de lecture dans le cadre de l'émission "1 livre, 1 jour", Tewfik Hakem, producteur sur France Culture du Réveil culturel de 6h05 à 6h25, a choisi Bijou de Fred Bernard (scénario) et Loustal (dessin) aux Editions Casterman

L'intrigue :Et si le XXe siècle nous était conté par le prisme d’une pierre précieuse ?

Découvert en 1907 dans une mine d’Afrique du Sud, le diamant Bellaciao va traverser le siècle, filant de mains en mains, au gré des histoires d’amour, des faillites, des aventures rocambolesques, et des accidents de parcours. Du naufrage du Titanic, à la mort de Bashung, Fred Bernard et Jacques de Loustal, lancent leur bijou extraordinaire comme le dé du destin, entremêlant les petites et la grande Histoire.

Pourquoi avoir choisi Bijou de Fred Bernard (scénario) et Loustal (dessin) ?

Parce que ce bel album marque le retour à la BD d'un des plus grands dessinateurs français, Loustal. C'est l'histoire d'un diamant qui passe de main en main, traversant les mers, les océans et tous les affres de l'Histoire du 20 ème siècle. Un scénario écrit sur mesure pour Jacques Loustal par le scénariste Fred Bernard. En 60 planches, chacune composée de deux images panoramiques et sans phylactères, Loustal développe tout son talent, avec ses couleurs chaudes inimitables, ses perspectives audacieuses, ses paysages somptueux. Tout à la fois inspiré par la peinture et le cinéma, Loustal a le don de rehausser ses aquarelles au crayon noir ou à l'encre de chine, et de nous entraîner avec ses personnages dans une douce mélancolie. Pop vintage poétique.

Fred Bernard est l'une des plus belles plumes des ouvrages pour la jeunesse d'aujourd'hui, particulièrement reconnu pour ses albums réalisés en tandem avec François Roca. En bande dessinée, il est l’auteur, de la série Jeanne Picquigny qui conte les aventures d'une jeune femme moderne au début du XXème siècle. Passionné d'Hugo Pratt, il prolonge à sa manière toute personnelle, le pendant féminin de l'aventurier Corto Maltese...

Loustal est né en avril 1956. À la fin des années 70, alors étudiant en architecture, il commence à publier des illustrations dans Rock & Folk où il rencontre Philippe Paringaux qui lui écrira plusieurs scénarios de bandes dessinées publiées dans Métal Hurlant, puis (A suivre). Ensemble ils signeront une dizaine d'albums dont Barney et la note bleue, Cœurs de sable, Kid Congo, Le sang des voyous, etc.

Il a aussi travaillé avec d'autres écrivains tels Jerôme Charyn pour Les frères Adamov et White Sonya, Jean Luc Coatalem pour Jolie mer de Chine et Rien de neuf à Fort Bongo, Dennis Lehane pour Coronado, et Tonino Benacquista pour Les amours insolentes. Il a signé avec JC Gotting Pigalle 62.27 et Black Dog est leur deuxième collaboration.

Parallèlement à ses activités d’auteurs de bande dessinée, il travaille beaucoup comme illustrateur pour l’édition (notamment l’œuvre de George Simenon), la presse, la publicité, et expose régulièrement ses peintures à Paris, Bruxelles, Milan, Genève… Grand amateur de voyages, il rapporte de ses périples des carnets de dessins publiés d'abord aux éditions du Seuil et maintenant aux éditions de la Table Ronde, Dessins d'ailleurs, Esprits d'ailleurs et dernièrement Carthagène avec Raymond Derpardon aux éditions Dupuis.

Tewfik Hakem est producteur de l'émission "Le Réveil culturel" sur France Culture depuis 2006, qui s'est précédemment intitulée "Un autre jour est possible" puis "Paso doble". Auparavant, il était avec Jacques Munier l'un des producteurs de l'émission littéraire "A plus d'un titre", de 2007 à 2011.

Tewfik Hakem a commencé sa carrière en France en collaborant au mensuel hip-hop L'Affiche, avant de rejoindre Radio Nova. Ancien reporter au Monde, il a réalisé des documentaires pour Arte, écrit pour Les Inrockuptibles, Télérama et Vibrations.