Affaire Benalla, reine du crime, zoos et hommage à Anne Sylvestre : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

cette année, il a su se faire attendre. Initialement annoncé pour le 10 novembre, le prix Goncourt 2020 a été reporté par solidarité avec les librairies fermées, et “le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année” a finalement été décerné lundi à Hervé Le Tellier pour son roman L’Anomalie. Dans le sillage du Goncourt, le prix Renaudot a pour sa part récompensé Histoire du fils, un roman sur la famille et les “non-dits” imaginé par Marie-Hélène Lafon. Écrire, il aimait ça aussi, mais c’est en homme de pouvoir qu’il s’est illustré : l'ancien président de la République Valéry Giscard D’Estaing est décédé à l’âge de 94 ans mercredi. Journaliste, photographe, figure de la vie politique… ceux qui l’ont côtoyé le racontent, non sans un brin d’humour. Et de l’humour, il en faut pour affronter ce confinement qui s’éternise et qui pourrait affecter sérieusement notre santé mentale ! Pour prendre cet enfermement contraint avec philosophie, Plotin pourrait s’avérer être un allié de taille... pour ne pas finir à côté de la plaque. Bonnes écoutes. Alexia Colone

COMPRENDRE

• Crédits : Radio France

Saison 2. La journaliste du Monde Ariane Chemin raconte ce qui l'a conduite en juillet 2018 à révéler qu’un proche conseiller d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, avait participé, en se faisant passer pour un policier, à une interpellation brutale lors des manifestations du 1er mai. L’affaire Benalla est lancée. (Mécaniques du journalisme : l'affaire Benalla, 4x13 min)

Le drame du spectacle vivant. Les comédiens et metteurs en scène Simon Abkarian et Charles Berling sont signataires d’une lettre ouverte à la ministre de la Culture. Aux côtés d’autres artistes, ils mettent en garde contre le recours systématique au numérique et la concurrence des plateformes. (La Grande table culture, 27 min)

Police dans le viseur. Les révélations de violences policières qui se poursuivent sont telles que Gérald Darmanin a finalement reconnu "sept péchés capitaux" au sein des forces de l'ordre, dont son contrôle opéré par l'IGPN. Une réforme de la police des polices est-elle possible ? Et surtout, pour quels résultats ? (Le Temps du débat, 39 min)

APPRENDRE

• Crédits : Bettmann - Getty

La reine du crime. La vie d’Agatha Christie se révèle à certains égards digne d'un roman policier et elle-même, pourtant experte en la matière, n'en dissipa jamais toutes les zones d'ombre, comme son énigmatique disparition en 1926. (La compagnie des œuvres, 4x58 min)

Animaux en cage. Historiquement, la captivité animale est une manifestation de la volonté de supériorité de l’homme sur la nature. Depuis l’apparition des ménageries au XVIIIe siècle, le monde des zoos n’a eu de cesse d'interroger cette domination et de faire évoluer la place laissée aux animaux sans pour autant cesser de les enfermer. (LSD, la série documentaire, 4x55 min)

Toute vie est une pensée. En cinq entretiens, Elisabeth de Fontenay rappelle le lien indéfectible entre la philosophie et l’enseignement, ses premières années à la Sorbonne, le compagnonnage intellectuel avec Vladimir Jankélévitch ainsi que l’éveil pour l’Histoire et la réalité juive. (A voix nue, 5x28 min).

RE(DÉCOUVRIR)

• Crédits : Simon Fowler – Erato

Coup de grâce. Philippe Jaroussky donne la pleine mesure de son talent musical et dramatique dans un nouvel album intitulé La Vanità del mondo, composé de onze airs d’oratorios italiens de l’ère baroque. L'occasion pour l'extraordinaire contreténor de parler de la voix comme d'un "miracle", parlée ou chantée. (Par les temps qui courent, 42 min)

Les rois David. Voici deux films à voir sur petit écran avant la réouverture des cinémas le 15 décembre : Mank de David Fincher diffusé sur la plateforme Netflix, et Crash, signé David Cronenberg, sorti en 1996. Des fictions déjà cultes passées au crible du regard aiguisé de nos critiques. (La Critique, 27 min)

Ça bulle. Rébecca Dautremer s'est livrée à un exercice de style audacieux, celui d'adapter l'un des romans les plus fameux et fascinants dans la littérature américaine : Des Souris et des hommes de John Steinbeck. Rencontre dans son atelier, au cœur du IXe arrondissement de Paris. (Le Rayon BD, 30 min).

LA CITATION

• Crédits : AFP

Mardi, on appris la disparition d'une "sorcière comme les autres", Anne Sylvestre. Celle qui a chanté les filles toute sa vie durant, petites et grandes, est décédée à l'âge de 86 ans. En 2017, l'autrice compositrice interprète détaillait dans "Par les temps qui courent" son rapport à la musique :

C'est comme dans la vie, on rit, on souffre, on perd, on gagne, on s'arrange, et certains moments aussi, on a le sentiment d'urgence. Pendant longtemps pour moi, il y a eu urgence. Qu'est-ce qu'il fallait faire quand ça n'allait pas ? Chanter et puis, écrire.

C'est ici que nos chemins se séparent, la Session de rattrapage est désormais terminée. Pour amorcer une nouvelle semaine, rien de tel qu'un fait-divers croustillant. Celui-ci est digne des plus grands récits de science-fiction... Dans un désert de l'Utah, un monolithe de 3,5 mètres a mystérieusement disparu, quelques jours après avoir été découvert par des randonneurs. Un objet énigmatique qui n'est pas sans rappeler le prisme triangulaire en métal tiré de l'imaginaire de Stanley Kubrick dans 2001 : l'Odysée de l'espace.