Une expo de mots pour dire tous nos maux

Depuis plus de dix ans une linguiste, Jeanne Bordeau, recense les mots qui sont le plus utilisés dans nos médias d'actualité et ceux aussi, qui sont les plus rares. Elle les récolte avec au moins deux mois de retard et les compulse chaque année avant de les découper et de les coller sur d'immenses tableaux avec des couleurs et des formes.

Ce travail artistique vient s'ajouter à celui de conseil en style de langage auprès de grandes entreprises, dont la linguiste a fait profession en créant son Institut de la qualité d'expression. Après des études littéraires aux Etats Unis, la fille du PDG des rillettes Bordeau Chesnel passe par la rédaction du Figaro où elle pige en tant que critique littéraire. Elle part ensuite diriger une maison d'édition européenne, puis une agence de communication qui valorise le langage de l'entreprise : cela deviendra par la suite son institut du langage.

• Crédits : Cécile de Kervasdoué - Radio France

Ses tableaux de mots jusqu'ici exposés une fois par an depuis 10 ans dans une galerie du 6ème arrondissement de Paris veulent raconter notre société. Elle pointe par exemple des mots qui reviennent sans cesse : chômage, colère, pauvres. Raconte ces nouveaux mots que sont tous le "e-tourisme," les "ménagères 2.0", ou les sexygénaires devenus à la mode avec l'arrivée dans l'actualité de Brigitte Macron.

Les nouvelles technologies ont remis le langage au premier plan. Auriez-vous imaginé il y a dix ans écrire debout sur votre téléphone pour confier vos émotions de l'instant ? Pour les linguistes ce nouveau langage est merveilleux. Jeanne Bordeau

Résultat, le mot" émotion" est conjugué à toutes les sauces dans l'actualité comme s'il était le graal du langage. Certains mots aussi sont détournés ou mal utilisés: "je vous encaisse madame" dira par exemple une vendeuse. Il y a de plus en plus de mots dans notre langue: Racine écrivait avec 1500 mots, aujourd'hui il y en a 80 000 dans notre dictionnaire.

On est aussi dans un encombrement de la langue. Il faut travailler la syntaxe, il faut travailler la composition et ce n'est pas l'encombrement du vocabulaire qui fait la qualité de la langue. Jeanne Bordeau

Les tableaux de mots de la linguiste artiste sont à vendre de 6000 à 10 000 euros pièce.