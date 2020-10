Yoga est-il une fiction ?

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Emmanuel Carrère demeure dans le peloton de tête des meilleures ventes, à la deuxième place cette semaine. Pourtant Yoga, son dernier livre, est au cœur d’une vive polémique. Et les coups font mal, puisqu'ils viennent directement de son ex-femme, la journaliste Hélène Devynck.

Dans un texte publié par Vanity Fair, elle lui reproche d'avoir divulgué des détails intimes de sa vie dans le livre. On pourrait dire : pas étonnant, venant d'un auteur qui revendique l'honnêteté de l'écriture, un certain refus de la pudeur. "La littérature est le lieu où on ne ment pas", écrit-il. Mais justement, petit mensonge ? Carrère s'était engagé par contrat à ne plus écrire sur sa femme sans son accord. Plus important, elle lui reproche de tromper, presque de trahir ; de déformer des souvenirs et d'en occulter d'autres. Emmanuel Carrère assume, dans un entretien à Libération ce vendredi : "c'est la nature de Yoga d'être impur".

Impur, oui. Yoga est bien un objet étrange, hybride. À la fois autobiographie (où l'on est tenu au « vrai ») et autofiction (où il n’y a plus de « vrai »). Et ce n'est pas qu'une subtilité de spécialistes : le Prix Goncourt, l'étoile qui manque à Carrère, ne récompense que des œuvres de fiction. Yoga a été nominé dans cette catégorie, mais l'intervention d'Hélène Devynck vient dire justement : ceci n'est pas que de la fiction. Reste donc au jury de trancher cette question difficile, pas simplement littéraire : résultat le 10 novembre avec l’attribution du Goncourt. En attendant, côté vente, il sort en moyenne, depuis la rentrée, plus de 10 000 exemplaires de Yoga chaque semaine.

En non-fiction pour le coup, c'est le dernier livre du journaliste Laurent Obertone, Eloge de la force qui prend la première place des ventes. L’ouvrage est dans l'air du temps politique, son auteur n’ayant cessé de dénoncer la montée des violences dans le pays, quand il écrivait "la France Orange Mécanique". Aujourd'hui on dirait plutôt... "ensauvagement."

Musique enfin avec le rappeur anglais 21Savage (décidément, le mot « sauvage » est dans toutes les bouches). Habituellement, Twenty One Savage préfère les univers plus sombre, un rap très direct, un peu rugueux.

Mais cette fois il nous offre, avec la collaboration de Drake, une petite balade tranquille. À peine sorti, le tire est déjà à la 8ème place du top Spotify Monde : comme quoi, ça marche aussi, dans ce monde de brute... la douceur.