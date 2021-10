Zemmour, Hidalgo, Sarkozy : quand les ventes littéraires du box office se calquent sur les sondages d'opinion

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Les ventes d'essais et documents suivent les sondages d'opinion pour les candidats à la Présidence

Les meilleures ventes livres dans la catégorie sont intéressantes car elles épousent, à peu prés parfaitement, les sondages du moment. Eric Zemmour crédité de 15 % des voix au premier tour de la présidentielle (sondage Ipsos pour le Parisien et France Infos ce vendredi) est en tête des ventes GFK. Selon la presse, il aurait déjà vendu 120.000 exemplaires de La France n’a pas dit son dernier mot, livre auto-édité par Rubempré, sa propre maison d’édition. Un retirage de 200.000 exemplaires est déjà annoncé et les prévisions sont absolument inouïes, probablement au minimum 400.000 exemplaire et peut être 500 ou 600.000.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, en revanche, créditée de 5,5 % des voix pour le premier tour de la présidentielle, quel que soit les candidats, a également publié un livre autobiographique, Une femme française, lequel n’apparait même pas dans les 25 premières ventes GFK. Son livre est un échec significatif : elle a vendu approximativement 70 fois moins de livres qu’Eric Zemmour. Signalons le score également médiocre de Nicolas Sarkozy avec son livre culturel Promenades, 19ème meilleure vente GFK, ce qui fait 19 places derrière Eric Zemmour, mais devant Hidalgo. Quant à Raphael Glucksmann, toujours au rayon politique, il est 25ème avec sa Lettre à la génération qui va tout changer.

Le classement des ventes en littérature essais et documents de la semaine, selon l'Institut GFK.

Remontée dans les ventes de "Dunes" de Franck Herbert

Côté fiction, le roman classique de science fiction Dune de Franck Herbert connait un revival spectaculaire en livre de poche grâce au film : il rentre dans les meilleures ventes GFK. Cette « remontada » n’est qu’un épisode puisque ce livre de 1956 appartient à un cycle, une série, une saga même, centrée sur la planète Arrakis et qui compte 6 tomes.

Le classement des ventes en littérature fiction de la semaine, selon l'Institut GFK.

Démarrage moyen d' "Eugénie Grandet", immense attente sur le nouveau James Bond

L'adaptation en film de l'oeuvre d'Herbert, réalisée par Denis Villeneuve, a rempli les salles cette semaine encore, selon nos confrères de CBO Box Office, et atteint en cumulé près d’un million sept-cent-mille entrées. A signaler également la bonne tenue de Bac Nord et pas seulement parce que Eric Zemmour en a encore parlé cette semaine : il va sur ses deux millions d’entrées (et on vous le recommande). Côté film d’auteur, Eugénie Grandet a rassemblé 13 000 personnes pour sa sortie mercredi, un chiffre moyen pour un film est assez sobre, au montage un peu abrupt malgré une reconstitution historique de qualité.

En tout cas, le monde du cinéma retient son souffle en attendant ce mercredi la sortie, côté blockbuster de Mourir peut attendre, nouvel opus de James Bond. C’est un peu le messie pour la profession qui espère ainsi voir remonter la fréquentation des salles, comme le souligne Michel Guerrin dans sa chronique ce week-end du journal Le Monde. L’attente est énorme puisque l’on vise les 3 voire 4 millions d’entrées pour ce qui doit servir de locomotive à la reprise des cinémas. On en reparle dimanche prochain et en attendant on vous laisse avec la bande annonce.

"Le jeu du calamar" ou quand la k-drama fascine le monde et détrône bientôt le succès des "Chroniques de Bridgerton"

Côté écrans domestiques, mention spéciale à Squid Games, une série sud-coréenne disponible sur Netflix depuis deux semaines et qui emporte tout sur son passage puisqu'elle est déjà à la première place du Top 10 des programmes les plus vus en Frances. Sorte de Hunger Games, le scénario de cette série n’est pas forcément très original, mais sa force, ce sont des personnages bien construits auxquels on s’attache vite et le mystère qui entoure l’organisation du jeu mortel auquel s’adonne les participants. Et bien sûr l’esthétique si soignée sinon de la K-Pop, ici plutôt de la K-TV ou du K-drama – sud coréenne donc.

La collection Morozov prend ses quartiers à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 22 février 2022

On termine avec l’exposition blockbuster du moment : la collection Morozov à la fondation Louis Vuitton au Bois de Boulogne. Arrivant de Russie, des Cézanne, des Monet, des Renoir, des Picasso inconnus, ou du moins invisibles en France. On a adoré le Matisse qui peint un tableau avec en toile de fond un Matisse (il s'agit de l'oeuvre Nature morte à la danse qui date de 1909) et bien sûr l’inoubliable Van Gogh, La ronde des prisonniers de 1890 où le peintre tente de fuir l’asile psychiatrique de Saint Rémy de Provence. Il se peint lui-même, faisant sa ronde, sur fond bleu et jaune, résumant le blanc et le noir de sa vie emprisonnée - peut-être pour ne pas devenir entièrement fou.

A noter une très bonne application gratuite pour « smart phone » pour déambuler dans les salles. Dommage qu’elle ne soit qu’audio car les visiteurs l’écoutent bruyamment quand ils n’ont pas d’écouteurs ; elle pourrait gagner à proposer aussi des sous titres.

La nuit blanche

Hier soir c’était la Nuit Blanche, rebaptisée « nuit de pluie », au point ou Anne Hidalgo a annoncé dans la soirée proposer un référendum pour changer, peut-être, sa date (pour éviter la pluie de presque chaque nuit blanche). Pourquoi pas le 1er juin a-t-elle suggéré ou même le 1er décembre ? Ce sera aux parisiens de choisir ! En tout cas, on a vu le magnifique terrain de tennis peint dans les escaliers de la Bibliothèque nationale de France ; l’intéressant travail de danse et d’acrobatie circulaire du collectif Retour à Mont ; le travail entre théâtre et handicap à Alfortville ; la performance à bout de souffle de Mel O’ Callaghan au centre Léo Lagrange de la porte de Charenton ; ou encore le « Gyrotope » de Pabli Valbuena au bois de Vincennes.

• Crédits : Don Arnold - Getty

Musique

Pour clore cette séquence d’actualités de la semaine, focus cette semaine, sur l'artiste franco-rwandais Gaël Faye qui entame cette semaine une tournée nationale jusqu’en décembre. Nous avions reçu, dans cette émission, l’auteur de Petit Pays et avions salué son nouvel album (attachant, passionnant) Lundi Méchant. C’est autour de cet album que Gael Faye a organisé sa tournée partout en France jusqu'en décembre : il sera par exemple à Marseille cette semaine (le 7 octobre) puis à Agen, Châteaurenard, Rouen, Lille, Strasbourg, Nimes, Nancy, tout ça en octobre et en novembre il sera à Biarritz, Grenoble et au Zénith de Paris le 27 novembre parmi de nombreuses autres dates. Le chanteur n’a pas quarante ans, il incarne le « soft power » français, notre influence culturelle, notamment en Afrique.

