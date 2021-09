11-Septembre, le mystère Cary Grant, Botticelli et le témoignage d'une rescapée : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine, vous aviez rendez-vous avec l’histoire. Il y a tout juste 20 ans, une attaque terroriste détruisait les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, marquant ainsi le XXIe siècle au fer rouge. Un traumatisme qui résonne aujourd’hui, alors que les talibans ont repris Kaboul et laissé les Afghans dans le dénuement le plus total. En France, le temps était aussi au souvenir, avec l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre à Paris et l'hommage national rendu à l'acteur Jean-Paul Belmondo, mort lundi à l'âge de 88 ans. Entre pertes et souvenirs douloureux, la semaine a été chargée en émotion. Alors pourquoi ne pas se perdre dans les collines mystérieuses et colorées de Georgia O'Keeffe, à la recherche du lien entre ses toiles et l'Origine du monde peinte par Gustave Courbet ? Bonnes écoutes. Alexia Colone

COMPRENDRE

Vingt ans après. Les attentats du 11 septembre ressemblent à un de ces moments lors desquels l’histoire s’accélère, marquant une rupture durable. Mais pour les New-Yorkais, c’est une histoire plus directe, plus intime, plus proche. Là où les deux tours se dressaient, le trou béant laissé par les attaques a été investi pour mieux se souvenir. (L'Invité(e) des matins, 20 minutes)

Influenceurs ou influencés ? Les célébrités au service d’intérêts économiques sur les réseaux sociaux inquiètent de plus en plus les autorités de surveillance financières. Surtout lorsqu’il y a des bitcoins en jeu. Lundi dernier, le gendarme britannique de la bourse a demandé que les publicités pour les bitcoins soient davantage encadrées. (Les Enjeux des réseaux sociaux, 3 minutes)

Failure. En vingt ans, la stratégie américaine en matière d’interventions militaires sur le sol afghan est passée des représailles à la doctrine du "nation building", avant que Donald Trump n'amorce un retrait total. Ce repli renvoie l’image d’une puissance hésitante, mal-organisée voire en déclin. (Cultures monde, 58 minutes)

APPRENDRE

Le succès aux trousses. Comment Archibald Leach, né à Bristol en 1904, est-il devenu Cary Grant, star d'Hollywood et acteur fétiche d'Alfred Hitchcock ? Trente-cinq ans après sa mort, l'énigme Cary Grant n'a pas fini de nous étonner... (Sans oser le demander, 58 minutes)

Sous l'arc-en-ciel. Dans les villes, certains quartiers constituent des lieux importants de sociabilité gay et lesbienne : c'est le cas du Marais à Paris ou du Village à Montréal. Comment ces espaces, pour certains historiques, se sont-ils formés ? Par qui sont-ils habités et fréquentés ? (Géographie à la carte, 1 heure)

Cartes sur table. Élisée Reclus, Jules Verne, Anatole France... Ces illustres personnages ont appartenu à la Société de Géographie, savante organisation fondée en 1821 pour porter les progrès de la géographie et encourager les découvertes. Retour sur 200 ans d'histoire et d'aventures. (Le cours de l'histoire, 51 minutes)

(RE)DÉCOUVRIR

Touché par la grâce. Sandro Botticelli est un artiste majeur de la Renaissance florentine, aimé et sollicité au XVe siècle, oublié ensuite jusqu’à la fin du XIXe, et étudié attentivement au milieu du XXe siècle. Il incarne, pour nombre d’historiens, la Florence des Médicis et la transformation de la vie et de la ville par l’art, la philosophie et la poésie. (L'Art est la matière, 58 minutes)

Trésor des mers. Navire suédois, la Jeanne Élisabeth sombre le 14 novembre 1755 au large du Languedoc, alors en route de Cadix vers Marseille. Ce brick de 200 tonneaux transporte une imposante cargaison, notamment du blé, que les archéologues ont retrouvé concrétionné au sable. Sous les ordres du commandant Hansson, ce navire achemine aussi un chargement de produits originaires des colonies espagnoles d’Amérique : parmi celui-ci, un trésor composé de 25 000 piastres. (Carbone 14, le magazine de l'archéologie, 31 minutes)

Question de goût. Sur la toile d’Edouard Manet, les natures mortes portent mal leur nom : jamais une fleur, un citron ou une brioche n’ont paru si vivants ! Pour lui, c’est la “pierre de touche” du métier de peintre. Il va jusqu’à affirmer : “Un peintre peut dire tout ce qu’il veut avec des fruits, des fleurs et même des nuages”. (Ouh là l'art !, 1 minute)

LA CITATION

Cette semaine, la citation à retenir nous vient d'une anonyme, Sophie, 45 ans, rescapée des attentats du 13 novembre et parties civiles au procès :

J’ai senti que mon corps commençait à paniquer et j’ai compris que paniquer, c’était certainement mourir. Je sentais mon rythme cardiaque s’accélérer. J’ai adopté la technique des poumons vides qui fait redescendre très vite le rythme cardiaque. Cela m’a permis de garder une sorte de lucidité sur la situation, ce qui explique que je suis probablement encore là. Que je ne me suis pas relevée au moment où il ne fallait pas se relever. Ils passaient entre nous et le moindre geste, le moindre bruit, un téléphone qui sonnait, une supplication, cela pouvait signifier la balle et l’arrêt de mort. Je ne bougeais pas, j’essayais d’avoir l’air la plus morte possible, grâce, cette fois, aux apnées "poumons pleins" pour qu’il n’y ait plus la moindre trace de tonus musculaire, qu’on ne me voie plus respirer. J’avais mis la tête sous mon sac à main. L’un des tueurs s’est approché, mes sens étaient décuplés, et je ne voulais pas mourir au sol comme un chien. Cette colère m’a fait me relever au moment où quelqu’un a crié : "Allez-y, ils sont en train de recharger !"

C'est ici que la Session de rattrapage s'achève, pour ne pas vous laisser sur votre faim, on fait durer le plaisir avec une émission dédiée à l'art d'être ensemble : la commensalité. Un mot peu connu de la langue française, qui désigne ce moment précieux d'un repas partagé. Passez un bon week-end !