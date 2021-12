"West Side Story" : le meilleur mariage de Broadway et d'Hollywood dans le box office de la semaine

Cette semaine au programme du box office : West Side Story de Steven Spielberg, le portrait de Mohamed MBougar Sarr dans le Financial Times, les souvenirs de la journaliste Catherine Nay, la première série de Blanche Gardin, la sortie de "Halo Infinite" et "Tais-toi Marseille" de Colette Renard.

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

"West Side Story", très heureux retour de l'une des comédies musicales les plus emblématiques de Broadway

On écoute bien sûr un extrait d’America, le titre le plus politique de West Side Story puisque deux narratives s’y confrontent entre les hommes portoricains qui se plaignent de l’Amérique et veulent la quitter et les femmes - également portoricaines - qui rêvent d’y rester. Les paroles de Stephen Sondheim (décédé il y a une quinzaine de jours) sont tranchantes et binaires. Elles ont été modernisées par l’écrivain Tony Kushner, dans ce remake de Steven Spielberg que nous avons adoré. Déjà 23 000 entrées sur la seule journée de mercredi selon notre partenaire CBO Box Office (le seul chiffre dont on dispose pour l’instant), il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir une indication de son succès éventuel dans les salles, où le film sort sur 446 écrans.

En tout cas, Steven Spielberg et Tony Kushner réussissent à la fois à préserver l’authenticité de West Side Story, son caractère historique, ancré dans un territoire donc et une époque tout en modernisant la pièce. Le « cast » est largement latino, ce qui n’est pas un détail, n’en déplaise au critique du journal Le Monde. Le travail de Tony Kushner est d’ailleurs ciselé, parfait dans le détail, il joue avec les mots d’un dictionnaire "updaté" de la communauté portoricaine. Le contraste avec le film original est saisissant.

West Side Story c’est bien sûr du divertissement et il faut le voir comme tel. Tout est réussi de ce point de vue (dans l’Obs, comme chez nous, le critique adore) car tout est réalisé à la perfection ; tout est magique dans ce film qui est, rappelons le, une adaptation libre du Roméo et Juliette de Shakespeare.

Tony, 27 ans, et la colombo-polonaise Maria, 17 ans, sont inattendus dans les rôles (mais on s’attache à eux dès qu’on les entend chanter), quant à Anita, la belle-sœur de Marie, elle est tout simplement géniale. On connait par cœur toutes les scènes de ce film et pourtant on les attend à chaque scène. On se revoit, à douze ans, à quinze ans, devant notre premier West Side Story et comme la madeleine de Proust : tout nous revient en mémoire. On a grandi depuis ; on a vieilli aussi – mais West Side Story nous accompagne encore.

Ajoutons que la scène d’ouverture du film dans l’Upper West Side qui se reconstruit est l’une des scènes les plus spectaculaires que nous ait été donné à voir dans le cinéma américain récent. Le reste du film est tourné très largement dans les rues de New York, à plus de 70 % nous dit Spielberg : la « street » domine partout, et les décors réaménagés sont époustouflants.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

West Side Story donc de Steven Spielberg et Tony Kushner, en salles depuis mercredi.

Rapport au passé colonial et réceptivité du public à la littérature francophone

Du côté de la fiction, on retrouve toujours en tête des ventes France (GFK) le prix Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed MBougar Sarr chez le petit éditeur indépendant Philippe Rey.

Mohamed MBougar Sarr qui fait d'ailleurs l’objet d’un long portrait et entretien ce week-end dans le Financial Times à Londres. Il y décrit son rapport au déracinement, lui romancier sénégalais d'expression française. Il pose, comme dans son roman, la question du post-colonialisme, où est le centre ; où est la périphérie. Et le Financial Times, acide, de faire remarquer que les Français sont peu réceptifs finalement aux littératures francophones, alors que les Anglais, avec Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Damon Galgut, et le prix Nobel de littérature cette année, Abdulrazak Gurnah, sont plus ouverts. Notre Goncourt 2021, pour sa part, dit ne pas avoir de problèmes avec la langue française, fut-elle pour son peuple la langue coloniale, et avance l'idée qu’il écrira peut-être un jour en Wolof.

Classement des ventes de la semaine par l'institut GFK, catégorie fiction.

La journaliste Catherine Nay en tête des meilleures ventes avec ses mémoires

Dans la catégorie essais et documents, c’est la journaliste Catherine Nay qui prend la tête des meilleures ventes GFK cette semaine pour le deuxième tome de ses mémoires au titre magnifique : « Tu le sais bien, le temps passe ». Catherine Nay que nous recevrons dans cette émission dans les semaines à venir et qui s'est récemment livrée dans un entretien avec Paris Match.

Classement des ventes de la semaine par l'institut GFK, catégorie essais et documents.

Satire du narcissisme contemporain aux accents Gardinesques et scatologiques

Séries télévisées maintenant, pour évoquer l’humoriste Blanche Gardin et « La meilleure version de moi-même », série de neuf épisodes de 26 minutes, mise en ligne en début de semaine sur My Canal et en diffusion sur Canal Plus. Son double de fiction, puisqu’il s’agit d’un faux documentaire, est physiquement épuisée et décide de prendre soin d’elle à grand renfort de solution empruntées au « développement personnel » qu’elle documente sur Instagram. Malgré quelques longueurs, impressions de déjà vu et un ton qui ne plaira pas à tout le monde, on apprécie le ton grinçant de cette satire sur la quête de pureté poussée à son extrême, dans laquelle on profite d'une Blanche Gardin parfois antipathique mais finalement sincère.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Halo Infinite" : à peine sorti, le dernier né de la franchise est déjà récompensé

À l'occasion des Games Awards 2021, le jeu Halo Infinite a été reçu le prix du public - "Player's choice" - du meilleur jeu...alors même qu'il n'était sorti que 24H avant - les chiffres de ventes ne sont donc pas encore comptabilisés à l'heure où nous écrivons. Cela dit la franchise a eu le temps de faire ses preuves puisqu'elle fête ses vingt ans. Malgré l'existence du possible écueil de le répétition et du manque de renouveau des aventures, on constate avec plaisir que plusieurs éléments lui redonnent un coup de boost , en tête desquels Pierre Trouvé du Monde souligne (et nous sommes tout à fait d'accord) le grappin de Master Chief qui ouvre un nouveau champ des possibles en matière d'interaction avec son environnement. Dommage en revanche qu'il faille attendre le printemps 2022 pour pouvoir profiter d'un mode multi-joueur en coopération...

Notons enfin qu'une adaptation du jeu en série est prévue pour 2022 sur le service de streaming américain Paramount . On vous laisse apprécier la bande-annonce en attendant de le traiter dans la rubrique série si elle nous parvient en France !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Classement des ventes de la semaine par l'institut GFK, catégorie jeux vidéo.

"Tais-toi Marseille", de Colette Renard

À l'occasion de notre émission spécialement centrée sur la politique culturelle marseillaise, on écoute Colette Bernard.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

CE BOX OFFICE EST ISSU DE l'ÉMISSION "LE PRINTEMPS DE LA POLITIQUE CULTURELLE MARSEILLAISE ?" DU 12 DÉCEMBRE 2021.

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour mieux la comprendre, notre radiographie de la génération Z. Pour une nouvelle éthique de la musique en streaming, nos conseils pour se réapproprier sa musique. Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.

••• Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos réactions, vos commentaires, vos critiques. Et si vous êtes étudiant ou enseignant dans les politiques culturelles, les industries culturelles, les médias parlez-nous de vos enseignements, de votre cursus, de vos cours, car nous ferons une émission sur ce sujet dans quelques temps. Soft Power, France Culture, 116 avenue du président Kennedy 75016 PARIS ou par email directement à l'adresse marcelo.velit@radiofrance.com.