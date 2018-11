Valérie Manteau remporte le prix Renaudot pour "Le Sillon"

Le prix Renaudot a récompensé aujourd'hui l'écrivaine et journaliste Valérie Manteau, pour son livre Le Sillon, paru chez Le Tripode. Dans son premier roman, Calme et Tranquille (2016, Le Tripode), l'ancienne journaliste à Charlie Hebdo avait signé un récit autobiographique où elle racontait l'irruption de la violence et du drame. Avec son second roman, Le Sillon elle s'est cette fois consacrée à la vie du journaliste turco-arménien Hrant Dink, abattu en 2007 d'une balle dans le dos. En déroulant son enquête à Istanbul, la narratrice creuse son propre "sillon" dans la métropole turque.

Invitée récemment de l'émission Par les temps qui courent, Valérie Manteau confiait toute son admiration pour le journaliste turco-arménien :

Hrand Dink a une pensée politique très intéressante, son objectif n’était pas d’avoir raison, c’était que les gens arrivent à progresser.

Je me suis efforcée à ne pas me laisser complètement aveugler par la dureté du temps présent qui m’a affectée comme tout le monde. Il faut se projeter vers l’avenir, savoir que l’histoire est longue et espérer que le gouvernement actuel ne durera pas toujours.

Pourquoi je suis en train d’écrire, c’est une question sans fond… Le Sillon je l’ai senti dès le début comme une très mauvaise idée que je n’allais pas pouvoir m’empêcher de mener à bout.

Curieusement, l'ouvrage de Valérie Manteau n'était pas parmi les cinq finalistes annoncés du prix Renaudot. Au rang de ces derniers, on comptait cependant Philippe Lançon, survivant de la tuerie de Charlie Hebdo, déjà primé par le prix Femina ce lundi et que les jurés du prix Renaudot ont aujourd'hui récompensé d'un prix spécial. C'est peut être pour rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo que les jurés sont allés "repêcher" Le Sillon, son autrice ayant travaillé au journal satyrique et le roman consacrant un journaliste assassiné.

Le Prix Renaudot Essai pour Olivia de Lamberterie

Le prix Renaudot essai a quant à lui récompensé Avec toutes mes sympathies (Stock), d'Olivia de Lamberterie. La rédactrice adjointe du magazine Elle et critique littéraire, consacre ce premier livre à son frère décédé.

C'est un premier livre "au titre totalement saganien, rappelait en septembre dernier Christophe Ono-di-biot dans l'émission Le Temps des écrivains. Qui en effet a oublié la bourde que faisait Françoise Sagan quand elle dédicaçait des livres aux Etats-Unis en écrivant « with all my sympathies » sans savoir que cela signifiait « avec toutes mes condoléances » ? Condoléance et sympathie sont pourtant presque le même mot, contenant en eux la même idée, l’idée d’être « avec », et l’idée de souffrance, « pathein » en grec, « doleo », « souffrir » en latin." Car le livre d'Olivia de Lamberterie est consacré à son frère Alexandre, à la souffrance qu'a engendrée la mort de celui qui "allait mal, magnifiquement" et qui a décidé de mettre fin à ses jours, comme elle le racontait sur les ondes de France Culture :

Je voulais faire un livre vivant sur la mort. Je trouvais que la manière de le faire c'était de chercher les bons mots. La mort coupe la chique aux mots et le suicide est comme une double peine. Il recouvre la vie d'un manteau de tragédie. Or moi je voulais qu'on se souvienne que mon frère avait été extrêmement vivant et qu'il avait vécu comme un roi. J'ai cherché à explorer ce paradoxe.