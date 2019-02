Faire reculer la haine et l’ignorance, c’est le sens du travail que nous faisons, chaque jour, et dans l’ensemble de nos programmes. La diffusion des idées, des savoirs et de la connaissance pour tous est au cœur de notre engagement de service public.

France Culture condamne les injures antisémites dont Alain Finkielkraut, producteur sur notre antenne, a été victime samedi dernier.