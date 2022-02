40,3 millions d’écoutes à la demande : Record d’audience pour France Culture

En janvier 2022, France Culture confirme sa place de 2ème radio française la plus écoutée à la demande, totalisant 40,3 millions d'écoutes (via les agrégateurs et les supports de Radio France), soit une hausse de 46% en un an : un niveau record.

Ce nouveau record d’écoutes en podcast - outre sa symbolique des 40 millions – atteste d’un changement majeur. France Culture est identifiée par plus d’1,7 millions d’auditeurs quotidiens comme une radio unique dans sa promesse éditoriale et ses formats à laquelle ils consacrent du temps et accordent leur confiance ; dans le même moment, un nombre toujours plus important de personnes comprend que France Culture est désormais un catalogue de magazines, de documentaires et de fictions de référence conçu pour être consulté au gré des désirs, des loisirs et des nécessités, adapté à une écoute délinéarisée moderne et confortable. Un grand bravo aux équipes qui œuvrent sans relâche à rendre ce catalogue toujours plus riche, mieux indexé et plus vivant