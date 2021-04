Abstinence, la Princesse de Clèves, du 🎹 et des 🌺 : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Sommes-nous collectivement en train de sombrer dans le bovarysme, cette mélancolie toute particulière nous poussant à nous imaginer vivre d’autres époques, conditions économiques, amoureuses, sanitaires… Et pour cause, le tableau peint par l’actualité est loin d'être aguicheur, tant il rappelle que la culture coûterait trop cher ou que les cabinets de psychologues se remplissent de désespoir. L’optimisme ne serait donc qu’un vœu pieux en ces temps où tout paraît mener vers une impasse inévitable ? Demandez aux économistes par exemple. Ils vous répondront que l’incertitude semble telle que prôner l'espérance aveugle rimerait avec bêtise. Mais trêve de pensées noires. Vous commanderiez donc bien de quoi sourire à la table déjà bien encombrée de cette semaine chargée. Heureusement que, pour remédier à nos vies sociales éperdument distanciées, jusque dans les rapports sexuels (ou leur absence), le portrait intime et comique de Marcel Proust par Jean Cocteau, les émissions sur les bébés animaux, les mots qui poussent à l'abandon de l'esprit, et bien d'autres choses encore, gardent de quoi nous enchanter. Rémi Guezodje

COMPRENDRE

No sex next nights. Ovidie et Trancrède Ramonet ont décidé de ne plus faire l'amour, ni ensemble, ni séparément. Et de partir dans ce documentaire à la rencontre de celles et ceux qui "ne baisent plus", par lassitude, militantisme ou empêchement. Un documentaire en 4 épisodes pour comprendre le sexe, sa présence et son absence. (LSD, la Série documentaire, 4x52 minutes)

Conquérir l'espace par les dollars. Lancée en 2002, SpaceX est entièrement financée sur les fonds privés d'Elon Musk. Depuis son arrivée, l'entreprise spatiale a totalement bouleversé le secteur. Comment Elon Musk est-il parvenu à s’imposer dans l’univers extrêmement encadré de l’industrie spatiale ? (Cultures mondes, 58 min)

Cybercensure et démocratie. C'est désormais sur le terrain des internets que se jouent les guerres d’influence, de valeurs, de récits, de modèles de civilisation. Des guerres que la pandémie de Covid-19 a exacerbées, à la vitesse de l’éclair, à la vitesse du numérique. (l'Esprit public, 25 min)

APPRENDRE

Adieu princesse. A l'unisson de France Culture éducation, analysons un extrait de La Princesse de Clèves retraçant la progression du sentiment amoureux entre le duc de Nemours et l'héroïne au moment de leurs adieux. Avec en complément, en dictée, un extrait de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne et, pour terminer, une nouvelle anagramme d'Etienne Klein. (En français dans le texte, 59 min)

Immunologie du futur. Certains antivirus sont très efficaces mais il n'y a pas encore de traitement "universel" qui permettrait notamment de prévenir des virus émergents comme le SARS-CoV2. Alors qu’est ce qu’un anticorps à large spectre ? Comment peuvent-ils résoudre de grands problèmes tels que les épidémies futures ou l'infection au VIH ? Sont-ils vraiment révolutionnaires ? (la Méthode scientifique, 59 min)

Être noir en France avant l’abolition de l’esclavage. La France, puissance esclavagiste ? Du XVIe siècle jusqu’au XIXe siècle, plus de 18 000 personnes de couleur résident sur le territoire métropolitain français. Peu reconnus, peu documentés et peu étudiés, esclave ou affranchi, perruquier, cuisinier ou couturier, qui sont ces déracinés qui parfois font souche ? Retour sur ces destins, angle mort de l'histoire de la traite. (le Cours de l'histoire, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Se libérer par le piano. "Liberté, égalité, fraternité, beauté, ce serait pour moi la bonne devise de la France" : dans un entretien au long cours au micro d'Arnaud Laporte, la pianiste Anne Queffélec revient sur les étapes marquantes de sa carrière de concertiste internationale, ses influences musicales, littéraires et philosophiques, et les fondements de son imaginaire artistique. (Affaires culturelles, 55 min)

Images d'amour en guerre. Après Seule avec la guerre (2000), retour au pays natal pour filmer les plaies du conflit au Liban, Danielle Arbid explore l’amour, ses errances, sa chair, au temps de la guerre civile avec son premier long-métrage de fiction, Dans les champs de bataille (2004) disponible sur Arte jusqu'au 31 août 2021 dans le cadre du cycle Sexe, amour et séduction. (La la Grande table culture, 26 min)

Jeunesse dorée. Œuvre majeure d’Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine raconte l’histoire d’un jeune homme en route vers un domaine isolé dans la campagne, dont il vient d’hériter de la part d’un oncle ennuyeux. Il s'y dérobera néanmoins à la vie mondaine de Pétersbourg, et Pouchkine dresse le portrait de cette jeunesse dorée aristocrate, vivant de fêtes et de bals, noyant l’ennui dans les effluves du plaisir. (Fictions/Théâtre et cie, 1h51)

LA CITATION

Cette semaine, l'écrivain et jardinier Marco Martella nous emmène au jardin, à l'occasion de la publication de son livre Fleurs (Acte Sud) :

Je me trouve souvent à raconter des histoires de gens qui jardinent, touchent les plantes et la terre: raconter ces histoires nous permet de parler de choses essentielles. La mort, la peur et la fascination de la mort, l’amour, l’érotisme, la solitude. Les thèmes éternels de la littérature.

Pour finir, rien que des mots, ceux, expiatoires, que Flaubert crie dans le gueuloir, étape majeure de son processus d'écriture. Car il faut imaginer l'auteur de Madame Bovary apaisé après avoir trouvé la phrase qui sonne juste en hurlant à son bureau ! Une manière enjouée d'annoncer la programmation spéciale du week-end Flaubert que France Culture a élaboré pour le bicentenaire de l'écrivain. À la semaine prochaine !