Agriculture, banquiers et banquise, histoire de la folie et art du vide : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Salon de l'agriculture oblige, le monde rural était à l'honneur cette semaine sur France Culture. Chaque année le succès de l'événement ne se dément pas, mais la vache, star emblématique du salon, tient de l'arbre qui cache la forêt. Car le secteur agricole connaît surtout un profond malaise : en France, un agriculteur se suicide tous les deux jours. Faut-il donc engager des évolutions ou une révolution, à l'heure où les citoyens revendiquent une consommation plus responsable ? Face à ces interrogations, les grandes marques mettent en avant leurs gammes de produits bio. Mais qui dit bio ne dit pas, contrairement aux idées reçues, absence totale de produits chimiques. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : David Tipling - Getty

Des banquiers pour la banquise ? Il y a une semaine paraissait un projet de pacte finance-climat prévoyant la création d’une banque européenne du climat et d’un fonds spécifique. Des propositions qui doivent inciter le secteur financier à investir dans la transition écologique. (Du Grain à moudre, 39 min)

Places de la République. Comment s’incarne la devise "liberté, égalité, fraternité" dans les institutions et services publics de notre Ve République ? Reportage avec les policiers de la brigade de nuit d’Auxerre, la thanatopractrice du CHU d’Amiens et une agent de l’état civil en charge des mariages à Marseille. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

Fin de règne ? Pendant longtemps, la relation entre la France et les anciennes colonies africaines a été marquée par le clientélisme, les passe-droits et les financements occultes. Aujourd'hui, à l'heure de la concurrence chinoise, la place de ces industries semble sérieusement remise en question. (Entendez-vous l'éco, 59 min)

Big brother. 1 heure et 42 minutes. C'est le temps que nous passons sur notre téléphone portable chaque jour. C'est dire la place qu'occupe cet objet dans notre vie. On lui confie notre emploi du temps, nos déplacements, nos comptes bancaires... Pourtant, notre téléphone ne garde pas ces données que pour lui. (Cultures Monde, 59 min)

APPRENDRE

• Crédits : - Getty

Histoire de la folie. La thèse de doctorat de Michel Foucault, publiée en 1961 sous le titre "Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique", fut un événement intellectuel majeur du XXe siècle. Mais avant cela comment traitait-on les "fous" au Moyen Âge ? Et dans le Paris du XVIIe siècle ? (La Fabrique de l'Histoire, 4 x 52 min)

Sur le dancefloor. De l'invention du bal public privé et payant au XVIIIe siècle à Paris, jusqu'aux fêtes récentes, semi-clandestines et libres où l'on peut se mettre nu.e pour danser, en passant par les clubs select inventés par Régine après la guerre et les discothèques géantes des années 70-80, qu'est-ce que notre façon de danser et de faire la fête dit de notre époque et de nos vies ? (LSD, La Série Documentaire, 4 x 55 min)

Mal de bide, mal de vie. Selon une récente étude épidémiologique conduite en France, la dépression est une maladie qui gagne du terrain, elle toucherait jusqu’à une personne sur 10 au cours de sa vie. De plus en plus de recherches pointent l’influence que pourrait avoir notre microbiote intestinal sur notre santé mentale, via le nerf vague. Mais est-ce le microbiote qui cause des dérèglements de l’humeur, ou les états dépressifs qui dérèglent le microbiote ? (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Walter Sanders/The LIFE Picture Collection - Getty

Calder-Picasso, l'art du vide. Deux figures libres de l’art moderne, Alexander Calder et Pablo Picasso, face au vide, à l'épure... Alors que le Musée Picasso à Paris met en miroir les œuvres des deux artistes, on saisit l'occasion pour revenir sur les définitions du vide, en physique comme en art. (La Grande Table Culture, 27 min)

Dostoïevski. "L'Adolescent" raconte quelques semaines de la vie d'Arkadi Makarovitch Dolgorouki, jeune homme solitaire et fils illégitime d'un aristocrate et d'une domestique, qui entretient des relations difficiles avec ses proches. Ecoutez ce chef-d'oeuvre de Dostoïevski, son avant-dernier roman, lu par Jean Topart. (Les Nuits de France Culture, 35 min)

Au bout de l'enfer. "Girls and Boys", de Dennis Kelly, nous parle d'infanticide. Et Constance Dollé, qui interprète le spectacle sur les planches assume, sans frémir, le récit de la mise à mort, par leur père, d’une fillette et de son petit frère. (Une Saison au théâtre, 29 min)

LA CITATION

Aujourd'hui la citation est de Jean-François Doussin, professeur en chimie atmosphérique, venu dans Les Matins pour discuter des pics de pollution se succédant à une alarmante vitesse :

Nous vivons dans le "cercle limite atmosphérique", les premiers mètres de l'atmosphère, qui fait normalement de l'ordre de 1 000 m de haut. Seulement, dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui, elle fait de l'ordre de 200 m. On a donc les mêmes émissions que d'habitude mais dans une boite 5 fois plus petite.

La Session de rattrapage est terminée pour cette semaine. Et on se quitte avec un peu de nostalgie : plus de vingt ans après la sortie du documentaire Microcosmos, serait-il encore possible de le tourner aujourd'hui ? Pas si sûr, au vu du déclin des populations d'insectes et à en croire Philippe Barbeau, qui avait enregistré les sons de ce minuscule peuple de l'herbe. A la semaine prochaine !