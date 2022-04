43,1 millions d’écoutes à la demande - Nouveau record d’audience : 2e radio la plus podcastée

En mars 2022, France Culture confirme à nouveau sa place de 2ème radio française la plus écoutée à la demande, totalisant un record de 43,1 millions d'écoutes (via les agrégateurs et les supports de Radio France), soit une hausse de 33% en un mois et 18% sur un an.

Ces chiffres records s’expliquent, entre autres, par la présence pour la première fois de 10 émissions parmi les 30 programmes les plus écoutés et l’entrée des Chemins de la philosophie dans le Top 5.

France Culture est la chaîne la plus représentée dans ce classement avec :

Les écoutes à la demande de France Culture représentent 41% du total des écoutes à la demande du groupe Radio France.

DES PODCASTS ORIGINAUX FORTEMENT PLÉBISCITÉS

Les podcasts originaux de France Culture cumulent plus de 1,1 million d'écoutes en mars 2022.