Un fils de cordonnier à l'Académie française, avant la berceuse transclasse et Bernard Tapie

Est-ce parce qu’elles rassurent ? Les belles histoires (se) vendent bien. Dans l’édition comme les médias, les récits de ce que les sociologues appellent des “trajectoires sociales ascendantes” font florès. C’est-à-dire ces histoires de parcours hors-cadre de gens nés sans toutes les meilleures chances de leur côté, dans des quartiers populaires, parfois des familles bancales ou simplement grandis au creuset de rêves moins bien dotés et d’écoles où l’entre-soi n’était pas synonyme de marchepied ensoleillé… C’est par exemple Nesrine Slaoui, cette journaliste passée par Sciences Po et dont le témoignage vidéo où elle décrivait son malaise a atteint des chiffres de partage stratosphériques ; ce sont encore tous ceux dont le journaliste Adrien Naselli est allé chercher l’écho des parents, après avoir été lui-même confronté en chemin aux vertiges du passage de frontières, de chez lui jusqu’à l’Ecole normale supérieure et France Culture (notamment) ; c’est aussi bien sûr Annie Ernaux, la grande autrice de 81 ans désormais citée comme un modèle par de nombreuses personnalités toutes origines confondues - et lue comme jamais ; ce sont évidemment Didier Eribon et Edouard Louis qui conjuguent un “je” à rebours des pronostics ; c’était encore Bernard Tapie, icône du self-made man dont le mausolée semblait tout entier taillé dans le marbre du mérite à sa mort.

D'un article à l'autre, ce sont en fait souvent les mêmes. Tandis qu’ils se déploient en politique, dans la culture ou dans les médias, ils font désormais rebondir ce terme encore peu connu du grand public il y a une quinzaine d’années : “transfuge de classe”. Un mot-clé à présent, qui s’enracine de plus en plus dans la presse : il est vecteur d’audience et parfois c'est le thermomètre qui fait monter la température.

Dans Libération, on pouvait lire, mi-octobre 2021, que les médias et la culture en particulier raffolent de ces parcours-là : “Changer de classe sociale est particulièrement valorisé, notamment dans l’édition ou à la télé, deux secteurs qui aiment mettre en scène des parcours.” Ces récits en vitrine sont loin d’être univoques : par définition, leur empreinte est celle de parcours singuliers. Qui, souvent, ont surtout de commun d’être portés par des protagonistes comme ayant “réussi” ou “s’en être sortis”. Reconnus pour leur destination, en somme, et seulement une fois à bon port. Et c’est cet atterrissage, comme un salto labellisé au sceau de la réussite, qui permet souvent de donner du souffle à tous les happy ends.

Car il s’agit bien d’une narration, et même d’une entreprise de mise en récit. Les transfuges de classe ainsi médiatisés ont une utilité, qui nous en dit sans doute davantage sur ce que fait la société en les valorisant, que sur leur trajectoire. Non que ces histoires seraient insincères : entreprendre de témoigner, croire aux effets galvanisants de ce ricochet, n’a rien de frelaté en soi ; et sortir de son milieu pour faire sa place dans un autre monde est une authentique migration, qu’éclairent avec finesse des travaux de sciences sociales qui montrent que si la reproduction sociale ne recule pas, c’est aussi parce que certains n’y ont guère intérêt.

Exception consolantes

Pourtant, à mesure qu’il s’enracine dans le paysage médiatique, le phénomène des transclasses finirait par prendre des airs de berceuse. Adossée à ces récits personnels, une histoire collective se consolide : il s’agit de (se) raconter que c’est possible. C’est aussi à cela que ces servent ces “exceptions consolantes”. Belle et puissante, l’expression a récemment été remise en avant. C’est le titre d’un témoignage à la première personne, publié par Jean-Paul Delahaye. L’auteur est devenu numéro 2 du ministère de l’Education nationale au terme d’un parcours d’obstacles qu’il était venu raconter dans Etre et savoir, sur France Culture, le 6 septembre 2020. L’expression “exception consolante ” a en fait tout juste cent ans. Elle date de Ferdinand Buisson, pédagogue, député radical et futur Nobel de la paix, qui, dans son Manuel de l’enseignement primaire, en 1921, pointait déjà la part de mirage inhérente au système des bourses : la réussite d’une poignée d’excellents élèves venait au fond confirmer la règle. Et donner à l’ordinaire des atours généreux… même quand en réalité, c’est d’être ou ne pas être un héritier qui fait la différence.

Aujourd’hui, en matière de littérature, l’époque n’est pas tellement aux vastes romans sociaux - même s’il existe des exceptions, et que Nicolas Mathieu, par exemple, avait reçu en 2018 le Goncourt pour Leurs enfants après eux, un grand livre qui justement montrait le poids de la reproduction sociale. Si bien que les témoignages de transfuges de classe, une fois en tête de gondole, comptent parmi les rares objets susceptibles de dire quelque chose des inégalités. C’est aussi à ce titre-là qu’on leur tend un micro, et oriente les projecteurs vers leur meilleur profil. Or par définition, le transclasse restera pour la postérité comme celui qui a réussi à subvertir un pédigrée. Et “réussi” tout court. Si bien que ces histoires-là, souvent évoquées à l’encre sympathique dans la presse, contribuent à assourdir la réalité du plus grand nombre. Ils célèbrent avant tout l’exceptionnalité d’une poignée de miraculés. Ils sont ceux auxquels d’autres qui, peut-être, n’ont pas eu besoin de subvertir grand chose, se flattent de trouver bien des talents de rescapé.

Et c’est d’autant plus commode qu’ils sont peu nombreux - non seulement à le raconter, mais surtout à en faire l’expérience. A l’époque de Ferdinand Buisson, les boursiers sont deux fois moins nombreux qu’aujourd’hui dans le secondaire, et si les garçons issus des classes populaires sont rares à aller au lycée, les filles le sont plus encore. Mais on conserve de cette époque-là de grandes œuvres littéraires, qui disent les inégalités, l’isolement des campagnes, l’enfance ouvrière ou la pauvreté, et parfois le mépris de classe ou les privilèges. Et puis aussi, l’amertume, et un désir de se révolter. L’écrivain Jean Guéhenno (1890-1978) par exemple, avait fait du conflit social la sève de son œuvre, dès les années 1920 - et par exemple son roman Caliban parle, qui mettait aux prises un privilégié et un prolétaire qui trouvera dans les livres l’émancipation (et aussi la colère).

"Un homme de série" : Guéhenno immortel

Contemporain de Ferdinand Buisson bien que beaucoup plus jeune, Guéhenno était le fils d’un cordonnier syndicaliste et d’une mère piqueuse de chaussures. Il était de Fougères, en Bretagne. Sociologiquement, il était aussi l’une de ces “exceptions consolantes” : après avoir passé le bac en candidat libre tout en travaillant à l’usine, le futur écrivain était devenu boursier et, via une année de prépa au lycée Louis-le-Grand à Paris, il avait réussi le concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure. C’est donc en agrégé, transfuge de classe au terme d’un passage de frontière radical, qu’il s’était hissé dans le monde des lettres parisien. Lui-même, qui parlait encore d’une grande grève dans la chaussure comme d’une “affaire de pain, bien sûr, mais autant une affaire d’honneur”, ne fera jamais mystère de son parcours. Au contraire, il en parlera. Le 6 décembre 1962, dans le discours qu’il prononçait à sa réception à l'Académie française, le Breton n’utilisera pourtant pas une seule fois le mot “peuple”, alors très courant. Mais l’académicien Jacques Chastenet, qui lui répond comme le veut l’usage, surligne la noblesse de son héritage populaire. Et puis encore, combien son œuvre et sa vie sont “inséparables”. Mais, voilà aussitôt Chastenet, lui-même diplomate et fils d’un sénateur, qui affine. Et dans l’ombre portée du récit de soi, il donne une vigueur politique à l’exception plutôt que de cajoler avec démagogie l'extraction prolétaire du petit Breton devenu grand immortel à 72 ans :

Qu’on ne s’y trompe pas : ce n’est point là orgueil, encore moins impudeur ; c’est l’effet d’un besoin passionné de sincérité, d’un besoin aussi de voir clair en vous, l’effet surtout de la conviction qui vous possède que votre carrière est exemplaire en tant qu’elle manifeste comment un “homme de série” — vous affirmez modestement être tel — peut réussir à “changer sa vie” tout en restant soi-même. Le moins égoïste des humains, vous souffrez de voir semblable réussite demeurer exceptionnelle, et tous vos écrits, toute votre action ont tendu à procurer votre “chance” au plus grand nombre.

Puis, en ce jour de 1962, ce sont ces mots encore qui résonnent à l'Académie, qui pourtant est loin de passer pour un temple du gauchisme :

Les établissements d’enseignement secondaire n’étaient guère alors fréquentés que par de jeunes bourgeois qui partageaient les préjugés de classe où s’entêtaient leurs parents et qui les aiguisaient de cruauté enfantine. Pour de futiles détails de toilette et de comportement, vous fûtes sans doute moqué, et ces sottes railleries, venant d’êtres que vous sentiez inférieurs à vous par l’intelligence, vous firent au cœur une blessure difficilement guérissable. Les réserves d’amertume, de colère, de haine même qu’enfouit en vous l’arrogance de ces fats marmousets, on les mesurera quelque vingt-cinq ans plus tard quand vous publierez "Caliban parle". Ce premier de vos livres à faire du bruit sera la profession d’une foi généreuse, mais au grand souffle qui l’animera se mêlera une âcreté explicable par les offenses dont vous aviez été, bambin, la victime.

Bel hommage sur mesure que cette consécration aussi râpeuse que louangeuse pour un écrivain qui ne trouvait pas grande consolation au fait d’être une exception. Et dont, finalement, l'œuvre a plutôt servi à rendre visible qu’à capitonner ou rassurer. Dans son sillage, tandis qu’il remplaçait ce jour-là Emile Henriot au fauteuil numéro 9, le gamin de Fougères charriait ainsi, avec lui, une foule obscure, invisible et pourtant pas absente : ceux dont il avait été, ceux dont il avait fait de la littérature. Et si, souvent, l’écrivain avait dit “je”, le pronom révélait ainsi toutes les nuances et les aspérités du mot “réussite” une fois frictionné au pluriel. Deux petites décennies seulement après l’entrée de Guéhenno à l’Académie française, Bernard Tapie sortait un 45 tours dont la face A était lustrée d’une chanson intitulée Réussir sa vie :

Storytelling libéral

En promotion, l’entrepreneur autodidacte avait posé en 1985 devant les photographes des agences de presse, vinyl à la main et sourire de dentifrice aux lèvres. Les paroles parlent du goût du plaisir, du travail et de l’orgueil. La réussite, c’est “parler à Dieu comme à ses voisins”. Elle se conjugue dans un “je” très singulier, propulsé aux étincelles pétaradantes d’un storytelling libéral qui, au fond, n’a pas disparu avec le clinquant des années 80. Et semble encore parfois perler dans l’écho que les médias peuvent donner aujourd’hui aux transfuges de classe une fois distillés en phénomènes marketing. A sa mort, le 3 octobre 2021, le communiqué de l’Elysée évoquait Rastignac en toutes lettres et l’habileté d’un forgeron. Emmanuel Macron se disait “touché par l’ambition, l’énergie et l’enthousiasme furent une source d’inspiration pour des générations de Français” : n’avait-il pas eu pour seule vocation, le succès, fascinant “parce qu’il enjambait toutes les barrières sur le chemin de sa réussite” ?

Cette petite musique est celle du mérite. C’est-à-dire l’idée qu’après tout, rien n’est impossible pourvu qu’on s’en donne les moyens. Preuve en seraient ces trajectoires contre vents et marée - et aussi quelques poissons carnivores. En fait, un leurre qui fait son lit dans le même besoin de (se) rassurer. Par exemple, lorsqu’un article (dans Le Monde) sur une prépa de proche banlieue parisienne indique qu’ici, “la note au devoir de maths est plus importante que la profession des parents”. Une phrase plus tôt, les auteurs de l’article écrivaient encore : “Ici, différents milieux sociaux se côtoient sans que personne y prête attention.”

Pour l’aubaine, on met sous le tapis tout ce qui peut distinguer un élève qui aurait les codes d’une classe prépa (même moins prestigieuse) d’un autre - et ce qu’il en coûte aux uns comme aux autres. C’est faire l’impasse sur tout un tas de questions matérielles, alors que l’existence d’un internat, par exemple, peut faire une sacrée différence si ça implique aussi du calme, un accès au CDI ou des activités périscolaires, par exemple. C’est aussi laisser planer l’idée que subvertir son manque de chance est finalement à la portée de n’importe quelle bonne volonté pas trop petit-bras. Alors que la philosophe Chantal Jacquet explique très bien (à La Grande table le 5 octobre 2021 par exemple) que ceux qui “réussissent” en fait n’ont pas redoublé d’efforts là où d’autres se seraient vautrés dans la paresse et la fatalité. Ils avaient plutôt des atouts pour le faire : la persévérance et l’audace, comme la capacité à se projeter dans le futur, requièrent des compétences, et un apprentissage.

L'escalier de service

C’est, encore, occulter combien le sentiment d’être légitime ne se distribue pas de la même manière selon d’où l'on vient et qui l’on a croisé en chemin. Y compris chez les bons élèves qui se hissent grâce à l’école et parmi ceux qui se familiarisent rapidement à la culture savante : dans Passer les frontières sociales, un précédent livre qui remonte à 2014 et qui ressort cet automne 2021, enrichi en poche à La Découverte, le sociologue Paul Pasquali pointait déjà que les boursiers, même quand ils ont d’excellents résultats, doutent facilement de leur mérite. Aux prises avec le soupçon d’avoir tiré profit de dispositifs qui, en réalité, sont loin de servir les objectifs d’ouverture sociale qu’on leur prête, ils se battent en fait contre des moulins : de longue date, les sociologues ont montré que le pompon méritocratique n’existe pas plus que l’ascenseur social. En réalité, comme l’écrivait très justement Rose-Marie Lagrave qui publiait, début 2021, une précieuse enquête d’auto-socioanalyse, Se Ressaisir, les transfuges de classe prennent surtout l’escalier de service.

En consacrant une version dorée de l’ascension sociale, cet écho fige une poignée de rescapés dans une performance individuelle enchanteresse (et enchantée) qui obscurcit quantité de données objectives, et pas mal de statistiques. Qui pourtant existent. Or sous les onguents du storytelling, on peut au contraire décrypter des clés, des apprentissages, des compétences, des chances ou encore des stratégies qui, justement, ont permis que l’exception se fraye un chemin. Dans Se Ressaisir, Rose-Marie Lagrave montrait par exemple de façon très éclairante ce que sa propre trajectoire à contre-pronostic avait pu devoir à son militantisme féministe. Encore inachevé, un manuscrit arrivé entre les mains de Jean Guéhenno un demi-siècle plus tôt devra, lui aussi, beaucoup à la SFIO, dans les années 1920. Et son auteur, Louis Guilloux, avec - moyennant quelques malentendus.

Etre recommandé : un ruissellement

A l’époque, Guéhenno est déjà ce normalien, enseignant fonctionnaire entré en littérature loin de Fougères. Il est aussi un jeune éditeur qui lance une nouvelle collection chez Grasset. Et le voilà qui découvre au printemps 1927 une intrigue sociale conçue dans une petite ville de Bretagne. On la doit à Guilloux, un autre fils de cordonnier, qui, lui, vient de Saint-Brieuc. De neuf ans son cadet, il lui est présenté par l’entremise d’autres écrivains qui ont fait sa connaissance peu avant, à la faveur de recommandations en cascade.

Le publier, comme Jean Guéhenno se proposera de le faire en signant un contrat avant même d’avoir lu l’intégralité du manuscrit, c’est arrimer la trajectoire de Louis Guilloux au milieu littéraire parisien. Et donc achever de faire de lui un transfuge de classe. C’est aussi propulser une œuvre puissante, avec La Maison du peuple, qui paraît en juillet 1927, et bientôt Le Sang noir, qui sera son plus grand fait d’armes en 1935, après Compagnons, ou le Pain des rêves. La plupart paraîtront chez Gallimard, que Guilloux rejoindra rapidement une fois venue la reconnaissance.

L’accueil que les médias et le monde littéraire réservent au premier livre de Guilloux, neuf ans après son arrivée à Paris, en 1918, nous dit quelque chose de la place des transfuges de classe dans la société - il y a un siècle, et puis aujourd’hui. Comme la chanson de Bernard Tapie mais d’une toute autre manière, La Maison du peuple vient ainsi dater une mue : alors que désormais on s’attache d’abord à la destination, c’est-à-dire “la réussite”, la trajectoire contrastée de Guilloux nous invite plutôt à attraper autant de petites différences subtiles qui viendront étayer son itinéraire.

Le bac, un statut socio-culturel plus qu'un diplôme

Boursier après avoir contracté une maladie infantile, Guilloux en allant au lycée avait été le seul de sa famille à ne pas travailler. Il en avait rendu sa bourse et, pour finir, échoué au baccalauréat. Statistiquement, ne pas avoir le bac alors n’a rien d’une aberration sociologique : chez les garçons, à peine 2% de la classe d’âge en 1910 sont bacheliers. En 1913, à la veille de la Grande guerre, seulement 7 271 élèves garçons l’avaient eu en France (pour 400 filles). Soit encore autant qu’en 1886 : c’est seulement entre 1920 et 1940 que la population de bacheliers masculins explosera - elle double. Néanmoins, le baccalauréat n’en restait pas moins un viatique en 1918, au moment où Guilloux arrive à Paris, de ses Côtes-du-Nord natales via un séjour en Angleterre : le bac est d’abord le diplôme de ceux qui s’expriment. C’est aussi un statut socio-culturel, qui ne sanctionne pas seulement un niveau scolaire. Y compris chez ceux qui veulent renverser la table : 50 ans avant que le fils de militant socialiste et breton ne débarque à la capitale, 70% des prises de parole durant les assemblées de la Commune de Paris étaient le fait de bacheliers (pourtant 0,5% des garçons alors). Ils avaient été, durant la révolution de 1871, ceux qui parlaient, et aussi ceux dont on parlait et à qui l’on répondait, dans les débats. A défaut, Guilloux, lui, parlera plutôt de son livre La Maison du peuple comme de sa “carte de visite”. Il dira sur France Culture, cinquante ans après sa parution :

C'est une carte de visite aussi puisque, en somme, je me destinais à faire ce métier, eh bien… j’ai voulu dire d’abord “voilà qui je suis, voilà d’où je viens”, n’est-ce pas… et ça a été "La Maison du peuple".

L'histoire qu'il raconte dans le livre n’est pas la sienne, mais celle des siens - au sens large. C’est une littérature de fiction, arrimée à un puissant fondement autobiographique. Et c’est depuis cet endroit-là que Louis Guilloux, qui avait conservé le goût de l’artisanat et parlait des “patrons” des livres, va travailler son désir de devenir écrivain. La chercheuse Sylvie Golvet a consacré sa thèse aux premières années de Louis Guilloux jusqu’à la parution d’un grand livre, Le Sang noir. En fait, son grand œuvre, et celui qui le distinguera pour de bon dans le champ littéraire à sa publication, en 1935. Elle a notamment épluché une très riche correspondance de l’écrivain, qu’elle met en relation avec plus de 120 articles et échos qu’il publie dans la presse : c'est en commençant dans le journalisme que Guilloux tissera le réseau de relations qui lui permettra ensuite, à partir de 1927, d’exister pour ses romans. Ce travail, accessible à travers un livre aux PUR (consultable en ligne ici), permet d’approcher finement la trajectoire de Guilloux. Et de prendre conscience, par exemple, de l’importance de la lecture dans son cheminement.

À RÉÉCOUTER Réécouter Donner une chance à la vie écouter ( 58 min) 58 min SÉRIE Louis Guilloux 4 épisodes

Car si l’on est pauvre et modeste, on lit déjà chez les Guilloux. Plutôt exclusivement des journaux socialistes pour le père, qui milite (comme celui de Guéhenno, qui sera le premier ouvrier à siéger au Conseil municipal de Fougères). Mais encore des romans et par exemple Batouala, le Goncourt de 1921, pour la sœur aînée de Guilloux, comme le révèlent les lettres qu’il ne cesse d’échanger avec ses proches. Dans un courrier datant de 1885 et adressé à ses neveux, on voit d’ailleurs que le grand-père maternel de Louis Guilloux connaissait l’existence de Victor Hugo. Il avait même une idée précise de sa place dans le Panthéon littéraire français.

Dire : "Je serai écrivain"

Est-ce pour cela que le petit-fils, Louis, très tôt, saura qu’il veut être écrivain ? Et qu’il le dira ? Toute la suite de son histoire, à partir de son installation à Paris après l’armistice, donne du corps à cette projection. Mais ce passage de frontière, opiniâtre, doit aussi beaucoup à des amitiés que Louis Guilloux forge. Elles sont autant d’échanges intellectuels et de réseaux d’entraide - dès Saint-Brieuc, avec Jean Grenier, l’ami fidèle devenu agrégé de philosophie, qui lui aussi gravitera plus tard dans le monde intellectuel de la capitale ; puis à Paris, dans le sillage de noms illustres avec qui il échangera tout au long de sa vie : dans ses papiers rendus publics au début des années 2000, Sylvie Golvet a retrouvé 130 lettres du seul André Malraux (qui préface Le Sang noir, une fois Guilloux passé chez Gallimard).

Mais avant de se lier à André Malraux, Max Jacob ou encore Albert Camus, encore faut-il avoir les moyens matériels de s’implanter à Paris, et d’y rester. Contrairement à Jean Guéhenno, qui est professeur agrégé donc fonctionnaire, Guilloux n'a ni diplôme ni emploi. La chercheuse a mis en lumière les stratégies de Louis Guilloux pour se déployer dans la capitale : parce qu’il a identifié l’anglais comme “sa grande ressource, la seule” (il l’écrit dans ses cahiers), Guilloux troque contre une chambre à Chatenay-Malabry, en banlieue, des cours de conversation pour le fils d’un avocat, cacique à la SFIO. La chose a un coût intime : l’écrivain dira que parler anglais devant son père, ce sera toujours avoir l’impression de le trahir. Mais ce Longuet, qui se trouve être le petit-fils de Karl Marx, avait travaillé comme rédacteur à L’Humanité, et fondé en 1916 Le Populaire qu’il dirigeait avec Léon Blum. Or justement le père de Guilloux est lui aussi un militant socialiste. Le mot à l’époque est polysémique, pourtant, et alors que le Congrès de Tours n’est pas encore passé par là, le père et l’hébergeur à vrai dire ne sont pas franchement de la même officine… mais Guilloux ruse un peu, et trouve là le moyen de faire valoir un réseau de sociabilité qui lui garantit la possibilité de rester près de la capitale. En même temps que des entrées dans la presse.

Plutôt qu’un Rastignac, Sylvie Golvet révèle un Louis Guilloux pétri de l’envie d’être écrivain et d’une soif de reconnaissance. Et cependant, sans cesse travaillé par la question de sa place. Elle passe au peigne fin ses notes et son courrier, qu’elle fait dialoguer avec son œuvre, et montre qu’il est traversé d’un dilemme. Il veut écrire sur le monde populaire qui est le sien, et ne cesse d’irriguer son œuvre de ses échanges avec les siens. Dans ses lettres, on voit que sa famille se reconnaît dans les histoires qu’il façonne et transforme sous sa plume ; qu’elle réagit, rectifie, suggère et, somme toute, valide. Pour autant, il refuse de devenir l’écrivain pauvre et la caution populaire de Gallimard.

La question, c'est la caution

Lorsqu’il manque d’empocher le Goncourt, en 1935, pour Le Sang noir, le scandale qui suit son échec dit bien son assise dans le milieu littéraire du moment. Ses avocats s’appellent Aragon, Nizan ou Malraux, et les voilà qui organisent carrément une soirée de soutien dans Paris pour prendre fait et cause pour le roman arrivé deuxième au prix Goncourt. On mesure le trajet parcouru depuis les premiers échos (souvent anonymes) rédigés dans les journaux pour vivre, et même son activité de traducteur pour la maison Gallimard - c’est Guilloux qui traduit McKay. Mais le Briochin, lui, redoute d’être un alibi social et le voilà qui renâcle : _“_Le Sang noir ne met pas seulement la bourgeoisie en cause. Il remet toute la vie en question.”

Etre un transfuge de classe fait-il une identité littéraire ? Des labels se font en tout cas concurrence à l’époque, qui sont alors autant de courants littéraires qu’on appelle “roman populiste” ou “roman prolétarien”. La chercheuse Michèle Touret décrit un Guilloux tout en tension en la matière, un siècle avant la mode des récits transclasses en tête de gondole. Funambule dans son nouveau monde, il redoute d’être cet écrivain pauvre qui écrirait sur les pauvres (et même pour les pauvres). Si Guilloux écrit dans des revues sur les frontières sociales, c’est plutôt pour confronter ces courants du point de vue d’une éthique de la littérature, que pour raconter sa vie de miraculé. Et s’il ne cache pas ses origines, il semble ne pas envisager son rôle du point de vue du strict témoignage et se méfier des écoles littéraires qui l’assigneraient. Tout son parcours semble au fond travaillé par l’idée d’être un alibi. Dans la revue Europe, Louis Guilloux écrit en 1930 :

On veut nous enfermer dans nos classes, on exige de nous que nous soyons fidèles. Je demande, au contraire, qu’on soit infidèle. Cette fidélité à nos classes qui est pour nous une tentation est notre plus dangereux écueil. L’idée même d’une telle fidélité contredit à tout ce que nous sommes et voulons être. Il faut un certain courage pour y renoncer, et la hardiesse de se choisir. Car pour nous, être fidèles, c’est là précisément trahir.

En 1942, pourtant, Louis Guilloux reçoit le prix du roman populiste. Mais ironiquement, c’est pour Le Pain des rêves… c’est-à-dire peut-être son livre le moins rugueux sur la violence sociale. A l’époque de ce prix, Louis Guilloux et sa femme, Renée, enseignante, s'en étaient déjà retournés vivre en Bretagne. C’est là par exemple qu'Albert Camus lui rendra visite, emmenant danser leur fille, Yvonne, qui entre pour la première fois au casino de Saint-Quay-Portrieux. Alors que des amitiés fidèles, une reconnaissance, et toute son œuvre littéraire montrent qu’il avait su se frayer un chemin à Paris, ce retour à Saint-Brieuc, quelques notes douces-amères, et des commentaires plus acides sur le journalisme parisien, qui affleurent de sa correspondance, montrent bien qu’on n’aurait rien compris à sa trajectoire si on l’avait regardée depuis sa destination, et à la hauteur d'un témoignage rescapé. C’est sans doute aussi pour cela qu’un siècle plus tard, lire ses livres est toujours un bonheur en même temps qu’un décillement. Et bien peu une pommade.