Archives d'outre-mer, amie prodigieuse, haine, Hannah Arendt : la Session de rattrapage

Les algorithmes qui nous dominent, le droit qui est subordonné à la politique, les dérives autoritaires qui font florès en Turquie et menacent de ternir l’histoire du Bénin démocratique… Voilà un tableau qui semble donner raison au président de la Commission Nationale Consultative des droits de l'Homme, Jean-Marie Delarue, qui assénait cette semaine sur France Culture : « Les libertés n’intéressent plus grand monde », incriminant l’impératif de sécurité. La faute en reviendrait-elle aux "milleniaux", ces jeunes hommes et femmes nés entre 1980 et 2000 que l’écrivain Bret Easton Ellis appelle "la génération pleurnicharde", accro aux réseaux sociaux, et aux réactions à vif ? Deux jeunes artistes du spectacle vivant leur donnent tort à tous deux : Magda Kachouche et Mylène Benoit, pour lesquelles « la liberté douce n’existe pas » : un message qu’elles transmettent aux plus jeunes générations à travers leur art. Citons encore un autre « millénial », Chris Hughes, co-fondateur de Facebook en son temps, et qui appelle aujourd’hui à « démanteler» ce réseau social qu’il accuse notamment d’influencer les élections démocratiques. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, reste à littéralement vous évader avec Arthur H. et son amour des fugues (de Bach). Belles écoutes ! Hélène Combis

COMPRENDRE

Prof parfait ? Si vous, vous ne le savez pas, le ministre Jean-Michel Blanquer l'énonce ainsi : "L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’Education nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement." Mais de la formation au devoir de réserve, qu'est-ce qu'être "exemplaire" pour un professeur ? (Du Grain à moudre, 40 min)

Besoin de toits. Une ville et un toit pour tous, une utopie ? "On doit retrouver le sens de la propriété immobilière et non plus en faire une rente qui soit inaliénable", estime l'essayiste Robin Rivaton. Mais entre rêve de justice sociale et solutions immobilières concrètes, comment imaginer les moyens d'une métropolisation heureuse ? (La Grande table idées, 34 min)

Gestion triste. De 2007 à 2010, une vague de suicides à France Telecom a révélé les dysfonctionnements d'un management dur, dont le procès s'est ouvert cette semaine. Analyse de ces violences et des enseignements qui ont pu en être tirés. (L'Invité(e) des Matins, 17 min)

APPRENDRE

Au nom du sucre, Amen. "Vous connaissez l’espérance de vie d’un esclave ? 35 ans..." René Bélénus, historien, explique comment l’économie sucrière insulaire a produit une société esclavagiste ayant asservi dix fois plus d'hommes et de femmes que la culture du coton, et dans laquelle ces derniers étaient considérés comme des biens meubles. (LSD, La Série documentaire, 55 min)

Outre-mer : plongée dans les archives. Un siècle d’histoire coloniale est conservé aux archives nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence. Ces vestiges de l’empire colonial, qui mêlent documents officiels de l’administration française et registres d’Etat civil des populations colonisées, retracent le destin à la fois collectif et individuel des habitants et de leurs territoires. (La Fabrique de l'histoire, 53 min)

Tribunal 2.0. Alors que l'intelligence artificielle est en train de devenir de plus en plus "naturelle", force est de constater qu'elle sème ses algorithmes partout, et jusque dans la sphère juridique ! Comment le numérique a révolutionné les liens qui structurent notre société, et serons-nous bientôt jugés par des ordinateurs ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

L'Amie prodigieuse à la radio. Après 4 romans et 10 millions d’exemplaires vendus, la saga d’Elena Ferrante continue son chemin entre adaptations pour la télévision et traductions. La Fiction de France Culture a voulu participer pleinement de cet essor fantastique avec les moyens du feuilleton, qui permettent aussi bien de raconter l’histoire d’Elena et Lila, deux héroïnes inoubliables, mais aussi, de faire entendre la langue magistrale de l'auteur. (Fictions/ Le Feuilleton, 10x24 min)

50 bougies pour Rahan. Son coutelas en ivoire lui sert de boussole. Ça vous dit quelque chose ? Retour sur l'histoire du "fils des Âges Farouches", un personnage créé un peu par accident, et qui fête ses 50 ans. (Le Réveil culturel, 26 min)

Zouk toujours. Jocelyne Beroard et Jacob Devarieux, deux membres fondateurs du groupe Kassav, évoquent la mémoire musicale fouillée auprès des anciens, le créole, langue maternelle et langue de l'émotion, et la nécessaire réappropriation de la culture des Antilles. (Par les temps qui courent, 1h)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du Rédacteur en chef du Monde des livres Jean Birnbaum, qui se demandait dans sa chronique (3 min) comment combattre la haine autrement que par la culture :

Pour lutter contre la haine, on ne peut pas s’en remettre entièrement à l’éducation, à la culture, il faut aussi prendre en compte la dimension inconsciente de la haine, la façon dont elle circule de corps en corps, en deçà du discours, pour enflammer des gens qui sont parfois très savants. Du même coup, il faudrait relativiser l’efficacité de toutes les démarches qui prétendent toucher directement les consciences, et inventer une façon de conjurer la haine de façon indirecte, ou détournée.

Enfin, si vous êtes en panne d'idées lecture, peut être que ce texte inédit de la philosophe Hannah Arendt, qui paraît 40 ans après sa mort, saura vous séduire par sa dimension follement actuelle : La liberté d’être libre (Payot) interroge le concept de révolution. Toute révolution est-elle synonyme de liberté, et si toute révolte est menée au nom de la liberté, l’est-elle dans chacune de ses étapes ? Bon week-end !