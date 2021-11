Yambo Ouologuem, l'écrivain prodige oublié

Yambo Ouologuem a été un écrivain encensé par la critique avant d'être accusé de plagiat et de se murer dans le silence. Oublié de tous, c'est à la faveur du dernier prix Goncourt, inspiré par sa vie, que l'on a redécouvert l'homme au destin tragique et son œuvre.

"L’Africain en général a vécu dans une espèce d’attitude somme toute qui est celle d’un esclave. Dans la mesure où il se définissait non point tant par rapport à une espèce d’authenticité propre à son terroir, mais par rapport aux critères de la civilisation blanche." Ainsi parlait Yambo Ouologuem, écrivain aux propos provocateurs. À 28 ans, il est le 1er écrivain africain a remporter le prix Renaudot, à contre-courant de la négritude. Il a connu une ascension fulgurante, la gloire puis l’opprobre. Honni par ses pairs, il a fini sa vie reclus, en ermite. C’est cette vie brisée qui a inspiré La Mémoire secrète des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt 2021.

Un écrivain doué et provocateur

Yambo Ouologuem est issu d’une famille de notables maliens, au pouvoir avant l’arrivée des Français. En 1960, il entame des études prestigieuses à Paris : prépa au lycée Henri-IV, École Normale Supérieure, doctorat...

Érudit, polyglotte, il enseigne au lycée mais dédie son temps libre à l’écriture. Pendant des années, il remanie un roman sans cesse refusé par les éditeurs.

- Je pense que j’ai peut-être, si vous voulez, la vocation d’une œuvre dans la mesure où... - D’une œuvre ? - Oui. Pas d’un métier.

Interview de Yambo Ouologuem en 1968, ORTF.

Yambo Ouologuem fait finalement une entrée fracassante dans le monde de l’écriture avec Le Devoir de violence, fresque historique et critique montrant la violence et la corruption des élites africaines, pour lui "le colonialisme blanc n’est qu’un mince épisode dans une suite d’exactions qui trouve son origine avec la dynastie des notables africains, ensuite celle de la conquête arabe, enfin la période proprement dite de l’occupation française."

• Crédits : Getty

Son livre est accusé d’être sanglant, érotique et cruel ce qui est pourtant tout à fait vraisemblable selon lui. Mais surtout, il s’oppose à Senghor et va à l’encontre du mouvement de la négritude qu’il estime magnifier l’histoire de l’Afrique précoloniale.

Malgré la polémique il est lauréat du prix Renaudot de 1968, à seulement 28 ans, il est le premier écrivain africain à remporter ce prix prestigieux.

À l'annonce du résultat, quand une journaliste lui demande "comment accueille-t-on le prix Renaudot, surtout pour un premier roman ?" Il répond d'une voix très posée : "C’est le moindre de mes soucis, dans la mesure où, de toute façon, je suis persuadé qu’il y a plus de médailles que d’écrivains."

Écrivain, pas écrivain noir

Peu après, il écrit Lettre à la France nègre, pamphlet virulent sur les rapports entre Blancs et Noirs, entre France et Afrique et dans lequel personne n’est épargné :

"Par-delà le problème un peu facile, Noirs-Blancs, il faudrait arriver à éviter cette espèce de domaine tabou qui fait qu’on ne s’attaque pas au nerf du problème."

Yambo Ouologuem veut être reconnu comme écrivain, pas comme écrivain noir. Son dernier ouvrage très sulfureux est publié sous pseudonyme : Les mille et une Bibles du sexe, est un livre audacieux, cru, qui détaille les fantasmes de la bourgeoisie occidentale.

• Crédits : Getty

"Dans la mesure même où la sexualité est revêtue de mystères, d’interdits et que la libido demeure une chose assez infamante et obscure, il y a fatalement une espèce de prestige - assez inquiétant d’ailleurs - de la sexualité nègre avec tout son aspect effréné."

La chute

En 1972, au sommet de sa popularité, on l’accuse d’avoir plagié Guy de Maupassant, André Schwarz-Bart, Graham Greene... Yambo Ouologuem, le "prodige", se défend, évoque de simples citations, mais il est dénigré, lâché par sa maison d’édition qui retire son livre de la vente.

Brisé par ses accusations, dégoûté du monde littéraire, le jeune écrivain prometteur rentre au Mali. Il ne veut voir personne, s’isole même de sa famille et vit quasi en ermite. On l'appelle "le reclus de Sévaré". Il meurt dans l’oubli en 2017 jusqu’à ce qu’un roman, inspiré de sa vie, remporte le prix Goncourt et fasse revivre l’écrivain.