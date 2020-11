Voici à quoi pourrait ressembler la librairie de demain

Alors que les librairies, commerces "non-essentiels", ont dû fermer leurs portes, une jeune femme a décidé d'entrer en résistance. Adèle Fabre vient de créer un site pour rassembler professionnels du livre et lecteurs.

“Je suis persuadée qu’il y a une synergie à trouver entre espace physique et espace numérique pour une librairie. Les personnes qui aiment aller en librairie continueront d’y aller, les personnes qui ne veulent pas aller en librairie auront la possibilité de voir ce qui est possible, d’échanger via une interface numérique, je ne vois pas pourquoi il faudrait s’en priver. Ça peut tout à fait bien cohabiter”, estime la jeune libraire.

Adèle Fabre est en train d’inventer la librairie du futur. Elle vient de créer un site internet, jesoutiensmalibrairie.com, qui recense les librairies dans toute la France en précisant les spécificités de chaque professionnel. Elle veut rendre possible le coup de foudre entre un lecteur bordelais passionné d’histoire médiévale et une libraire de Saint-Étienne spécialisée dans le Moyen Âge.

Une réaction face au premier confinement

Cette idée germe dans sa tête en mars 2020, au premier confinement. Sans emploi, elle s’interroge sur l’avenir de sa profession et de ses collègues libraires. Elle cherche un moyen de les soutenir. Adèle Fabre pense alors au service “click and collect” utilisé par les restaurateurs et certains commerçants. Un modèle déjà testé par une poignée de libraires ; elle crée alors “Je soutiens ma librairie”. Une mise en relation entre professionnels du livre et lecteurs.

Le site recense les initiatives de vente à emporter et livraisons. Près de 800 librairies s’inscrivent, de Paris à Ajaccio en passant par Pau. "Je pense que la distance, tout ce qui s’est passé, a aussi laissé de la place à d’autres manières d’échanger avec son libraire. Il y a des librairies qui ont mis en place, qui ont rebondi sur les réseaux sociaux de manière incroyable", analyse Adèle Fabre, professionnelle du livre et créatrice du site.

Mettre en avant le conseil

La librairie étant un lieu de conseil, beaucoup de professionnels restent frileux. Ils craignent une perte de temps et une dévalorisation de leur travail. Écrire des résumés de livre, créer un site, mettre en place l’acheminement des commandes, ça prend du temps et de l’énergie. Mais Adèle Fabre est persuadée de la plus-value de ce type de service.

"Une expression est beaucoup revenue, celle disant que la fermeture intégrale des librairies, de tous les espaces de vente de livres, ouvrait un boulevard à Amazon. Ce boulevard existait déjà. Le premier avantage d’une librairie par apport à Amazon c’est qu’elle est là, c’est qu’elle est physique, c’est qu’il y a des personnes. Et il y a tellement de façons de rendre justice à ça, de mettre ça en valeur en identifiant chaque spécificité, chaque valeur ajoutée d’une librairie et de donner cette information à n’importe qui en trois clics", poursuit la jeune femme.

Le coronavirus a fragilisé un système déjà au bord du précipice. Les ventes de livres s’effectuent à 25,5% en grande surface, 22% en librairie et 21% sur internet. L’Île-de-France concentre un tiers des librairies du territoire. Un déséquilibre qui favorise la livraison et l’achat en grande surface dans de nombreuses régions.

Aujourd’hui, sur les 3 300 librairies présentes en France, 1 200 vendent leurs livres en ligne. Un chiffre qui fluctue au gré de la situation sanitaire. Alors quand le gouvernement annonce un reconfinement, Adèle reprend son projet et imagine une offre plus globale.

Trouver la formule parfaite

"La valeur ajoutée quand vous avez un libraire en fasse de vous qui peut vous parlez sans discontinuer de 40 000 livres, c’est juste saisissant. Et ça c’est très facile à faire avec juste du référencement et du traitement de données. De mutualiser tout, toutes les librairies, c’est aussi sans cesse valoriser la diversité de l’offre, la diversité des pratiques, des services. C’est dans la diversité que repose la richesse et la liberté", explique Adèle Fabre.

Et c’est ce qu’Adèle est en train d’imaginer. Le même recensement des librairies qui proposent du “click and collect” mais en précisant les rayons spécialisés, les activités, les exclusivités, les conférences. "Je soutiens la librairie", est une librairie futuriste qui remplace la commande en ligne en une réelle expérience. Le site d’Adèle Fabre prend des airs de lieu de vie où chacun peut flâner, consulter des catalogues virtuels et recevoir de précieux conseils. Et si le confinement venait d’inventer la librairie du futur ?