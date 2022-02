Afghanistan, JO, "57, rue de Varenne" et Vincent Lindon : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette nouvelle édition de la Session de rattrapage : retour sur les six mois qui se sont écoulés depuis la prise de Kaboul par les talibans en Afghanistan, des Jeux olympiques qui divisent à l'heure de la crise écologique, la saison 6 du podcast "57, rue de Varenne" à découvrir, et une rencontre avec l'acteur Vincent Lindon pour la sortie du film Un autre monde. Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇. Bonnes écoutes ! Zohra Vignais

Le zoom de la semaine : l'Afghanistan, 6 mois après la prise de Kaboul

• Crédits : JAVED TANVEER / AFP - Getty

Mardi 15 février, France Culture consacrait son antenne à l'Afghanistan pour une journée spéciale. Six mois après la prise de Kaboul par les talibans, quel est l'état du pays ? De la distribution de nourriture à la malnutrition des enfants en passant par la résistance des salons de beauté, retrouvez une série d'entretiens, d'articles et de reportages pour prendre la mesure d'une situation critique.

Comment venir en aide au peuple afghan ? 🔗 Le Temps du débat (37 min)

La vie des femmes afghanes muselée 🔗 Le Reportage de la rédaction (5 min)

Une crise bâtie sur 40 ans de conflits 🔗 L'Invité des matins (41 min)

Les talibans au-delà de la frontière ? 🔗 Les Enjeux internationaux (13 min)

C'est dans l'actu

• Crédits : Xavier Laine / Contributeur - Getty

📌 Des Jeux olympiques verts... vraiment ? Organisateur des JO 2022, Pékin avait promis des jeux "verts". Alors qu'ils ont débuté le 4 février dernier, qu'en est-il du respect de cette promesse sur le terrain ? Quels impacts écologiques et quelle pérennité pour un événement d'une telle ampleur, à l'heure de la crise climatique ? (La Question du jour, 8 min)

📌 Algérie, 1962 : regards croisés. Alors qu'on commémore cette année les 60 ans de l'indépendance algérienne, Kamel Daoud, romancier algérien, revient sur les différents reportages photographiques réalisés par Raymond Depardon en 1961 et au moment des Accords d'Evian. (L'Invité(e) des matins, 42 min)

📌 Métro au repos. En décembre 2019, les Franciliens avaient déjà connu ces "journées noires" dans les transports suite aux grèves RATP. À l'origine de ce nouveau mouvement de grève : des négociations qui stagnent entre les salariés et la direction sur la question salariale. (Les Enjeux territoriaux, 14 min)

Un ultime tour de piste... au "57, rue de Varenne"

• Crédits : Radio France

Le podcast de François Pérache revient pour une sixième et ultime saison de la série politique de France Culture. La saison 5, annoncée comme la dernière, nous laissait avec le président Pierre-Yves Gerland la veille de sa comparution devant la Haute Cour qui s’apprêtait à voter sa destitution. Découvrez sans plus attendre le dénouement de cette série haletante, une seule adresse : 57 rue de Varenne.

🔗 "57, rue de Varenne" de François Pérache (Le Feuilleton, 5 x 28 min)

Une rencontre : Vincent Lindon en cadre dépassé

• Crédits : picture alliance / Contributeur - Getty

L'acteur Vincent Lindon était ce mardi l'invité d'Olivia Gesbert dans "La Grande Table culture", pour parler du film Un Autre Monde qui vient compléter la trilogie sociale réalisée par Stéphane Brizé. Il tient le rôle d'un cadre désemparé face aux injonctions que lui impose son entreprise.

🔗 Vincent Lindon, le travailleur (La Grande Table culture, 28 min)

Il est temps...

• Crédits : CSA-Printstock - Getty

Vous avez juste 3️⃣ minutes !

📌 Histoire de politesse. Exit les formules enjolivées, douces et légères que sont les "belle journée", "belle soirée" ou "belle semaine", trop belles pour être vraies ? (Carnet de philo, 3 min)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes…

📌 Taha Bouhafs, journaliste engagé. À seulement 24 ans, le journaliste revient sur l'origine de son intérêt pour la politique, son parcours et son engagement dans les luttes sociales, à travers le récit de ses années de formation entre Échirolles et Grenoble. (Les Pieds sur terre, 28 min)

Vous avez 1️⃣ heure…

📌 Lumière sur un chef-d'œuvre. L'ouvrage était jusqu'à présent uniquement disponible en format numérique et en accès libre sur internet. Récoltes et Semailles, d'Alexandre Grothendieck, vient d'être publié en format papier, en deux volumes, chez Gallimard. (Re)découverte de ce légendaire opus. (La Méthode scientifique, 58 min)

Vous avez 4️⃣ heures...

📌 Pour une philosophie du handicap. Histoire chronologique et philosophique du concept de handicap : de l'Antiquité et du rejet de cette notion à sa prise en considération au XXe siècle, jusqu'à l'émergence d'une société inclusive, Adèle Van Reeth et ses invités déplient les enjeux du terme. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58 min)

... ou 5️⃣ x 8️⃣ minutes !

📌 Retour vers... la préhistoire du futur. Chaque épisode de ce podcast original recommence au présent et ne finit jamais, explorant l’infinité des mondes possibles. Du couple au financement participatif, parlons d'aujourd'hui, d'hier et de demain. (La Préhistoire du futur, saison 3, 5 x 8 min)

Avant de nous quitter, et à moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, revivez les moments forts qui ont fait basculer les élections de la Ve République à travers une série de 10 articles. Pour commencer : le récit du 14 décembre 1965 et l'interview de Charles de Gaulle pour l'entre-deux-tours...

Très bon week-end et à la semaine prochaine !