Armée française, Lévi-Strauss, Cantatrice chauve : la Session de rattrapage

Où sont nos militaires sur le planisphère ? Alors que cette semaine a été marquée par des rendez-vous géostratégiques tels que la conférence sur la sécurité de Munich, ou le Salon de l'armement qui ouvre ses portes à Abou Dhabi, France Culture est partie sur leurs traces. À commencer par une immersion dans leur quotidien, depuis les rues de la capitale jusque sur le porte-avion Charles-de-Gaulle, en passant par le Nord-Mali. Et puisque le son est notre violon d'Ingres, nous nous sommes également demandé quel usage répressif en faisait l'armée, ou lorsque le son devient une arme à part entière... Enfin, dernière question, mais pas des moindres : dans quel état physique et psychologique reviennent les soldats partis combattre dans le cadre d'"opérations extérieures" ? Bonnes écoutes, bon week-end. Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

Le Front du changement. Derrière ses multiples transformations, certains axes idéologiques et certaines personnalités “vieille école” demeurent : le Front national a certes évolué, ses électeurs aussi, mais jusqu’où ? Analyse de l’historienne Valérie Igounet et du photographe Vincent Jarousseau après leur enquête dans trois villes conquises aux dernières municipales. (L'Invité des Matins, 19 min)

Plus blanc que blanc. D’après des journalistes canadiens, même les conseillers suisses vantent les mérites du Canada comme nouveau havre d'opacité financière : le blanchiment d'argent version canadienne, révélé par les Panama Papers, a même un petit nom, le "snow washing". Éléments de réflexion, à l’heure où l’Union européenne vient de signer les accords CETA avec le Canada. (Le Billet économique, 3 min)

Le poids de la personnalité morale. La justice est tantôt décriée, tantôt louée. Souvent décriée quand même...Quel rôle et quel (contre-)pouvoir réel des juges dans la société en 2017, alors que le système juridique, où que l’on regarde en ce moment dans le monde, est interpellé : en France, aux Etats-Unis, en Roumanie... (L'Invité idées de la Matinale, 27 min)

APPRENDRE

Sous les tropiques lévi-straussiens. En 1955, il publie un recueil qui bouleverse les codes de l’ethnologie, Tristes tropiques. Rencontre radiophonique avec la sensibilité de Claude Lévi-Strauss, qui aura posé l’un des diagnostics les plus aigus sur notre modernité en crise, et plus généralement sur les problèmes de l’humanité. (Une vie, une oeuvre, 1h)

L'appel (au secours) de la forêt. "Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent", prophétisait Chateaubriand. En ce début d’année, cette phrase résonne particulièrement avec l'actualité climatique, préoccupante. Les forêts sauvages intactes reculent dangereusement : 7% en 12 ans, soit près d’un million de kilomètres carrés rayés de la carte. (La Méthode scientifique, 1h)

Pâtes folles. Cappelletti, gnocchi, cappellacci... La designer Alessia Serafini dessine tout un paysage de pâtes sur la table de sa grand-mère, pour raconter l'histoire de son pays natal, l'Italie. Depuis les cheveux de Lucrèce Borgia jusqu'aux chapeaux princiers, à travers les brouillards de l'Emilie-Romagne, avec même quelques recettes à la clef. (On ne parle pas la bouche pleine !, 30 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Encore du sable. Le réalisateur Denis Villeneuve (Prisoners en 2013, Premier contact en 2016) a annoncé vouloir porter à l’écran le roman mythique de Frank Herbert, publié en 1965 : Dune. Ce récit de science-fiction, le plus vendu au monde, n’en finit pas d’attirer les velléités cinéastes. Pourtant, entre abandon du projet pour Jodorowsky, ou échec commercial du film pour Lynch, les adaptations semblent vouées à la malédiction. (Le Petit Salon, 12 min)

Objectif hospitalité. Dans un beau village basque, le performeur Massimo Furlan a initié et accompagné les habitants dans un projet d’accueil de réfugiés qui questionne et met en perspective leur tradition ancestrale d’hospitalité. Avec les habitants, l’artiste, réflexion sur le concept de “main tendue”. (Une vie d'artiste, 1h)

Une grande Brigitte. Avec intelligence, c’est un parcours de transgression et d’émancipation que partageait ce samedi l’ex-actrice X Brigitte Lahaie face à quelques admirateurs "mauvais genre". Origines, féminisme, liberté, exhibitionnisme, plaisir… un parcours en pornographie qui rappelle une époque disparue. (Mauvais genres, 1h)

LA CITATION

Cette semaine, une fois n'est pas coutume, la citation est extraite d'un texte polyphonique : un oratorio pour voix de migrants écrit par Cécile Wajsbrot (L'Atelier fiction, 58 min) :

“Croyez-vous que nous quittons notre pays de gaieté de cœur ? La ville, l’école, la maison. Les voisins, les gens qui nous reconnaissent sans nous connaître. Les magasins, les commerçants, les courses. Le journal dans la langue que nous parlions. Croyez-vous qu’il ne faut pas une bonne raison ? Que cette raison serait vous envahir ? Voler votre travail, vos prestations sociales ? Croyez-vous que nous ne savons pas ce qu’est le danger, l’effort, le renoncement ? Nous partons pour fuir les persécutions. La pauvreté. La torture. La guerre civile. L’injustice. Nous partons pour pouvoir rêver.”

Enfin, n'auriez-vous pas prévu un petit tour au théâtre ce week-end ? Voilà 60 ans cette semaine que La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco est jouée en continu au théâtre de la Huchette, à Paris. Un anniversaire fêté joyeusement par la bande des Papous, qui a envahi pour l'occasion les fauteuils du théâtre de l’absurde. Mais "tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un". Pardon, il faut qu'on vous laisse... à la semaine prochaine !