Pour la première fois, France Culture propose une balade sonore géolocalisée qui permet de se promener dans le Quartier Latin en écoutant et en revivant Mai 68 à travers un documentaire en son binaural. Une heure et quart d’immersion dans le quartier de la révolte grâce aux archives, analyses d’historiens et témoins, qui complète un récit d’Emmanuel Laurentin, producteur de la Fabrique de l’Histoire sur France Culture (9h05 – 10h).

Cette plongée dans l'histoire peut se faire au coeur de Paris pour (re)vivre au mieux les événements. Mais aussi, bien entendu, chez vous ou à n'importe quel endroit.

Ecoutez un extrait

Pour vous donner une idée du documentaire, voici un extrait à écouter, où l'auditeur se retrouve plongé rue Royer-Collard, au pied des barricades...

Installez "Mai 68 : retour au Quartier Latin"

Pour faire ce documentaire itinérant, veuillez suivre les instructions suivantes:

-Installez l'application Izi.Travel sur votre téléphone, iPhone ou Android

-Recherchez "Mai 68" dans le moteur de l'application

-Vous pouvez aussi utiliser le flashcode ci-dessous (dans l'application Izi.travel ou avec une application dédiée)

Rendez-vous au 45, rue d'Ulm, et c'est parti !

Vous pouvez aussi écouter le documentaire sur le site d'Izi.Travel

Le parcours

La balade démarre rue d’Ulm, face à l’Ecole normale supérieure. Tout commence là en 1966, dans ce temple du savoir et de la connaissance. C’est ici qu’on suit les cours de Louis Althusser et que les théories de Marx sont enseignées aux étudiants. C’est le mouvement des manifestations contre la guerre du Vietnam et des combats entre étudiants d’extrême-gauche et membres du groupe d’extrême-droite « Occident ».

Tandis que l’on approche de la Sorbonne, le récit des événements de mai 68 s’enclenche : fermeture de l’université, manifestations, sit-in, bras de fer avec le gouvernement, occupation du bâtiment puis du théâtre de l’Odéon, grève générale, accords de Grenelle… Le rôle de la radio dans les événements est central, parachevé le 30 mai à 16h30 par l’allocution radiodiffusée du Président de la République, Charles de Gaulle.

L'équipe

Producteur Emmanuel Laurentin

Réalisateur – concepteur Renaud Dalmar

Son, mixage Bruno Mourland Archives de l’INA

Comédiens la troupe Les échappées de la coulisse

Assistantes Marion Dupont et Romane Chibane

Conseillère Cécile Quéguiner