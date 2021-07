Vacances d'été 2021 : les recommandations livres des producteurs de France Culture

Après le déconfinement arrivent les vacances et pas n’importe lesquelles, les grandes, celles qui nous permettent d’envisager la lecture dans le temps long, à travers un ou plusieurs livres. Nos productrices et producteurs ont quelques idées à vous soumettre.

suitehuis le mercredi 7 juillet, les grandes vacances ont débuté pour beaucoup d’enfants, entraînant dans leur sillage leurs parents. Pour d’autres il faudra encore attendre un peu. Mais que vous partiez ou non, ces moments restent propices à la lecture. S’évader en tournant les pages sur son canapé ou au soleil sur la plage, voici quelques idées d’ouvrages à vous mettre entre les mains, proposées par les productrices et producteurs de France Culture.

"La Conjuration des imbéciles", de John Kennedy Toole : "L'un des romans les plus drôles qu'il m'ait jamais été donné de lire"

Julie Gacon, productrice des Enjeux internationaux vous recommande La Conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole. Éditions 10/18, 10,60 euros

De quoi ça parle ?

Dans la Nouvelle-Orléans du début des années 60, on ne sait pas bien si Ignatius Reilly est en retard ou en avance sur son époque. Énorme gaillard au langage châtié et aux intestins capricieux, hypocondriaque, révolté, arrogant, il fait mine de chercher du travail pour faire plaisir à sa mère. De vendeur de saucisses ambulant à employé de la fabrique de jeans Levy, il profite de ses expériences pour, pense-t-il, faire avancer la révolution sociale.

Pourquoi ce choix ?

L'un des romans les plus drôles qu'il m'ait jamais été donné de lire, pourtant tragique à bien des égards. John Kennedy Toole était un génie littéraire, mais seule sa mère le savait. Ignoré par les éditeurs, il se suicide en 1969 à 32 ans après avoir écrit deux romans dont _La Conjuration des imbéciles. S_a mère réussira à le faire publier, et les éditeurs finiront par pleurer toute l'œuvre potentielle dont ils se seront - et nous aurons - privés...

"On était des poissons", de Nathalie Kuperman : "Un livre à suspense psychologique d’une construction très sûre"

Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur de La Compagnie des œuvres vous recommande On était des poissons, de Nathalie Kuperman. Flammarion. 12,99 euros

De quoi ça parle ?

Une mère retire sa fille du collège quelques jours avant la fin de l’année pour l’emmener en vacances sur la côte d’Azur. Mais ces jours en tête-à-tête avec cette femme excentrique plongent la petite Agathe dans un tourbillon émotionnel. Qu’est-ce qui peut bien justifier l’attitude inquiétante de sa mère ?

Pourquoi ce choix ?

Nathalie Kuperman, autrice notamment de Je suis le genre de fille, chez Gallimard, nous propose un livre à suspense psychologique d’une construction très sûre. Elle joue avec nos nerfs et s’amuse à appuyer au point le plus douloureux de cette relation mère-fille, que l’amour, pourtant débordant, ne suffit pas à apaiser.

"Le Goût du moche", d'Alice Pfeiffer : "Enfin un sujet esthétique qui nous touche directement"

Géraldine Mosna-Savoye, productrice du Carnet de philo vous recommande Le Goût du moche, d'Alice Pfeiffer. Flammarion. 12,99 euros

De quoi ça parle ?

Ringard, kitsch, vulgaire ou dégueulasse, cet essai dresse le portrait du moche sous toutes ses formes. Moins classique que la laideur, moins normatif que la beauté, le moche en dit plus sur nous-mêmes, qui le rejetons ou le recherchons, que sur tous ces objets qui nous font tourner de l'œil.

Pourquoi ce choix ?

Enfin un sujet esthétique qui nous touche directement. Oui, on est tous concernés par le moche, on a tous un objet moche dans un placard, on a tous fait des fautes de goût, on est tous un peu moches. Et tant mieux, car il s'agit d'une catégorie esthétique à même d'interroger nos préjugés, de classe, de genre et d'époque.

"Cannes confidentiel : sexe, drogues et cinéma", de Xavier Monnier : "Une enquête minutieuse et passionnante à partir de sources et d’entretiens inédits"

Antoine Guillot, producteur de Plan large vous recommande Cannes confidentiel : sexe, drogues et cinéma, de Xavier Monnier. Robert Laffont. 19,90 euros

De quoi ça parle ?

C’est le premier événement médiatique mondial après les Jeux Olympiques. Conçu à ses origines comme le bras armé du soft power, comme on ne l’appelait pas encore, des démocraties face au fascisme promu par la Mostra de Venise, le Festival de Cannes a pris son indépendance et imposé, en 75 ans, ses codes au cinéma mondial. Sa légende et ses règles non écrites constituent un glacis impénétrable qui a échappé à toute tentative de démystification. Jusqu’à ce livre…

Pourquoi le lire ?

Alors qu’exceptionnellement, pour cause de pandémie, le Festival de Cannes va largement occuper ce début d’été médiatique, Xavier Monnier, ancien rédacteur en chef du site d’investigation en ligne Backchich, a mené une enquête minutieuse et passionnante à partir de sources et d’entretiens inédits (malgré une omerta significative de l’imperium cannois), qui au-delà de son titre un rien racoleur, permet enfin de comprendre les enjeux de pouvoir, esthétiques, économiques, mais aussi politiques, que dissimulent le glamour et le cérémonial du tapis rouge, et dévoile les mécanismes occultes de la vénérable manifestation, obligée de se réinventer après le séisme de l’affaire Weinstein et les coups de boutoir des plateformes virtuelles.

"Comètes et Perdrix : l'extraordinaire aventure de Robert et Gérald Finaly à travers la France et l'Espagne", de Marie Cosnay : "Une chair littéraire déroutante qui entraîne le lecteur dans son tourbillon"

Marie Sorbier, productrice d'Affaire en cours vous recommande Comètes et Perdrix : l'extraordinaire aventure de Robert et Gérald Finaly à travers la France et l'Espagne, de Marie Cosnay. Les éditions de l'Ogre. 19 euros

De quoi ça parle ?

Connaissez-vous l’affaire Finaly ? Ce fait divers devenu affaire d’État trouble l’opinion publique des années 50 ; pourquoi cacher deux orphelins juifs en 1953 ? Marie Cosnay cherche à s'approcher de la vérité au moyen de la fiction et révèle un autre antisémitisme, celui qui voudrait protéger des enfants juifs de leur propre religion.

Pourquoi ce choix ?

Marie Cosnay, grâce à une écriture saccadée nous transmet cette histoire qui bégaie et rebondie sans cesse bien au delà d’un roman historique. C’est d’abord une chair littéraire déroutante qui entraîne le lecteur dans son tourbillon, nous perd dans les Pyrénées et nous ouvre les yeux sur les questions très contemporaines de frontières et d’accueil.

"Jérôme d’Alphagraph", de Nylso : "Lire les aventures de Jérôme, c’est entrer dans un monde de douceur, de tendresse, et de sagesse"

Victor Macé de Lépinay, producteur du Rayon BD vous recommande Jérôme d’Alphagraph, de Nylso. Les éditions Flblb. 20 euros

De quoi ça parle ?

Jérôme est un jeune garçon tiraillé entre son envie d’être libraire et ses rêves d’aventure. Il cherche son chemin dans l'existence, en flânant, en rêvant à voix haute, ou en discutant avec son maître, son amie Sultana, ou son âne. Il se lance, il hésite, il entreprend, il attend, il patiente, il change d’avis… Bref, il vit !

Pourquoi le lire ?

Lire les aventures de Jérôme, c’est entrer dans un monde de douceur, de tendresse, et de sagesse. En quelques traits de rotring qui ne cernent jamais complètement ni le décor ni les personnages, Nylso nous invite à réfléchir au sens de nos existences, à la vie quotidienne si pesante et qu’on peut néanmoins goûter avec joie, à la place que tiennent dans nos vies les livres, le rêve, les amis. La série des "Jérôme" est une petite merveille. Alors qu’il était indisponible depuis longtemps, ce premier volume vient de reparaître aux éditions Flblb.

"Poussière", de Rosamond Lehmann : "C'est beau comme un tableau préraphaélite"

Brice Couturier, producteur de l'émission Le Tour du monde des idées vous recommande Poussière, de Rosamond Lehmann. Phébus. 11,99 euros

De quoi ça parle ?

C'est un roman de formation typiquement britannique. Une jeune fille apprend, au contact d'un groupe d'amis voisins, les souffrances de l'amour. Elle traverse une série d'épreuves au contact de chacun(e) d'entre eux(elles) avant d'accéder à une forme de maturité désenchantée, celle de l'âge adulte.

Pourquoi le lire ?

C'est beau comme un tableau préraphaélite. C'est construit de manière aussi savante que chez Proust, avec des thèmes qui se font écho au fil du temps. Citation en forme d'apéritif : "Il y a autour de nous quelque chose d'étrange, une magie ; ou bien est-ce seulement que nous sommes jeunes ?"

"Jane, un meurtre" et "Une partie rouge", de Maggie Nelson : "C'est intelligent, sensible, paradoxalement très vivant et prodigieusement construit !"

Marie Richeux, productrice de l'émission Par les temps qui courent, vous recommande Jane, un meurtre et Une partie rouge, de Maggie Nelson. Editions du sous-sol. 23 euros

Bien des années après leur publication respective aux États-Unis, les Editions du sous-sol réunissent dans un seul (et très bel) ouvrage deux textes de Maggie Nelson : "Jane, un meurtre" et "Une partie rouge", traduits respectivement par Céline Leroy et Julia Deck.

De quoi ça parle ?

En 1969, la tante de l'autrice des Argonautes et des Bluets est assassinée dans le Michigan alors qu'elle est encore étudiante. Pendant des années, Maggie Nelson travaille poétiquement à ce dossier, comme elle le fait toujours, mêlant textes théoriques, poèmes, extraits de journaux, récits autobiographiques...

Pourquoi le lire ?

L'écriture met à jour progressivement les enjeux des deux textes : éclairer ce dossier de féminicide et la question des violences sexuelles mais aussi approcher d'autres fantômes, celui du père, de la sœur, celui du chagrin. Autant de manières de cerner la blessure. C'est intelligent, sensible, paradoxalement très vivant et prodigieusement construit !

"Cemetery road", de Greg Iles : "Lecture faite, vous n'oublierez par la passion de Marshall et Jet, ainsi que les effrayants vautours du Poker Club"

François Angelier, producteur de Mauvais genre, vous recommande Cemetery road, de Greg Iles. Actes Sud. 18,99 euros

De quoi ça parle ?

Alors qu'il fait retour à Bienville, petite cité paupérisée baignée par le lent, lourd et limoneux Mississipi, pour reprendre en main le journal de son père, le journaliste Marshall MacEwan apprend la mort tragique de son mentor et ami l'archéologue Buck Ferris dont la plus récente découverte allait compromettre l'installation d'une fructueuse usine de pâte à papier. Défiant le tout puissant Poker club, à l'origine de l'opération, il se lance dans une dévastatrice croisade pour la justice et amorce une remontée aux sources de son passé, retour qui s'avèrera tragique et meurtrier.

Pourquoi ce choix ?

Parce que Greg Iles est sans doute l'un des plus grands écrivains américains actuels de littérature noire. Révélé par la formidable trilogie "Natchez" (Actes Sud) vouée à l'évocation de l'ultra-violence raciale et sociale de la région du Mississippi où il réside, il en donne, avec Cemetery road, une nouvelle évocation. Une chose est sûre, lecture faite, vous n'oublierez par la passion de Marshall et Jet, de même que vous resteront en mémoire les effrayants vautours du Poker Club et la figure de Max Matheson, patriarche familiale qui égale en noirceur le John Huston de "Chinatown".

"Notes de chevet", de Sei Shônagon : "Un chef d’œuvre unique de délicatesse, de drôlerie, de légèreté profonde"

Sonia Kronlund, productrice des Pieds sur terre, vous recommande Notes de chevet, de Sei Shônagon. Gallimard. 14 euros

De quoi ça parle ?

Sei Shônagon est dame d’honneur attachée à la cour du Japon au début du XIème siècle. Sous forme de fragments, de listes étonnantes, de pensées prises au vol, de rêveries ou de gentilles médisances, elle raconte sa vie quotidienne et pointe les travers de son époque.

Pourquoi ce choix ?

Ce journal intime d’une femme de cour est un chef d’œuvre unique de délicatesse, de drôlerie, de légèreté profonde. Un livre de chevet à ranger quelque part entre Madame de Sévigné et Georges Perec.

"Les Jardins d'Éden", de Pierre Pelot : "Un bon vieux polar qui s'enracine avec maestria dans les terres des Vosges"

Tewfik Hakem, producteur du Réveil culturel vous recommande Les Jardins d'Éden, de Pierre Pelot. Gallimard, série noire. 12,99 euros

De quoi ça parle

A peine remis d'une grave maladie, Jip, un vieux journaliste raté, retourne en anti-héros alcoolique dans la maison de son enfance. Il enquête sur la disparition de sa fille qui ne semble troubler personne dans le camping où elle travaillait. Le village s'appelle Paradis, le camping "Les Jardins d'Eden". Comme les noms des lieux peuvent être trompeurs !

Pourquoi ce choix ?

Parce qu'en été on aime lire des polars, c'est ainsi depuis la nuit des livres. Néanmoins, pour perpétuer cette bonne tradition, entre un bon vieux Simenon et une bonne vieille Agatha, n'hésitez pas à découvrir les bons polars d'aujourd'hui. Ce roman rural noir par exemple, écrit par un vieux loup des lettres. Le prolifique écrivain Pierre Pelot joue ici avec tous les ingrédients du genre et les enracine avec maestria dans les terres des Vosges - où jamais plus nous ne nous aventurerons ! Son entrée dans la Série noire est la bonne nouvelle littéraire de l'année !

"Le Hussard sur le toit", de Jean Giono : "Une lecture d’été inoubliable !"

Adèle Van Reeth, productrice des Chemins de la philosophie vous recommande Le Hussard sur le toit, de Jean Giono. Folio. 9,70 euros

De quoi ça parle ?

Provence, 1832. Angelo, le gentleman révolutionnaire a déserté l’armée italienne et arpente le Sud de la France quand soudain, les corps se convulsent et rendent l’âme sans raison apparente. C’est le début de l’épidémie de choléra qui va décimer la population en quelques semaines. Angelo, à pieds ou à cheval, va observer les conséquences folles de cette épidémie sur les habitants terrifiés, rencontrer des héros et des vilains, et tomber amoureux d’une mystérieuse femme bien plus courageuse que le reste de la population…

Pourquoi ce choix ?

Parce qu’à tellement citer Le Hussard sur le toit, on oublie parfois que le roman est exceptionnel ! Les premières pages sont un peu rudes mais ça vaut vraiment la peine de s’accrocher. Giono livre ici une saga au style unique, imagé, sensuel et dynamique, et mêle le roman d’aventure aux réflexions philosophiques et aux intrigues amoureuses. Une lecture d’été inoubliable !

La trilogie "Notre-Dame-des-Fleurs", "Miracle de la Rose" et "Journal du voleur", de Jean Genet : "Son style, l'un des plus beaux de notre langue au XXème siècle"

Frédéric Martel, producteur de Soft Power et Village Global vous recommande la trilogie de Jean Genet, Notre-Dame-des-Fleurs, Miracle de la Rose et Journal du voleur. Folio. 9,60 euros

De quoi ça parle ?

D'un monde, situé au-delà du bien et du mal, qui a toujours fasciné les lecteurs, leur permettant de retourner les codes et de changer de perspective. De marges qui interrogent la norme ; la prison, ses fééries et ses hiérarchies insoupçonnées ; le milieu du crime et sa "brutalité féodal" ; la complexité des genres et la "ballade de la dépendance sexuelle". Tel est l’univers de Jean Genet, mort en 1986. Les jeunes lecteurs d’aujourd’hui sont familiers avec cet univers, même quand ils n’ont pas lu une seule ligne du poète. Ceux qui ont aimé la mini-série glamour et terrifiante L’assassinat de Gianni Versace (Netflix) comprendront son Journal du Voleur ; ceux qui ont été séduits par les trois saisons hors-normes de Pose (Canal ) devraient aimer Notre-Dame-des-fleurs ; ceux qui « binge-watchent » Orange is the new black (Netflix) ou It’s a sin (Canal ), se retrouveront dans Miracle de la Rose.

Pourquoi ce choix ?

Parce qu'il y a une actualité Genet : pour la première fois, les romans de Jean Genet viennent d'entrer dans la Pléiade (mais on peut les lire aussi en poche, en Folio). Et parce qu'on a découvert deux valises contenants des textes et des manuscrits inédits, comme l'a révélé France Culture. Enfin, et peut-être d'abord, pour son style, l'un des plus beaux de notre langue au XXème siècle. Et encore pour cette raison : parce que Jean Genet, écrivain-SDF, écrivain vivant en prison puis dans des hôtels miteux, est unique. Il n’y a pas que Saint Simon pour décrire magnifiquement les hiérarchies de la noblesse, ou Balzac et Proust pour décrypter celles de la grande et de la petite bourgeoisie. Avec Genet, on découvre que ces hiérarchies des valeurs existent aussi parmi la petite délinquance et la grand criminalité et jusqu’au cœur de l’abbaye de Fontevrault reconvertie en pénitentiaire - c'est à dire en prison (où il a écrit ces livres). Et Genet de conclure, dans une note inédite retrouvée dans ses deux valises oubliées : "Quand ? A quel moment ? Selon une ligne qui semblait incassable j’aurais dû continuer dans la misère, le vol au moins, peut-être l’assassinat et peut-être aussi la prison à perpétuité – ou mieux. Cette ligne paraît s’être cassée. Or c’est cela qui m’a fait perdre toute innocence. J’ai commis ce crime d’échapper au crime, d’échapper aux poursuites et à leurs risques. J’ai dit qui j’étais au lieu de me vivre, et disant qui j’étais, je ne l’étais plus…".

Kaspar l'obscur ou l'enfant de la nuit, d’Hervé Mazurel : "Un ouvrage éclairant"

Xavier Mauduit, producteur du Cours de l'histoire vous recommande Kaspar l'obscur ou l'enfant de la nuit, d’Hervé Mazurel. La Découverte. 12,99 euros

De quoi ça parle ?

Fascinant destin que de celui de Kaspar, un « enfant sauvage ». Il est apparu le 26 mai 1828 sur une place de Nuremberg, en Bavière. Ce jeune homme d’environ 16 ans sait à peine parler, il peine à différencier un homme et une femme, mais il a développé des facultés sensorielles remarquables. Jusqu’alors, il a vécu enfermé, coupé du monde. Kaspar devient « l’orphelin de l’Europe ».

Pourquoi ce choix ?

L’affaire intrigue : un enfant sauvage, avec des origines inconnues - peut-être un prince -, une longue et horrible séquestration, et même un assassinat. Plus passionnant est l’attention que les contemporains ont accordée à Kaspar. Sous le regard de l’historien, c’est une image particulière de la société du XIXe siècle qui se dessine. Kaspar l'obscur ou l'enfant de la nuit un ouvrage éclairant.

La fin de la IIIè République, d'Emmanuel Berl : "Si vous voulez rencontrer l’histoire avec sa grande hache"

Guillaume Erner, producteur des Matins vous recommande La fin de la IIIè République, d'Emmanuel Berl. Folio. 9,99 euros

De quoi ça parle ?

Partisan des accords de Munich, hostile à la déclaration de guerre en 1939, Emmanuel Berl est appelé dans l'entourage du maréchal Pétain dès que celui-ci parvient au pouvoir. Il écrit deux des discours prononcés par Pétain, entre la demande d'armistice à l'Allemagne et la fin de la IIIe République, le 10 juillet 1940. Il quittera Vichy dès le 25 juillet. Ce témoignage fut publié en 1968.

Pourquoi ce choix ?

Chaque été, j’essaye de passer quelques jours à Vichy. Pour des raisons familiales, mais aussi pour pouvoir relire, in situ, ce livre d’Emmanuel Berl. Et, à chaque fois, je frissonne. Voilà un homme au destin improbable ; Berl était un bel esprit doté d’une belle plume, et c’est cette plume qui l’a plongé dans l’un des plus cruels paradoxes du XXe siècle. Lui le juif particulièrement au fait de l’histoire juive s’est retrouvé à écrire l’un des discours les plus célèbres du Maréchal Pétain, celui ou il déclare que la « terre ne ment pas ». Dans la vraie vie, Berl n’échangea jamais aucune parole avec Pétain, mais ces quelques mots qu’il plaça dans sa bouche, jamais il ne réussit à les oublier. Si vous voulez rencontrer l’histoire avec sa grande hache, la manière dont celle ci croque hommes, lisez ce livre. Le destin parfois n’est ni noir ni blanc, il est gris et c’est bien pire.