Abu Dhabi : un Louvre et deux journalistes étrangers arrêtés 50 heures

Deux journalistes de la Radio Télévision Suisse de service public ont été arrêtés jeudi alors qu'ils tournaient des images dans un marché en plein air, en périphérie d'Abu Dhabi. Serge Enderlin et son caméraman Jon Bjorgvinsson étaient venus pour l’ouverture du Louvre. La RTS dénonce une attaque contre la liberté de la presse. Les Émirats arabes unis, classés à la 119e place sur 180 dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, n'ont pas réagi.

Derrière le rêve...

C'était il y a 10 ans, le 6 mars 2007, le discours du ministre de la Culture de Jacques Chirac, Renaud Donnedieu de Vabres, vantait les mérites d'un musée à vocation universelle. Le soft power à la française prenait son envol et le Louvre Abu Dhabi promettait de faire entrer aux Émirats arabes unis, un multiculturalisme au carrefour des civilisations.

Dix ans plus tard, le musée est le premier à ouvrir sur l’île de Saadiyat (l'île du bonheur), avant un Abu Dhabi pour Guggenheim. Ce Louvre des sables est une aubaine économique pour la France, qui est le deuxième investisseur de l'Etat avec 75% des entreprises françaises du CAC 40 présentes sur place. Il devrait rapporter pas moins de 1 milliard d'euros à la France sur 30 ans, dont 400 millions rien que pour le Louvre.

... La réalité

Le président de l'autorité pour le Tourisme et la Culture, Mohamed Khalifa Al Mubarak, a annoncé que ce Louvre Abu Dhabi était "la meilleure réponse à la barbarie qui envahit le monde". Mais derrière les discours, la fête, les paillettes, la réalité est toute autre.

Des rapports d'ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International, toutes deux interdites de séjour dans les Emirats depuis 2014, montrent que ces musées pharaoniques sont construit grâce au travail d'une population de migrants dont les conditions sont très éloignées des standards internationaux. Le collectif culturel Gulf Labor œuvre lui aussi depuis 2010 sur ces problématiques, passées selon l'architecte Jean Nouvel.

Deux journalistes de la télévision suisse RTS s'y sont intéressés la semaine dernière. Ils ont filmé des travailleurs pakistanais dans un marché, à découvert, avant d'être arrêtés et gardés à vue pendant 50 heures. Privés de leur matériel, leur montres, leur papiers, leur téléphones portables, et mis à l'isolement, ils ont été interrogés parfois durant plus de 10 heures d'affilée. Libérés dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont été menés à l'aéroport menottés, attachés et aveuglés.

Ils ont raconté leur détention à leur chaîne dès leur retour :

"On voulait montrer au travail les dizaines de milliers de migrants qui bâtissent ce pays, et cela n'a pas plu aux autorités !"

Journaliste expérimenté, Serge Enderlin avait déjà été arrêté et même expulsé lors de précédents reportages. Mais là, "c'était un peu hors normes", nous a-t-il confié, "probablement aux mains des services secrets" et alors que l'équipe avait payé 200 euros pour des autorisations de tournage. Serge Enderlin raconte cette épreuve, passée par des confessions face caméra pour dire que "l'on n'avait pas respecté la loi des Emirats". Les deux hommes sont rentrés sans notification d'une inculpation, d'une expulsion, ou d'un crime, et ils ignorent s'ils pourront revenir :

"Nous avons été interrogés 11 heures la première nuit, 9 h la seconde. En particulier sur l'Iran, le Qatar et Human Rights Watch"

A aucun moment nos interlocuteurs ne nous sont présentés ou se présentent. A aucun moment, on nous notifie un quelconque droit. On nous subtilise nos montres, pour perdre la notion du temps. Et on nous installe dans des pièces séparées, même si, je relève et j'insiste, à aucun moment nous avons l'objet de menaces physiques ou de coups. Mon sentiment est que c'était peut-être un côté paranoïaque que nous ayons pu être des agents de l'Iran ou du Qatar. Alors que nos ambassades à tous deux nous recherchaient ! On ne comprend toujours pas et on s'interroge sur une dérive sécuritaire dans le pays ou si nous avons eu affaire à une équipe ultra enthousiaste d'interrogateurs qui ont pété les plombs et qui vont se faire remonter les bretelles.

Le dernier défenseur des droits humains en prison depuis mars

De son côté, Reporters sans frontières condamne l'arrestation des deux journalistes, avant d'ajouter qu'elle n'a rien d'étonnant dans un pays qui n'est qu'à la 119e place sur 180 dans le classement sorti cette année par RSF. Pays où le dernier défenseur des droits humains dont la parole était encore libre, Ahmed Mansoor, est en prison depuis le mois de mars dernier, souligne Alexandra El Khazen, responsable du bureau Moyen-Orient de RSF. RSF n'a d'ailleurs pas de correspondant sur place car "il est très difficile pour des journalistes ou même des correspondants et des défenseurs des droits humains d'y travailler" :

"L'information indépendante sur le terrain, à la base, n'existe pas. Et les journalistes locaux s'autocensurent."