Vacances d'été : les recommandations livres des producteurs de France Culture

L'été s'est installé et les vacances sont proches ! Durant toute l'année, les productrices et les producteurs de France Culture ont été au plus proche de l'actualité littéraire pour vous la faire partager. Vous avez eu vos coups de coeur, ils ont eu les leurs. Pour les grandes vacances, ils vous proposent quelques idées de livres à embarquer pour de longues heures de lecture passionnantes, enrichissantes.

Le conseil de Marie Richeux de "Par les temps qui courent"

Marie Richeux vous recommande La Promenade au phare, de Virginia Woolf.

De quoi ça parle ?

En fait, on se fiche presque du sujet de ce merveilleux roman de 1927. Disons qu'une famille passe un moment sur l’île de Skye en Écosse et qu'il est question d'une promenade vers le phare qui semble ne jamais arriver. Ce qui compte est le regard. Celui des êtres sur le temps et leurs existences et celui de l'artiste à travers le personnage de Lily Briscoe.

Pourquoi ce choix ?

Parce que c'est un de mes textes préférés. Parce que je l'ai lu alors que je me promenais en Ecosse et l'émerveillement n'en était que plus fort. Parce que s'y déploient la singularité profonde et l'intelligence de Virginia Woolf. Et parce que je me souviens ( les souvenirs sont parfois trompeurs ) avoir beaucoup souri... ! Cela fera une raison de plus d'écouter la grande traversée que Simonetta Greggio et Julie Beressi consacrent à l'autrice.

Le conseil de François Angelier de "Mauvais genres"

François Angelier vous recommande Souviens-toi des monstres, de Jean-Luc A. d'Asciano.

De quoi ça parle ?

Frères siamois, Raphaël et Gabriel sont nés dans une famille de marins et de contrebandiers en Italie. Adultes, ils fuient la violence de leur famille et découvrent la force de leur don. Lorsqu'ils chantent à l'unisson, leur voix devient magique et peut faire revenir des morts ou des entités étranges. A la mort de Gabriel, Raphaël réalise qu'il n'a que quelques heures pour raconter leur histoire.

Pourquoi ce choix ?

Je n'irai pas par quatre chemins, mais par mille, histoire de ne pas vous rater et de vous enjoindre de lire sans plus tarder "Souviens-toi des monstres" de Jean-Luc-André D'Asciano, pavé défournée par les éditions Forges de Vulcain. Beau comme la rencontre imprévisible, sous le pinceau d'un conteur baroque, d'un portrait de l'homme-éléphant par Caravage et d'une histoire de marin dite à la veillée, c'est l'histoire de deux frères-siamois à la voix d'ange, qui vivent, au sein d'une famille de naufrageurs et contrebandiers, une épopée érotique et mystique. Alors, signez-là, embarquez et bon vent sur l'océan ténébreux.

Le conseil de Louise Tourret de "Être et savoir"

Louise Tourret vous recommande Les Détectives sauvages, de Roberto Bolaño.

De quoi ça parle ?

Nous sommes à Mexico avec de jeunes poètes et poétesses. Les personnages se perdent, se retrouvent et s’aiment, et surtout ils cherchent à résoudre un mystère : qu’est devenue la poétesse Cesàrea Tinajero ? Ce mystère nous tiendra tout au long du livre, qui déploiera des histoires dans l’histoire, en Europe où l’on perdra et retrouvera d’autres personnages, et dans l’immense et mystérieuse capitale et aux confins du désert mexicain.

Pourquoi ce choix ?

Avant Les Détectives sauvages, je trouvais un peu énervant que les lecteurs de Bolaño parlent de lui comme d'un auteur spécial... Comme si on passait à côté de quelque chose si on ne l'avait pas lu... Mais ils avaient raison ! L’histoire du livre - aussi passionnante que compliquée- et le style de Bolaño, font de cet épais roman une lecture intense, exactement ce qui convient à l’été et au temps et de l’espace mental qu’on y trouve pour pouvoir plonger vraiment dans une œuvre (même si je dois avouer avoir été terrifiée par mes nuits passées avec son autre grand ouvrage, 2666). Et puis, Les Détectives ont imprimé des images dans mon esprit - un jardin fleuri dans Mexico, un désert infiniment effrayant, des ruelles poisseuses de Barcelone, de jeunes poétesse aux longs cheveux noirs et à l’air décidé - qui me reviennent parfois sans crier gare, la marque des livres exceptionnels.

Le conseil d'Etienne Klein de "La Conversation scientifique"

Etienne Klein vous recommande Variations sur le Corps, de Michel Serres.

De quoi ça parle ?

En hommage aux professeurs d'éducation physique, entraîneurs, guides de haute montagne, athlètes, danseuses, mimes, clowns, artisans et autres artistes, Michel Serres veut décrire les métamorphoses admirables qu'un corps humain peut accomplir. Souple jusqu'à la fluidité, celui-ci imite à loisir choses et vivants, et crée des signes.

Pourquoi ce choix ?

Il contient notamment des réflexions puissantes à propos de l’alpinisme, qu’il découvrit sur le tard : « Je dois à mon guide de haute-montagne et à lui seul – qu’avez-vous donc fait, ma mère ? – de pouvoir me tenir droit et de savoir marcher. Lorsque cet apprentissage intervient autour de la quarantaine, le retard surprend le corps, mais l’instruit d’autant ». L’alpinisme lui semblait incarner l’ajustement, en haute altitude, de la pensée et de l’action à la situation présente : lorsqu’on est en montagne, l’esprit et le corps occupent la même zone concentrée de l’espace-temps, sans jamais la déborder. C’est pourquoi la grimpe affûte la pensée et dépoussière l’esprit.

Le conseil de Caroline Broué des "Bonnes choses"et des"Matins du samedi"

Caroline Broué vous recommande Les Ingénieurs du chaos, de Giuliano da Empoli.

De quoi ça parle ?

L’essai de l’ancien conseiller politique de Matteo Renzi décrypte le travail de quelques spin doctors souvent experts ès sciences numériques qui réinventent les règles du jeu politique et ont largement contribué aux succès du Brexit, de Donald Trump, de Matteo Salvini ou encore de Jair Bolsonaro. Il montre comment, en exploitant la colère des peuples et l’échec des partis politiques traditionnels, ces nouveaux stratèges ont su inventer des algorithmes qui bousculent les codes politiques et instaurent une nouvelle forme de « politique quantique ».

Pourquoi ce choix ?

C’est d’abord une enquête passionnante et argumentée qui brosse le portrait de quelques hommes de l’ombre au pouvoir faramineux, et qui donne des clés pour comprendre notre monde actuel. C’est ensuite une plongée au sein de la vague nationale-populiste qui a pris les rênes du pouvoir dans plusieurs pays. Enfin le tout est sur un mode actif et non abattu : comprendre les mécanismes de cette révolution silencieuse est la première étape d’un projet d’avenir pour la gauche qui passe par une « euroguérilla des idées » festive. Tout un programme.

Le conseil de Matthieu Garrigou-Lagrange de "La Compagnie des auteurs"

Matthieu Garrigou-Lagrange vous recommande Les Naufragés du Batavia, de Simon Leys.

De quoi ça parle ?

Simon Leys entreprend le récit historique du célèbre naufrage du Batavia en 1629. Les 300 naufragés qui survécurent tombèrent alors sous la coupe de l'un des leurs, un psychopathe à la fois autoritaire, lâche et sanguinaire qui, en 3 mois, réussit à massacrer deux tiers des survivants.

Pourquoi ce choix ?

Simon Leys raconte avec la concision de celui qui connait parfaitement son sujet, la terrible histoire du Batavia, navire échoué au large de l’Australie en 1629 et dont les rescapés vont s’entre-tuer, sous l’influence d’un chef d’une cruauté sans nom. Il faut lire ce livre pour ses qualités littéraires tout autant que pour son effarant (et très utile) constat sur les pulsions humaines et leur toujours possible déchaînement.

Le conseil de Sonia Kronlund de l'émission "Les Pieds sur terre"

Sonia Kronlund vous recommande Kyra Kyralina, de Panaït Istrati.

De quoi ça parle ?

Ça se passe à Braïla, grand port du Danube, vers le milieu du XIXe siècle. C’est la première des aventures du jeune Adrien Zograffi, vagabond exalté, honorable révolté, qui malgré les réticences de sa mère se rend dans une foire avec deux compères. Il y découvre le goût du monde et de l’ailleurs.

Pourquoi ce choix ?

C’est la rencontre entre les Mille et une Nuits et la révolte sociale, l’errance à la Orwell. Les peuples et les langues se mélangent tout comme ces personnages épris de liberté et de justice. J’y ai découvert aussi toute une région, un brassage que j’ignorais.

Le conseil d'Arnaud Laporte de "La Dispute"

Arnaud Laporte vous recommande Trois essais sur Twin Peaks, de Pacôme Thiellement

De quoi ça parle ?

En 2010, Pacôme Thiellement publiait “La Main gauche de David Lynch”, analyse érudite et fascinante de Twin Peaks. On retrouve ce premier texte dans ce nouveau volume qui propose deux autres essais sur le magnum opus Lynchien, “Exégèse de la Black Lodge” et “La substance de ce monde”, nourris par le visionnage de la saison 3.

Pourquoi ce choix ?

Parce qu'on n'en aura jamais fini avec Twin Peaks, et que la lecture des textes de Pacôme Thiellement donne envie de revoir les trois saisons, pour vérifier ses hypothèses, à la suite de quoi on relira ses textes, et ainsi de suite, ad lib...

Le conseil de Perrine Kervran de "La Série documentaire"

Perrine Kervran vous recommande Une partie rouge, de Maggie Nelson.

De quoi ça parle ?

Maggie Nelson , universitaire, essayiste, poétesse américaine et autrice des « Argonautes » paru l’an dernier, raconte ici, comment sa famille a du assister, 35 ans après les faits, au procès du meurtrier de la sœur de sa mère. Il se trouve qu’elle venait de finir un recueil de poèmes autour de cette tante assassinée qui était alors étudiante, qu’elle n’a pas connue et avec qui son grand-père la confond parfois. Ce livre est un journal intime de ces journées étranges et hors du temps que sont celles du procès.

Pourquoi ce choix ?

Parce que c’est un magnifique exemple, très inventif, de ce que peut être une « littérature du réel », que c’est à la fois drôle et tragique, universel et terriblement intime, et parce que la littérature est aussi un questionnement permanent.

Le conseil de Tewfik Hakem du "Réveil culturel"

Tewfik Hakem vous recommande Le Dernier Atlas. (Tome 1), de Fabien Vehlmann, Gwen de Bonneval, Hervé Tanquerelle et Frédéric Blanchard.

De quoi ça parle ?

Une fois n'est pas coutume, voici une bande dessinée ! Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une offre qu'il ne peut refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit remettre en marche le dernier Atlas, un immense robot français. Au même moment, Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une découverte écologique majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une catastrophe nucléaire.

Pourquoi ce choix ?

Le cinéma et la télévision se sont beaucoup nourris de la bande dessinée, il était temps que la situation s'inverse : voici le tome 1 d'une série de BD conçue, écrite et dessinée à huit mains à la manière d'une bonne série télé - plutôt HBO que Netfix. Cette uchronie en forme de thriller haletant se déroule tout à la fois en France, ­en Algérie et en Inde, et n'hésite pas à convoquer les fantômes du passé (la guerre d'Algérie) et les peurs du futur (les catastrophes environnementales). Avec un super-héros super-voyou plus du tout jeune mais encore archi-sexy (même si au niveau de sa sexualité il y aurait des choses à dire). Si je m'appelais Roshdy Zem, j'achèterais les droits de cette série sans attendre la suite...

Le conseil de d'Adèle Van Reeth des "Chemins de la philosophie"

Adèle Van Reeth vous recommande La Correspondance, de Gustave Flaubert.

De quoi ça parle ?

Saviez-vous que Flaubert était un épistolier extrêmement prolixe, surtout connu pour sa correspondance avec George Sand, ainsi qu'avec son amante Louise Colet, et son amant Maxime Du Camp ?

Pourquoi ce choix ?

La correspondance de Flaubert est un trésor littéraire, psychologique et humoristique. On suit Flaubert dans tous ses excès, de la luxure à l’écriture, de l’amour au désespoir, et on assiste à une œuvre magistrale en train de se faire du point de vue des doutes et de la sueur de l’écrivain. Indépassable !

Le conseil de Géraldine Mosna-Savoye du "Journal de la philo"

Géraldine Mosna-Savoye vous recommande La chartreuse de Parme, de Stendhal.

De quoi ça parle ?

D'une bataille ratée, d’un amour impossible, de Napoléon, d’astrologie, et surtout d’un héros, Fabrice del Dongo qui n’a pas peur du ridicule.

Pourquoi ce choix ?

Après trois tentatives et trois échecs, j’ai retenté de lire ce que chacun s’emploie à décrire comme un classique de la littérature française… et à raison ! Pour rompre avec les récits introspectifs, voici du romantique et du romanesque, de l’aventure qui transporte, des losers magnifiques, et surtout un monument littéraire qui ne s’impose pas mais invite à briser ses idoles.