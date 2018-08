2008-2018 La Grande crise… 10 ans après

En partenariat avec Le Figaro

Le 15 septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers déclenche une crise financière qui déstabilise rapidement toute la planète. Cette crise, d’une violence comparable à celle que le monde a connu dans les années 1930, a comme elle provoqué des ondes de chocs successives affectant les systèmes financiers puis l’économie globale avec récession et chômage de masse.

10 ans après, cette crise soulève les grandes questions qui sont celles d’aujourd’hui : quelles sont les règles qui régissent l’économie mondiale, et que peuvent les Etats ? Comment cette crise a-t-elle redessiné les grands équilibres mondiaux ? Quelles conséquences politiques ? La violence de cette crise est-elle à l’origine des mouvements antisystèmes qui se manifestent des deux côtés de l’Atlantique ?

En partenariat avec Le Figaro, France Culture propose à partir du lundi 27 août une série de programmes exceptionnels : l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy sera l’invité de Guillaume Erner dans Les Matins le mardi 28, Du Grain à moudre ouvrira le débat de la moralisation du capitalisme depuis l’Université d’été du Medef, Grand reportage, le magazine de la rédaction reviendra sur les lieux mêmes du début de la crise des subprimes, La Grande Table sur la parole des économistes, 10 ans après, Le réveil culturel parle d’économie en bande dessinée, Les carnets de la création accueillent deux plasticiens,

La Fabrique de l’Histoire, Entendez-vous l’éco et La compagnie des auteurs réalisent des semaines spéciales, et Le Feuilleton accueille une adaptation du Chapitre de la chute. Saga des Lehman Brothers, de Stefano Massini

Au programme

Lundi 27 août

La Grande Table – 2ème partie – Olivia Gesbert / 12h55

La parole des économistes, 10 ans après (titre provisoire)

Avec notamment Patrick Artus, économiste

Les carnets de la création – Aude Lavigne / 20h55

Julien Prévieux, plasticien, œuvre « Forget The Money » 2011. Pour Forget The Money (2011), l’artiste est parvenu à acquérir une partie de la bibliothèque du financier déchu Bernard Madoff, suite à la vente aux enchères de ses biens saisis par le FBI.

Mardi 28 août

Les Matins de France Culture – Guillaume Erner / 7h-9h

Invité exceptionnel : Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République.

Mercredi 29 août

Du Grain à moudre en public de l’Université d’été du Medef - Hervé Gardette / 18h20- 19h

Le capitalisme est- il à nouveau fréquentable ? Avec Anne Dias (dirigeante du fonds d’investissement Aragon Global Management)

Gaël Giraud, économiste, auteur de "20 propositions pour réformer le capitalisme", 2009

Elisabetta Bucolo, sociologue, spécialiste de l'ESS (sous réserve)

Les carnets de la création – Aude Lavigne / 20h55

Martin Le Chevalier, plasticien, installation Vidéo « L’an 2008 », une fable burlesque sur la crise des Subprimes.

Vendredi 31 août

Le réveil culturel – Tewfik Hakem / 6h02 – 6h30

Avec Claire Fumat, universitaire et scénariste pour sa série « L’économie expliquée en bande dessinée » (La Boite à Bulles)

Grand reportage / 17h – 18h

Là où la crise des Subprimes a commencé, reportage tourné à Phoenix (Arizona), l'une des villes américaines les plus touchées par l'effondrement du marché immobilier qui a causé la crise financière et la faillite de Lehman Brothers.

Reportage de Marie Viennot

Du 27 au 30 août (semaine spéciale)

La Fabrique de l’histoire – Emmanuel Laurentin / 9h05 – 10h

L’histoire des crises Avec notamment le jeudi 30 un documentaire produit par Anaïs Kien

« Comment l’Islande a traversé la crise »

Entendez-vous l’éco ? - Tiphaine de Rocquigny / 14h – 15h

Retour sur la crise des Subprimes (titre non définitif)

Lundi : Histoire de la déréglementation

Avec Vincent Bignon, historien de l’économie

Mardi : Radiographie de la crise de 2008

Avec Paul Jorion, Anthropologue, professeur associé à la chaire Ethique et transhumanisme à l’université catholique de Lille

Mercredi : en direct et en public de l’Université d’été du Medef

Les victimes de la crise

Jeudi : Les leçons de la crise

Avec Laurence Scialom, Économiste, professeure à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, co-auteure du rapport “10 ans après, bilan des réformes bancaires et financières depuis 2008” pour Terra Nova

Dominique Plihon, Économiste, professeur à l'université Paris XIII, membre des Économistes Atterrés, contributeur du livre d’Attac “10 ans

après la crise, prenons le contrôle de la finance”.

La Compagnie des auteurs - Matthieu Garrigou-Lagrange / 15h – 16h

Les grands romans de la crise Lundi : La maison Nucingen de Balzac

Avec Alexandre Perrault, professeur à Bordeaux

Mardi : L’argent de Zola (invité à déterminer)

Mercredi : La grosse galette de Dos Passos

Avec Philippe Roger

Jeudi : Les raisins de la colère de Steinbeck (invité à déterminer)

Du 27 août au 7 septembre

Le Feuilleton / 20h30-20h55

Chapitre de la chute. Saga des Lehman Brothers De Stefano Massini

Version radiophonique Louise Loubrieu

D’après la traduction de Pietro Pizzuti

Réalisation Baptiste Guiton

Il y a tout juste dix ans, le 15 septembre 2008, la banque d’investissement Lehman Brothers fait faillite, entraînant les bourses mondiales dans sa chute. Mais cette histoire a commencé un siècle et demi plus tôt. Et c’est cette saga familiale, cette « success story » que Stefano Massini nous raconte en humanisant une histoire et une crise qui nous dépassent.