Week-end magique sur France Culture - Harry Potter à l'école des sorciers

Certains rêvent de leur retour à l’école, d’autres le redoutent, mais qui, petit ou grand, ne prendrait pas la route de Poudlard, l’école des sorciers de Harry Potter ? France Culture continue de partager avec tous la magie de la littérature et de l’imaginaire avec un week-end exceptionnel en compagnie du jeune apprenti sorcier et de la voix du grand acteur Bernard Giraudeau.

C’était il y a vingt ans, France Culture et les éditions Gallimard Jeunesse s’associaient pour imaginer un évènement radiophonique à l’occasion d’un véritable évènement éditorial : la parution du tome 4 de la grande saga de J.K. Rowling, Harry Potter. Toute la nuit (du 29 novembre 2000) qui précéda la mise en vente du livre traduit en français, Bernard Giraudeau a lu en direct, pendant huit heures d’affilée sur l’antenne de France Culture, l’intégralité du tome 1, Harry Potter à l’école des sorciers. Cette lecture a donné lieu à un livre audio.

France Culture a souhaité avec cette nouvelle diffusion, offrir à ses auditeurs deux très grands moments de lecture à partager en famille durant un week-end tout à fait exceptionnel. La chaîne de la culture, des idées et de la création affirme son soutien au monde de l’édition et continue à mettre la littérature de jeunesse au centre de ses priorités. France Culture rend également hommage à l’œuvre d’une écrivaine qui ne cesse d’enchanter tant d’enfants et d’adolescents et au grand art d’un acteur disparu trop tôt : Bernard Giraudeau.

"Harry Potter à l'école des sorciers" de J.K. Rowling

Traduit de l’anglais par Jean-François Ménard

1er tome de la série publié aux éditions Gallimard Jeunesse

Remise en ondes pour France Culture de la lecture originale enregistrée par Bernard Giraudeau, diffusée le 29 novembre 2000.

Equipe de réalisation Laurence Courtois, réalisatrice de fictions

Eric Villenfin, technicien

Céline Geoffroy, conseillère littéraire

Avec l’aimable autorisation de Pottermore Publishing et de Gallimard Jeunesse

Harry Potter à l’école des sorciers

Résumé : Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie ! Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls : Harry se révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et l'effroyable V., le mage dont personne n'ose prononcer le nom.

Avec talent et humour, Bernard Giraudeau prête à chaque personnage une voix propre. Un magnifique jeu d'acteur pour une lecture enlevée, vivante et chaleureuse des aventures du plus célèbre des apprentis sorciers.

17 chapitres

1. Le Survivant

2. Une vitre disparaît

3. Les lettres de nulle part

4. Le gardien des Clés

5. Le Chemin de Traverse

6. Rendez-vous sur la voie 9 ¾

7. Le Choixpeau magique

8. Le maître des potions

9. Duel à minuit

10. Halloween

11. Le match de Quidditch

12. Le Miroir du Riséd

13. Nicolas Flamel

14. Norbert le dragon

15. La forêt interdite

16. Sous la trappe

17. L’homme aux deux visages

• Crédits : Editions Gallimard

Harry Potter à l'école des sorciers

Texte intégral lu par Bernard Giraudeau

Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard

IIlustration de couverture Olly Moss

Le livre audio de Harry Potter à l’école des sorciers est disponible en CD dans la collection "Écoutez lire"

Et au format numérique sur tous les sites de libraires et les sites de téléchargement audio.

Durée d'écoute : environ 8 h. Nouvelle édition en 2018