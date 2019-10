A Voix nue avec Ken Loach

Réalisateur britannique au style naturaliste et résolument militant, Ken Loach est un cinéaste majeur. A travers ses œuvres de fictions, documentaires, longs-métrages ou séries télévisées, Ken Loach s’emploie à explorer le quotidien le plus simple, le plus sombre parfois, reflétant les problématiques contemporaines en particulier des classes ouvrières britanniques. Il est aussi l'un des cinéastes les plus récompensés de l'histoire du Festival de Cannes avec 7 prix dont 2 Palmes d’or au Festival de Cannes pour Moi, Daniel Blake (2016) et Le Vent se lève (2006). A l’occasion de la sortie de son nouveau film _Sorry we missed you, r_etour sur une vie de combats, de rencontres et de créations.

Lundi 21 octobre : L’apprentissage, d’Oxford à la BBC

Ken Loach est né le 17 juin 1936 à Nuneaton, au cœur d’une Angleterre ouvrière où son père est électricien. Après avoir passé son baccalauréat, il intègre la prestigieuse université d’Oxford où il entreprend des études de droit. Passionné de théâtre, il participe en parallèle à sa formation juridique à différents collectifs en tant qu’acteur et metteur en scène. Au début des années 60, ses appétits artistiques sont trop forts, il laisse tomber le droit et rejoint la BBC. Il débute là sa carrière comme technicien sur des séries télévisées à succès…

Mardi 22 octobre : L’éclosion d’un cinéaste politique.

De la BBC à son premier long métrage, il n’y a qu’un pas que Ken Loach franchit naturellement ; en 1967 sort Poor Cow son premier long-métrage. Deux ans plus tard, il enchaîne avec Kes, très bien accueilli par la critique et en festivals puis Family Life. De ces premiers films en couleur pour le cinéma, Ken Loach va garder une longue et précieuse amitié avec le producteur Tony Garnett et le chef opérateur Chris Menges. En parallèle à cela, Ken Loach continue aussi les séries télévisées où il s’essaie aux drames en costumes. Days of hope qui raconte une histoire de l’Angleterre au début du XXème siècle est pour lui l’occasion d’approfondir ses convictions artistiques, mais aussi intellectuelles et surtout politiques au contact du scénariste et écrivain Jim Allen. Des idées qu’il mettra désormais au service de son cinéma…

Mercredi 23 octobre : Ken loach censuré !

En 1979, une majorité conservatrice gagne les élections législatives au Royaume-Uni. A sa tête, une femme, Margareth Thatcher. Première femme Première ministre, son programme économique puise ses sources et influences auprès des penseurs néolibéraux de l’école de Chicago. Pour elle et ses partisans, l’Angleterre doit proposer une alternative radicale à l’Etat-providence ! Le résultat sera terrible pour les plus modestes, pour les plus faibles… Face aux conséquences dévastatrices de cette politique, Ken Loach se détache provisoirement de la fiction. Ses œuvres prennent la forme de documentaires et son micro donne la parole aux ouvriers métallurgistes, aux mineurs, aux syndicalistes de tout le pays, premiers concernés par la politique thatchérienne. Commandés pourtant par des chaînes de télévision, ses documentaires seront censurés, trop critiques à l’égard du pouvoir en place…

Jeudi 24 octobre : Le cinéma selon Ken Loach.

En bientôt 60 ans de carrière, Ken Loach c’est une dizaine de séries télévisées pour autant de documentaires, 26 longs-métrages et toujours autant de succès. Cette constance à toujours se renouveler, tient dans sa volonté de toujours montrer le monde tel qu’il est, tout en étant accompagné pour cela d’une fidèle équipe de collaborateurs artistiques et techniques, les mêmes parfois depuis près de 30 ans. Ken Loach qui se définit comme réalisateur, filme les personnages de son cinéma à hauteur d’yeux humains en ayant en tête la crédibilité de ses acteurs.

Vendredi 25 octobre : Citizen Ken

Artiste engagé à gauche, chez Ken Loach tout est politique. Si son cinéma reflète bien sûr les conséquences des grandes mutations du capitalisme britannique et mondial sur les plus fragiles, d’autres grandes questions contemporaines trouvent aussi écho dans son cinéma et dans son quotidien. La colonisation britannique sur l’Irlande, les phénomènes migratoires, l’évolution de la gauche anglaise et bien sûr la question européenne avec le Brexit, Ken Loach possède un œil affuté et critique sur le monde qui l’entoure. Il nous raconte ses combats avec optimisme en ne départant pas d’un certain sens de l’humour…

