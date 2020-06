Une Grande Table exceptionnelle avec Margaret Atwood, Alain Finkielkraut et Edgar Morin - vendredi 26 juin

Une programmation exceptionnelle pour la dernière Grande Table avant le début de la grille été de France Culture. En effet, dans une première partie, il sera possible d'écouter Margaret Atwood avant de retrouver Alain Finkielkraut et Edgar Morin dans un second temps.

Vendredi 26 juin à 12h, Olivia Gesbert dialogue avec Margaret Atwood qui se livre sur l’état du monde et ses dérives, son inquiétude face à la relation entre les hommes et la nature, notre société à travers le prisme de la poésie, ses romans et ses lectures.

Écrivaine majeure, deux fois primée par le Booker Prize, elle est notamment l'auteure des romans visionnaires La servante écarlate et Les Testaments, Le Tueur aveugle et la trilogie Le Dernier homme (tous parus en français chez Robert Laffont). Elle vient de publier Laisse-moi te dire..., un recueil de poèmes aux éditions Bruno Doucey.

Dès 12h50, Olivia Gesbert réunira Alain Finkielkraut et Edgar Morin. Les deux grandes figures de la pensée, du débat et des idées viendront donner aux auditeurs quelques conseils de lecture (essais et romans) à emporter dans leurs bagages pendant les vacances d'été. Des livres qui éclairent le moment de crise que nous traversons et qui donnent un élan pour aller vers l'autre, pour s'ouvrir au monde et mieux le comprendre.

