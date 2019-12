Xavier Mauduit choisit "Cent ans de solitude" pour "1 livre, 1 jour"

En recommandation de lecture dans le cadre de l'émission "1 livre, 1 jour", Xavier Mauduit, producteur sur France Culture de "Le Cours de l'histoire" de 9h à 10h, a choisi Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez publié aux éditions Seuil

L'intrigue : Cent Ans de solitude. Épopée de la fondation, de la grandeur et de la décadence du village de Macondo, et de sa plus illustre famille de pionniers, aux prises avec l’histoire cruelle et dérisoire d’une de ces républiques latino-américaines tellement invraisemblables qu’elles nous paraissent encore en marge de l’Histoire, Cent Ans de solitude est ce théâtre géant où les mythes engendrent les hommes qui à leur tour engendrent les mythes, comme chez Homère, Cervantes ou Rabelais. Chronique universelle d’un microcosme isolé du reste du monde – avec sa fabuleuse genèse, l’histoire de sa dynastie, ses fléaux et ses guerres, ses constructions et ses destructions, son apocalypse – « boucle de temps » refermée dans un livre où l’auteur et le dernier de sa lignée de personnages apparaissent indissolublement complices, à cause de « faits réels auxquels personne ne croit plus mais qui avaient si bien affecté leur vie qu’ils se trouvaient tous deux, à la dérive, sur le ressac d’un monde révolu dont ne subsistait que la nostalgie ».

Pourquoi avoir choisi Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez ?

Cent Ans de solitude est une épopée, une traversée du temps. Le roman nous invite à suivre le parcourt d’une famille sur plusieurs générations, avec ses joies, ses peines, et avec surtout la merveilleux narration que nous offre Gabriel García Márquez. Un roman magique, au sens où l’écriture est sublime, mais aussi parce qu’il participe au « réalisme magique » de la littérature latino-américaine. Les historiens et les historiennes travaillent sur le temps qui passe. Le romancier aussi. Tous racontent des histoires. Celles qui sont inventées ne sont pas plus fortes que celles que nous livrent les archives. Elles sont différentes et elles se répondent. Ah, ce jeune homme toujours accompagné d’une nuée de papillons jaunes ou ces enfants qui risquent de naître avec une queue de cochon… Cent Ans de solitude est une aventure et un plaisir de lecture !

Xavier Mauduit

Gabriel García Márquez est né en 1928 à Aracataca, village de Colombie, le Macondo dont parle une grande partie de son œuvre. Formé au journalisme, qu’il a toujours exercé avec passion, il a bâti une œuvre romanesque qui a fait de la Colombie un mythe littéraire universel.

Gabriel García Márquez a reçu le prix Nobel de littérature en 1982

Xavier Mauduit Agrégé d'histoire, Xavier Mauduit soutient dans cette discipline en 2012 une thèse de doctorat intitulée Le Ministère du faste : la Maison du prince-président et la Maison de l'empereur Napoléon III (1848-1870) dirigée par Christophe Charle, et qui obtient le prix Mérimée l'année suivante. Il a également été professeur en lycée à Bernay et Villeneuve-Saint-Georges.

Parallèlement, il est coauteur d'émissions et chroniqueur sur France Inter.

Depuis 2015, il participe à l'émission 28 minutes, sur Arte, et propose du lundi au jeudi une chronique d'histoire en lien avec l'actualité.

À partir d'août 2019, il présente quotidiennement, Le Cours de l'Histoire, sur France Culture.

Xavier Mauduit est notamment l'auteur de : Le Ministère du Faste, la Maison de l’empereur Napoléon III (publication de sa thèse de doctorat) chez Fayard et Flamboyant Second Empire ! Et la France entra dans la modernité… avec Corinne Ergasse chez Armand Colin (2016). Son dernier ouvrage s'intitule De Mathusalem à Mao Zedong. Quelle histoire ! publié aux éditions Tallandier (2018).