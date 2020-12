Accords de Paris, laïcité, sushis et Dr Jekyll : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Les va-et-vient des grandes puissances mondiales à propos des Accords de Paris, qui fêtent leurs cinq ans ce samedi, ont fait craindre à une démobilisation sur le sujet. Pourtant un récent regain de volontarisme laisse entrevoir un peu d'espoir : le nouveau président des Etats-Unis a annoncé qu'ils rejoindraient - à nouveau - les Accords de Paris, la Chine a pris le monde au dépourvu en se donnant pour objectif la neutralité carbone en 2060 et l'Europe s'envisage leader mondial de la transition énergétique... Même la Russie, face à la fonte du pergélisol, qui y voyait d'abord une opportunité, semble prendre conscience des enjeux. Mais la mise en place de politiques environnementales ne tient-elle pas, comme souvent, de l'effet d'annonce ? Sur les 195 pays ayant signé les Accords de Paris, seules une petite vingtaine peuvent se vanter d'avoir atteint leurs objectifs, à l'image des Îles Marshall, au milieu du Pacifique, qui risquent à terme d'être rayées de la carte. En France, les ambitions de la convention citoyenne sur le climat, de l'avis de certains, auraient été sacrifiées. Alors que l'effondrement semble chaque instant un peu plus imminent, chacun se pose, individuellement, cette question : comment agir ? Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : - AFP

Cent quinze ans de laïcité. Plus d'un siècle après la promulgation de la loi de 1905 entraînant la séparation des Églises et de l’Etat, l’assassinat au mois d’octobre dernier du professeur Samuel Paty remet en lumière un principe jusqu’alors intimement lié à l’histoire de France. Pourquoi aujourd’hui la loi de 1905, pourtant très claire, ne fait-elle plus consensus ? (L'Invité(e) des matins, 41 min)

Vaccins : les études à l'étude. Jusque là, les laboratoires avaient publié des communiqués de presse pour faire paraître leurs données et faire valoir l'efficacité de leurs vaccins. Mais la communauté scientifique commence à avoir accès à ces données, notamment concernant les vaccins Pfizer et AstraZeneca. Quels enseignements en tirer ? (Radiographies du coronavirus, 9 min)

Rompre les silences. Les victimes d’inceste, de violences durant l’enfance, et les minorités sexuelles et racisées sont proportionnellement surreprésentées parmi les victimes de violences à caractère sexuel. Les écouter, c’est comprendre les rouages d’un système où le viol n’est pas affaire de sexe ou de sexualité, mais de pouvoir. (LSD, la série documentaire, 55 min)

EDF à la coupe. L'exécutif souhaite découper le géant énergétique EDF pour privatiser la branche électrique, tout en maintenant le contrôle sur la branche nucléaire. Un projet qui n'est pas forcément avantageux pour EDF et ses usagers. (Entendez-vous l'éco, 58 min)

APPRENDRE

• Crédits : Yagi Studio - Getty

Sushi, une tranche d'histoire. Le sushi n’est pas né au Japon : son ancêtre serait né au IVe siècle dans les régions montagneuses de l’Asie du Sud-est. Le sushi est alors un moyen de conservation des poissons d’eau douce, dont la chair est enroulée dans du riz fermenté : ensuite, seul le poisson, au goût très prononcé, est consommé. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

De l'IA plein le cerveau. Il y a depuis l’origine une volonté d’artificialiser l’intelligence, c’est-à-dire de reproduire le fonctionnement, mécanique ou électronique, d’une intelligence humaine, d’un cerveau humain. A tel point que les algorithmes complexes de l’IA fonctionnent aujourd’hui en réseaux neuronaux. Pourrons-nous un jour construire une machine qui ressemble, vraiment, à un cerveau ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Voltaire et l'affaire Calas. En 1762, Voltaire se mobilise sans relâche pour obtenir la réhabilitation de Jean Calas, un protestant condamné à mort par erreur et supplicié en place publique. Au nom de la tolérance, contre le fanatisme religieux. De Voltaire à Atatürk, en passant par Victor Hugo, Georges Clemenceau, Aristide Briand et Jean Jaurès : découvrez six figures clés ans dans l’histoire de la pensée et dans l’exportation du concept de laïcité à la française. (Ils ont pensé la laïcité, 6x9 min)

RE(DÉCOUVRIR)

• Crédits : Phillip Dvorak - Getty

Le cas Jekyll. Jekyll reconsidère sa vie. Son monologue oscille entre le récit autobiographique et un effort de resaisie scientifique... Mais son discours est de plus en plus envahi par la parole insidieuse de Hyde, dans une sorte de sabotage lyrique de la parole de Jekyll. Un monologue interprété par Denis Podalydès. (L'Atelier fiction, 59 min)

Cinéma de la chair. En 1976 dans L’Empire des sens, long métrage scandaleux qui fait trop d’ombre au reste de l'œuvre de Nagisa Ōshima – la peau devient le lieu d’un rapport de forces et de désirs. Dans toute sa filmographie, le cinéaste japonais installera l’épiderme comme un lieu de frictions, de coups et d’étreintes. (Toute une vie, 58 min)

A la poursuite du vers parfait. Pour l'écrivain J. M. G. Le Clézio, la poésie chinoise de l’époque Tang (618-907) "nous invite au voyage hors de nous-mêmes, nous fait partager les règnes, les durées, les rêves". Avec la collaboration de son ami Dong Qiang, il signe Le flot de la poésie continuera de couler, hommage aux poètes qui aimaient le vin, les femmes, la nature, les errances et partageaient les souffrances du peuple face à la pauvreté ou à la violence des guerres. (La Compagnie des poètes, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de l'actrice, écrivaine et juriste Rachel Khan, codirectrice de La Place, centre culturel dédié au hip hop à Paris, et également la voix de la série de podcasts Ils ont pensé la laïcité :

Ce qu’on a oublié de l’essence du hip-hop, c’est le profond engagement politique pour la liberté, pour la liberté d’expression, cette volonté de repousser au plus loin les limites et de changer la société. Cela se retrouve dans les textes de Voltaire, Clémenceau, Aristide Briand ou Jaurès, qui, pour moi, sont tout à fait hip-hop. Voltaire a dénoncé le dogme religieux et s’est battu pour la liberté de chacun d’être libre de ses croyances. Il a refusé que la religion soit un dogme politique qui empêche toute émancipation, et je crois que c’est également un message très fort du hip-hop. Si on l’a oublié aujourd’hui, c’est peut-être que c’est masqué par un aspect commercial du hip-hop : en gros, il y a un hip-hop conscient, avec ces messages qui en étaient à la base, et un hip-hop inconscient, qui parle de choses plus futiles et commerciales et qui a oublié ces messages très forts d’émancipation, de liberté, de justice, d’égalité et de tolérance.

Cette session s'arrête ici. "Alors dans la vase / Ouvrant en extase / Leurs yeux de topaze / Chantent les crapauds", dit la chanson. Les crapauds ont longtemps eu mauvaise réputation : il faut dire que leurs sécrétions toxiques peuvent être hallucinogènes voire toxiques. Mais saviez-vous que les crapauds mangent avec leurs yeux ? Si leurs globes oculaires sont si protubérants, c'est parce que les crapauds les utilisent pour mâcher : une fois la mâchoire fermée, les "yeux de topaze" contribuent à écraser la proie et à la pousser dans l’œsophage. A la semaine prochaine!