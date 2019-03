Une programmation tout en poésie sur France Culture dès le 7 mars

J’ai servi la beauté.

Qu’y a-t-il de plus vaste au monde ? Sappho de Mytilène

France Culture est partenaire de la nouvelle édition 2019 du Festival du Printemps des Poètes, du 9 au 25 mars, et qui fêtera, à cette occasion, ses 20 ans autour du thème de La Beauté. C’est Rachida Brakni, actrice, metteure en scène et pensionnaire de la Comédie-Française de 2001 à 2004 qui sera la marraine du Festival.

A cette occasion, la Beauté, l’intensité même de la poésie pour laquelle le poète se dépasse et se transcende, sera à l’honneur sur France Culture à partir du 7 mars aux micros de Matthieu Garrigou-Lagrange, Manou Farine, Olivia Gesbert, Tewfik Hakem, Aude Lavigne et Jacques Bonnaffé.

AU PROGRAMME

| Jeudi 7 mars

12h02 – 12h30 LA GRANDE TABLE - Olivia Gesbert

1ère partie : Culture

Le coup de dés du poète

Didier Sandre, comédien, pensionnaire de la Comédie-Française. Il lira des extraits de la Correspondance de Stéphane Mallarmé le 12 mars

| Vendredi 8 mars

20h55 – 21h LES CARNETS DE LA CRÉATION – Aude Lavigne

Est-ce le dernier soir ?

Alexandre Bonnet-Terrile, poète, _Les Numérotés (_Editions Le Castor Astral, avril 2018), Prix Découverte Apollinaire 2018. Il fait partie des auteurs de l’ouvrage Anthologie Pour avoir vu un soir la beauté passer, anthologie du Printemps des Poètes 2019 (Editions Le Castor Astral), qui rassemble cinquante poètes francophones contemporains autour du thème de La Beauté.

| Lundi 11 mars

6h02 – 6h30 – LE RÉVEIL CULTUREL – Tewfik Hakem

Brigitte Fontaine, à l’occasion de la sortie de son livre Paroles d’évangile (Editions Le Tripode)

| Du lundi 11 au jeudi 14 mars

15h – 16h LA COMPAGNIE DES AUTEURS – Matthieu Garrigou-Lagrange

Paul Verlaine

Lundi 11 mars : Une vie en enfer

Avec Jean-Baptiste Baronian, écrivain, critique et essayiste, auteur de Verlaine (Folio, Biographies)

Et la chronique de Baptiste Liger, rédacteur en chef du magazine Lire

Mardi 12 mars : Le roman de vivre à deux hommes

Avec Henri Scepi, professeur de Littérature française du 19e et du 20e siècle à Paris 3, co-responsable de l’édition de Arthur Rimbaud / Paul Verlaine : Un concert d'enfers (Coll. Quarto, Gallimard)

Et la chronique de Philippe Roger, directeur de la revue Critique

Mercredi 13 mars : Verlaine et Eros

Avec Myriam Robic, professeure de Lettres à l'Université de Nantes, auteure notamment de "Femmes damnées" Saphisme et poésie (1846-1889) (Classiques Garnier)

Et la chronique de Michel Crépu, écrivain, essayiste, rédacteur en chef de la NRF

Jeudi 14 mars : La foi comme la poésie

Avec Guy Goffette, poète et écrivain, auteur notamment de Verlaine d'ardoise et de pluie (coll. "L'un et l'autre", Gallimard) et de L'autre Verlaine (Folio, Gallimard)

Et la chronique de Pierre Glaudes, professeur de littérature française à l'université de Paris-Sorbonne

| Vendredi 15 mars

15h – 16h LA COMPAGNIE DES POÈTES - Manou Farine

Avec le poète et traducteur Jacques Darras pour évoquer son amour des poésies de langue britannique et américaine, les problématiques de leurs traductions et l'évolution de ces dernières. Il sera aussi question de l’anthologie Pour avoir vu un soir la beauté passer, publiée par Le Castor Astral dans le cadre du Printemps des poètes, ainsi que de la haute figure de Walt Whitman dont on célébrera le bicentenaire de la naissance en mai prochain.

15h54 JACQUES BONNAFFE LIT LA POÉSIE

| Lundi 25 mars

6h02 – 6h30 – LE RÉVEIL CULTUREL – Tewfik Hakem

Michel Bouquet pour Michel Bouquet lit Jean de La Fontaine (Editions Audiolib)

