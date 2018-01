Record absolu pour France Culture : 2,5% d'audience cumulée

Avec 2,5% d’audience cumulée en semaine, soit 1 340 000 auditeurs quotidiens du lundi au vendredi, France Culture bat un record absolu et gagne 106 000 auditeurs en 1 an. (+0,2 point vs novembre- décembre 2016).



France Culture franchit aujourd’hui un cap historique ! Le média des idées, des savoirs et de la création rentre dans une nouvelle dimension en atteignant les 2,5% A.C. et continue de conquérir un nouveau public à travers une proposition éditoriale créative et exigeante, une politique numérique innovante et grâce à une stratégie de développement sur tous les supports.

C’est le service public au service de la culture qui triomphe ! Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Ces chiffres d’audience sont confortés par des résultats numériques toujours en augmentation constante :

Près de 20 millions de podcasts en décembre/ + 29% en un an (2ème meilleur score

7,1 millions de visites tous supports sur le site, + 50% d’augmentation en un an

Plus de 2 millions de vidéos en dec 2017 (record)

1, 3 million de fans sur Facebook

543 000 followers sur Twitter

(1) Médiamétrie, novembre-décembre 2017 –LV 13 ans et + - 5h- 24h