Vacances d'été : les recommandations livres des producteurs de France Culture

Après le déconfinement arrivent les vacances et pas n’importe lesquelles, les grandes, celles qui nous permettent d’envisager la lecture dans le temps long, à travers un ou plusieurs livres. Nos productrices et producteurs ont quelques idées à vous soumettre.

Depuis vendredi 3 juillet 16h30, les grandes vacances ont débuté pour beaucoup d’enfants, entraînant dans leur sillage leurs parents. Pour d’autres il faudra encore attendre un peu. Mais que vous partiez ou non, ces moments restent propices à l’ouverture des livres. S’évader en tournant les pages sur son canapé ou au soleil sur la plage, voici quelques idées d’ouvrages à vous mettre entre les mains, proposées par les productrices et producteurs de France Culture.

Le conseil de Sonia Kronlund, productrice de l'émission "Les Pieds sur terre"

Sonia Kronlund vous recommande René Leys, de Victor Segalen. Folio, 9,70 euros

De quoi ça parle ?

En 1910, Segalen, installé à Pékin et en quête de documents pour écrire Le fils du ciel, rencontre Maurice Roy, un jeune Français qui pénètre librement au coeur de la Cité interdite et qui lui avoue être le chef de la police secrète et l'amant de l'impératrice. De cette amitié naîtra René Leys.

Pourquoi ce choix ?

Présenté comme un journal de voyage, ce roman se passe en Chine en 1911. Le narrateur, Segalen lui-même, s’est donné pour mission de pénétrer les secrets de cité interdite. Pour cela, il fait la connaissance d’un étonnant sinologue, René Leys. Roman policier, roman exotique, roman d’initiation, René Leys, à mes yeux, c’est juste un chef d’oeuvre. Pour voyager immobile.

Le conseil de Xavier Mauduit, producteur de l'émission "Le Cours de l’histoire"

Xavier Mauduit vous recommande L'Ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón. Pocket, 8,40 euros

De quoi ça parle ?

Dans Barcelone après la Seconde Guerre mondiale, le Cimetière des Livres Oubliés est un lieu secret qui conduit le héros sur les traces d’un auteur mystérieux, Julián Carax, dont les livres sont recherchés pour être brûlés. Pourquoi ? Par qui ?

Pourquoi ce choix ?

Carlos Ruiz Zafón, décédé en juin 2020, offre un roman initiatique qui parle aux amoureux des livres, aux bibliophiles, à ceux et celles qui ont construit leur imaginaire dans les lectures. C’est un plaisir de suivre le héros et de se perdre dans l’Ateneo, « un des nombreux endroits de Barcelone où le XIXe siècle n’a pas encore été avisé de sa mise à la retraite ».

Le conseil de Géraldine Mosna-Savoye, productrice de l'émission "Le Journal de la philo"

Géraldine Mosna-Savoye vous recommande Otto, autobiographie d'un ours en peluche, de Tomi Ungerer. Poche, 5 euros

De quoi ça parle ?

Des grands drames du XXème siècle, de l'Allemagne aux Etats-Unis, vu et vécu par un ours en peluche.

Pourquoi ce choix ?

Parce que Tomi Ungerer réussit à montrer la guerre, l'antisémitisme, l'arrachement aux siens, la violence et la mort, la beauté des rencontres et des retrouvailles, l'héroïsme et la banalité de chaque existence, le passage d'une vie et du temps, l'enfance et la vieillesse, en quelques coups de crayons et en quelques mots. C'est beau, c'est simple, et même en le lisant tous les jours à son enfant (ou seul.e), on ne parvient pas à retenir ses larmes à chaque lecture.

Le conseil de Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur de l'émission "La Compagnie des oeuvres"

Matthieu Garrigou-Lagrange vous recommande Du Havre à Monaco par fleuves et canaux , un récit de Göran Shildt. Bleu autour, 18 euros

De quoi ça parle ?

Ce livre est un récit du voyage en bateau de l’écrivain finlandais Göran Schildt et sa femme sur les canaux de France, à l’été 1948.

Pourquoi ce choix ?

Pour retrouver l’atmosphère de la France dans l’immédiat après-guerre, mais vue par un étranger. Pour croiser André Gide et quelques personnages hauts en couleurs. Et surtout pour faire un voyage en agréable compagnie, passer des écluses, observer les moeurs, les gens, les monuments... Des vacances, quoi.

Le conseil de Caroline Broué, productrice de l'émission "Les Matins du samedi"

Caroline Broué vous recommande Croire aux fauves, de Nastassja Martin. Verticales, 12,50 euros

De quoi ça parle ?

C’est l’histoire d’une rencontre inopinée qui aurait pu être tragique, donc d’un miracle et d’une renaissance qui a provoqué une métamorphose. C’est aussi l’histoire d’une frontière qu’on croyait étanche et qui vole en éclats comme une mâchoire sous des crocs.

Pourquoi ce choix ?

De l’histoire de cette femme qui s’est retrouvée littéralement la tête dans la gueule d’un ours et qui a survécu, l’anthropologue tire un livre extraordinaire, à la fois sensible, littéraire et philosophique, qui parle des liens entre humains et non-humains, qui explore l'altérité, qui provoque la métamorphose du regard et qui réfléchit à la position du chercheur.

Le conseil de Nicolas Martin, producteur de l'émission "La Méthode scientifique"

Nicolas Martin recommande Les locataires de l'été, de Charles Simmons. Poche, 8,70 euros

De quoi ça parle ?

C'est pendant l'été de 1968 que je tombais amoureux et que mon père se noya". L'incipit du livre donne l'ampleur du récit qui va se déployer, entre passage à l'âge adulte, découverte du premier amour et drame familial, le tout dans une vaste maison en bord de mer, dans une Amérique entre deux époques, qui ouvre doucement ses portes vers les années 70 et la libération des moeurs.

Pourquoi ce choix ?

Parce que "Les locataires de l'été" est, en à peine plus d'une centaine de page, un sublime roman empli d'une mélancolie digne d'un tableau de Hopper, qu'il respire ce parfum du dernier été de l'adolescence, celui où tout bascule, où les repères changent, celui après lequel plus rien ne sera jamais pareil : ni le lien avec les parents, brisé par un drame familial digne d'une tragédie grecque, ni le rapport à l'amour lorsque le jeune héros est à la fois objet de tous les désirs, et incapable de réaliser le sien. Et enfin pour la narration de Charles Simmons, toute en poésie et en touches impressionnistes, qui permet de traverser cette histoire comme porté par un vent du large.

Le conseil d'Adèle Van Reeth, productrice de l'émission "Les Chemins de la philosophie"

Adèle Van Reeth vous recommande Je suis un monstre qui vous parle : rapport pour une académie de psychanalystes, de Paul B. Preciado. Grasset, 9 euros

De quoi ça parle ?

En novembre 2019, Paul Preciado s’exprime devant 3500 psychanalystes lors des journées internationales de l’Ecole de la Cause Freudienne à Paris. Il critique l'idéologie de la différence sexuelle prônée par les pères fondateurs de la psychanalyse devenue aujourd'hui obsolète. Il exhorte à la transformation des discours ainsi que des pratiques psychologiques et psychanalytiques afin d'élaborer une épistémologie rendant compte de la multiplicité des êtres vivants.

Pourquoi ce choix ?

Il y a quelques années encore, Paul s’appelait Beatriz et était une femme. Puis, petit à petit, à coup d’injections de testostérone, il est devenu Paul. Est-il un homme pour autant? Sans doute. Mais surtout, pour lui, peu importe. Peu importe l’étiquette que l’on voudra coller sur son front. Mais pour les autres ?

Le philosophe s’est exprimé devant une assemblée de psychanalystes l’an dernier et raconte avoir reçu un accueil particulièrement houleux. Le texte qu’il voulait prononcer, c’est ce court livre, qui interroge la possibilité de se définir autrement que par le sexe et la dimension ultra normative de la psychanalyse à ce sujet. A tort ou à raison ? Ce texte extrêmement stimulant interpelle le lecteur, qu’il soit d’accord ou non avec les propos tenus, et présente l’immense vertu de nous inviter à mettre en question ce que l’on tenait pour évident.

Le conseil d'Antoine Guillot, producteur de l'émission "Plan large"

Antoine Guillot vous recommande L’Homme qui tua Chris Kyle, de Fabien Nury et Brüno. Editions Dargaud, 164 pages couleurs, 22,50 €

De quoi ça parle ?

Le 2 février 2013, Chris Kyle, héros de la guerre d’Irak et légende américaine, ancien Navy SEAL et tireur d’élite portant comme titre de gloire ses plus de 160 cibles abattues, est tué, sur un champ de tir, par Eddie Ray Routh, un autre vétéran, atteint de stress post-traumatique. Ce livre raconte leur histoire.

Pourquoi ce choix ?

Fabien Nury et Brüno, les auteurs de Tyler Cross, délaissent le polar hard-boiled pour une plongée documentaire dans cette Amérique profonde, éprise d’héroïsme viriliste et d’armes à feu, qui peu après allait porter Trump au pouvoir. Sans jugement ni pathos, dans un style aussi sec que De sang froid, porté par une implacable ligne claire au noir, le contrechamp indispensable de l’American Sniper de Clint Eastwood…

Le conseil d'Aurélie Charon, productrice de l'émission "L'Expérience"

Aurélie Charon vous recommande Archives des enfants perdus de Valeria Luiselli. Ed. de l'Olivier, 24 euros

De quoi ça parle ?

C’est un voyage à travers les Etats-Unis, en voiture de New York à l’Arizona, avec un couple d’écrivains et de documentaristes sonores, et leurs enfants respectifs. Elle prépare un documentaire sur les enfants d’Amérique centrale disparus ou arrêtés à la frontière. Lui sur les derniers Apaches. L’écrivaine mexicaine est une des grandes voix contemporaines de l’Amérique d’aujourd’hui.

Pourquoi ce choix ?

Parce que c’est un sublime road-trip à travers les Etats-Unis, très poétique et très politique. Sonore aussi. Quand on fait de la radio, on ne peut qu’être fasciné par cette écriture attentive au son, aux voix, au paysage. Elle travaille la notion « d’archive » : qu’est-ce qu’on enregistre ? pourquoi ? qu’est-ce qu’on n’écoute jamais ? qui ? C’est aussi une passionnante réflexion sur les récits et leur transmission, aux enfants, à nos enfants. Sur l’Amérique d’aujourd’hui et les enfants sans rêves possibles. Dans le coffre de la voiture, des boites remplies de livres qu’on a envie d’aller chercher. C’est aussi un voyage littéraire. J’ai adoré le lire juste après l’essai « Raconte-moi la fin » sur son expérience de traductrice bénévole dans les tribunaux de l’immigration à New York pour les enfants réfugiés. Elle y parlait du départ de l’écriture : la colère et la clarté. Les deux parcourent le roman.

Le conseil d'Arnaud Laporte, producteur de l'émission "La Dispute"

Arnaud Laporte vous recommande Une machine comme moi, de Ian McEwan.

De quoi ça parle ?

Londres 1982, mais pas vraiment. Les Beatles sont toujours au complet, et Alan Turing, le génial inventeur, n’est pas mort. Charlie profite d’un héritage pour acheter un Adam, un des 25 robots produits avec une intelligence artificielle du plus haut niveau. Rien ne distingue Adam d’un être humain, si ce n’est sa capacité infinie d’apprentissage ultra-rapide. Mais Adam va aussi développer des sentiments...

Pourquoi ce choix ?

Ian McEwan est l’un des plus grands auteurs de notre temps, et il en fait ici encore une fois la démonstration éclatante. Il réunit dans un même roman une réflexion très documentée et très aboutie sur l’intelligence artificielle, le transhumanisme, mais aussi les relations amoureuses, puisque le robot Adam va se retrouver au centre d’un trio amoureux. Le Bien, le Mal, l’Amour, la Mort. Tout les grandes questions sont là!

Le conseil de Tewfik Hakem, producteur de l'émission "Le Réveil culturel"

Tewfik Hakem vous recommande Richesse oblige, de Hannelore Cayre.

De quoi ça parle ?

Au XIXe siècle, les riches créaient des fortunes et achetaient même des pauvres afin de remplacer leurs fils pour qu’ils ne se fassent pas tuer à la guerre. Plus d'un siècle plus tard, Blanche de Rigny, une handicapée d'origine modeste se lance dans une enquête généalogique pour tenter de comprendre pourquoi elle porte un nom qui ne lui ressemble pas...

Pourquoi ce choix ?

Parce que la daronne du polar français a du style, même quand elle emprunte pour les dialogues la langue d’autrefois et parce qu’elle décrit avec érudition la France de l’été 1870, organisée pour que les riches puissent acheter des pauvres et les envoyer mourir à la guerre à leur place - une sorte de trafic humain institutionnalisé. En mettant en parallèle La France de 1870 avec celle des Gilets Jaunes d’aujourd’hui, Hannelore Cayre signe un polar engagé, documenté et jubilatoire.

Le conseil d'Hervé Gardette, producteur de l'émission "Politique" et de la chronique "La Transition"

Hervé Gardette vous conseille Quand la nature se rebelle : le changement climatique du XVIIe siècle et son influence sur les sociétés modernes, de Philip Blom. Maison des sciences de l'homme, 27 euros

De quoi ça parle ?

S'interrogeant sur les effets de la transformation des conditions naturelles sur la société, l'historien livre une étude historique sur les crises climatiques survenues au XVIIe siècle et leurs conséquences sociales, culturelles ou intellectuelles, notamment en Europe.

Pourquoi ce choix ?

A partir des paysages glacés des tableaux des peintres flamands, Philip Blom reconstitue la période du petit âge glaciaire au 16e siècle et les bouleversements que les conditions climatiques vont engendrer sur le plan de la technique et des idées.

Vous n'en avez pas assez ? Voici encore d'autres conseils de lecture pour votre été !