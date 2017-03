Agriculture, François Fillon, Hedy Lamarr : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

Tout au long de la semaine, France Culture s’est penchée sur l’état de l’agriculture d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Le Salon de l’agriculture, miroir parfait des contradictions qui traversent le milieu agricole, a permis un questionnement sur l’installation des jeunes agriculteurs alors même que le nombre d’exploitations françaises est en baisse depuis plusieurs années. Le secteur a aussi été frappé de plein fouet par l’arrivée du numérique, ce qui a conduit à la démocratisation des circuits courts. De bons produits accessibles pour tous. Peut-on alors considérer l’agriculture comme un service public ? Quoi qu’il en soit, l’enseignement agricole a beaucoup à nous apprendre ! Bonnes écoutes ! Farah Keram

COMPRENDRE

Indépendance vs. justice. La liste de celles et ceux qui se retirent de la campagne de François Fillon commence à être longue. Mais le candidat, lui, tient bon -au moment où ce mail vous est envoyé- et s'en prend avec vigueur à “une enquête menée dès le début exclusivement à charge” et au fonctionnement de la justice. Débat de magistrats pour comprendre le lien entre politique et justice. (Du Grain à Moudre, 40 min)

Désertification. Les centres-villes se désertifient cédant la place à des zones commerciales périphériques. Entre urbanisme et économie, décryptage avec Marie Viennot de cet inquiétant phénomène qui touche particulièrement les villes moyennes. (Le Billet économique, 3 min)

L'identité au cœur de la fête. Moment de liberté, la fête est aussi l'expression des identités. Du Saint-Patrick’s day au Nouvel An chinois, en passant par les Common ridings et le rodéo, quelles sont ces fêtes qui interrogent les liens complexes entre identité et territoire ? (CulturesMonde, 59 min)

APPRENDRE

La torpille d’Hollywood. Le destin hors norme d'Hedy Lamarr, juive viennoise devenue star d'Hollywood et co-auteure d'un système secret de communication applicable aux torpilles radio-guidées, est aujourd'hui encore l'odyssée contemporaine d'une liberté de femme qui s'invente. (Une vie, une oeuvre, 1h)

Politique grand angle. Plongée analytique passionnante dans l’époque de la conquête du pouvoir par le Parti socialiste au début des annés 80, racontée par l’historien des idées Pierre Rosanvallon dans l’un de ses cours au Collège de France sur l’histoire intellectuelle et politique depuis 1968. (Les Cours du Collège de France, 59 min)

Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et pourtant, à l’ère des algorithmes, il semble que nous ayons tous été réduits à une série de 0 et de 1, sans être autre chose que des numéros 2. Sommes-nous encore des hommes libres dans ce “village global” numérique ou avons-nous abdiqué cette liberté pour devenir, volontairement, des numéros ? (La Méthode scientifique, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Toute puissance poétique. "La poésie, c'est la forme, la forme de la révolte, du cri" confie le réalisateur Abderrahmane Sissako. Cet entretien entre un poète et un cinéaste est le premier rendez-vous sur la chaîne du Printemps des poètes qui s'intéresse cette année à l'Afrique. (La Grande Table, 27 min)

L’expérience de la peinture. De la réflexion sur la couleur à la place du spectateur, plongez dans la peinture irradiante de Mark Rothko. Vacillement, aspiration, vibration, magnétisme, méditation : une choralité de voix tente de décrire le mystère de cette peinture qui se dérobe volontiers au langage. (Creation On Air, 1h)

Les sombres émois du Seuil. Souhaitant déployer toutes les couleurs de la planète noire et fondre toutes nuances d'ombre et de pénombre, les éditions du Seuil viennent de mettre en place une nouvelle collection. Découvrez la collection "Cadre noir" ou les sombres émois du Seuil pour sonder tous les abîmes littéraires. (Les Emois, 4 min)

LA CITATION

Depuis son accident de la route, il y a trois ans, Fabiano Antoniani, DJ, était devenu tétraplégique et aveugle. Cloué sur son lit et perclus de douleurs, il a choisi de mourir en suisse, lundi, à l’âge de 39 ans. (La revue de presse internationale, 5 min)

"Merde à l’ennui, merde aux problèmes, merde à la maladie, merde à la tétraplégie, merde à mes yeux aveugles, merde au connard, merde à la malchance. Maintenant, stop. Mets un disque et danse. Quand tout peut arriver, laisse la musique t’emporter jusqu’à ce que tu tombes, entouré des plus beaux rêves, peut-être, sans que tu ne puisses te réveiller. Voilà la mort dont j’ai toujours rêvé."

Et pour clore cette semaine riche en agriculture, quittons-nous sur une note sucrée. Du grand épeautre parfumé à l'aneth aux parfums de miel et de pain d'épices, aux grains à décortiquer aux saveurs beurrées des grands chardonnay, François Berthellot, cultivateur et boulanger, nous redonne foi en l'agriculture. La diversité des blés qu'il utilise voit renaître et se lever des levures pas encore répertoriées porteuses d'espoir. Bon week-end et à la semaine prochaine !