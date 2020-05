8 mai, tests sérologiques, Macha Makeïeff et sentiment océanique : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Cette semaine a été marquée par d'épineux débats sur le déconfinement à venir. Des réflexions pratiques, d’abord, comme par exemple celles sur l’utilité des tests sérologiques. Des réflexions de fond, ensuite, pour tirer un bilan du dispositif de l’école à la maison, ou encore imaginer la culture de demain. Nous avons également tenu à vous offrir un ticket d’évasion, dans les abysses océaniques ou en contrées baudelairiennes. Mais ces derniers jours ont aussi donné lieu à un retour dans le passé, puisqu'on célébrait hier la date historique du 8 mai 1945. A l’occasion de ce 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, nous nous sommes tournés vers notre patrimoine sonore, notamment vers les précieux et poignants témoignages de quelques survivants des camps : Elie Wiesel, Samuel Pisar, Simone Veil ou encore Marceline Loridan-Ivens. Bonnes écoutes ! Naomi Titti

Faire face au virus

Le casse-tête des tests sérologiques. Très attendus pour accompagner le déconfinement, l'utilité des tests sérologiques est encore très discutée. Nicolas Martin, producteur de la Méthode scientifique, fait le point sur ce dispositif. (Radiographies du coronavirus, la chronique, 5 min)

Science et politique : qui décide ? Avec la crise sanitaire, les scientifiques ont un pouvoir et une visibilité qu'ils n'avaient pas auparavant. Les politiques, eux, agissent selon une tout autre temporalité. Mais alors, entre les deux, qui décide ? (Le Temps du débat, 43 min)

Pauvreté, l'autre virus. Si la crise du coronavirus est souvent présentée comme un "révélateur" des inégalités dans le monde, elle sévit en réalité dans une société déjà profondément inégalitaire, mais où les plus démunis sont souvent invisibles. (Entendez-vous l'éco ?, 58 min)

Continuer à apprendre

Vertus de l'école à la maison. Malgré les risques de décrochage et le creusement des inégalités scolaires, il apparaît que les élèves pourraient tirer certains bénéfices de cet enseignement dispensé "hors les murs" des établissements. (Radiographies du coronavirus / Être et savoir, 9 min)

Baudelaire, l'allégorie qui en dit long. Dans Les Fleurs du mal, la figure de l'allégorie rend emblématique tout un petit théâtre de l'intime chez Baudelaire, sous des figures grotesques et macabres... Par la lecture de quelques vers, la comédienne Elsa Lepoivre donne vie à ce monde. (Ecoutez, révisez !, 28 min)

Spinozismes. L'auteur de l'Éthique est le penseur novateur de la liberté comme "ignorance des causes qui nous déterminent", ce qui va à l’encontre d’une certaine intuition commune. La liberté serait-elle plutôt une libération ? Est-ce la connaissance qui nous libérera ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Au coin de l'enceinte

Apnée et infini. Vous rêvez de vous évader ? Plongez dans ce film tout bleu qui n’aura jamais fini de nous émerveiller, dans l'eau qui libère et conduit au détachement de soi, à la recherche de dissolution absolue, d’abandon total et de sécurité. (LSD, la série documentaire, 4 x 54 min)

Poux de la reine. L'intrigue de l'opéra bouffe de Jacques Offenbach conte les rebondissements qui mèneront... à la guerre de Troie ! Pour débattre d'une version en ligne de La Belle Hélène, où brille Gaëlle Arquez,rejoignez Arnaud Laporte et deux critiques. (La Dispute Maison, 18 min)

Rires pour tous ! Grand bien vous fasse, car avec le spectacle _Les Petites Reines_vous allez rire, peut-être même plus fort que vos enfants, émus et bousculés par ces trois ados attachantes que sont Astrid, Mireille et Hakima. (Culture Maison)

La citation

Cette semaine, la citation nous vient d'un entretien "Imagine la culture demain", avec Macha Makeïeff, artiste pluridisciplinaire et directrice de La Criée, Théâtre national de Marseille. Elle y livre sa vision du futur pour un secteur culturel en crise profonde :

Ce temps étiré laisse venir mes fantômes aimés et je ne les sens pas trop loin, souriants. Je pense aussi à ceux qui sont au bord de la famine à cause de deux mois de ralentissement de nos économies… Je pense, à l’heure dite, au spectacle qui n’aura pas lieu chaque soir. Je suis comme un chien qui attend un maître qui n’arrivera pas. Manque organique et comme infini. Ce qui n’a pas lieu de l’art n’existera plus. Il y a un paradis-enfer pour les spectacles qui ne se jouent pas ? Alors, je descends à l‘atelier travailler. Les choses de mon atelier me consolent. Je ne veux renoncer à rien dans un moment où le destin joue avec nous. Les dés sont pipés. J’essaierai cependant d’être moins frénétique.

On espère que cette Session de rattrapage vous aura plu ! Avant de vous quitter, en hommage au chanteur Idir, nous vous proposons de découvrir l'histoire d' "A Viva Inouva", son tube planétaire. Tout le monde connaît l’air de cette berceuse, mais que raconte-t-elle au juste ? A la semaine prochaine !