Urgence et deuil : l'amour fou selon Pauline Delabroy-Allard obtient le Prix du Roman des étudiants 2019

Après deux mois de lecture et une trentaine de rencontres organisées dans toute la France, les jurés étudiants ont élu Pauline Delabroy-Allard comme lauréate du Prix du roman des Etudiants France Culture - Télérama pour Ça raconte Sarah (éditions de Minuit), histoire d’un amour fou entre deux femmes. L’une travaille dans un lycée, l’autre est violoniste ; la passion qui les emporte donne son rythme et son intensité au récit, à l’ombre de la mort qui s’invite dans le texte dès les premières pages.

Pauline Delabroy-Allard, née en 1988, est documentaliste et écrivaine. Après des études de lettres classiques, elle a un temps été libraire, puis ouvreuse dans un cinéma.

En 2013, elle co-écrit un premier ouvrage avec la journaliste Kim-Hullot-Guiot, La Littérature expliquée aux matheux, un manuel didactique qui recense des analyses des plus grands classiques de la littérature française.

Elle participe également à la revue en ligne En attendant Nadeau, journal de littérature, des idées et des arts.

En cette rentrée littéraire 2018, Pauline Delabroy-Allard était l’invité de l’émission "Une vie d’artiste" du 22 septembre 2018, pour évoquer ce premier roman. Elle revient sur cette histoire d’amour qui bascule très vite dans une passion vibrante :

Le lecteur peut ressentir une certaine urgence dans le récit, et c’est cette-même urgence qui a animé la jeune auteure Pauline Delabroy-Allard, pour écrire son roman Ça raconte Sarah :

Dans l’émission Le Temps des écrivains du 15 septembre 2018, Pauline Delabroy-Allard évoquait aussi son écriture à l’ombre de la mort. Pour la jeune écrivaine, il fallait que la fin de l’amour soit aussi contenue dans le style :

Dans cette même émission, la jeune auteure a lu un passage de son ouvrage, portrait de l'une de ses héroïne, la fougueuse Sarah :

Elle se dresse au-dessus de moi, les seins nus, et fière, belle, tragiquement belle. Le temps d’étire, s’arrête presque. Tout devient lent et long. Mon cœur caracole dans ma poitrine, dans mon veines, dans mes tempes. A genoux, près de moi, on dirait une icône, une image religieuse. Pour un peu, on pourrait croire qu’elle prie. Elle ne me touche pas, elle me caresse du regard. Instant de grâce, moment sacré, silence. Puis elle me regarde dans les yeux, et elle enfonce ses doigts en moi, loin, si loin, que ça me fait tourner la tête, baisser les paupières. Elle souffle sur mes cils, sa bouche tout près de la mienne, elle murmure des mots d’amour qui me transpercent. Extrait de Ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard