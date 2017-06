Assemblée nationale, nucléaire, chamanes et apocalypse : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

Après de nombreux mois marqués par la perspective des élections à venir, cette séquence de la vie politique s’apprête à prendre fin ce week-end, donnant la couleur pour les cinq ans à venir. Le premier tour des élections législatives a en effet largement favorisé le parti La République En Marche (LREM) d’Emmanuel Macron : l'assemblée va être considérablement renouvelée avec au moins 334 nouveaux députés, l'opposition au parti du président de la République s'annonce d'ores et déjà divisée et le déclin des partis traditionnels s'accélère. Reste un fait majeur : une abstention record de 51.29 %, la plus haute jamais enregistrée, particulièrement élevée chez les jeunes (65 % d'abstention chez les 25-34 ans). Ce pourcentage de non-votants interroge sur les modes de scrutin : faudrait-il s'inspirer de nos voisins européens ? Pierre Ropert

COMPRENDRE

Crédits : GUIZIOU Franck / hemis.fr / Hemis - AFP

La vie nucléaire. Vivre à l'ombre d’une centrale, c’est profiter d’une manne financière. Mais cela veut dire aussi savoir où trouver des pastilles d'iode en urgence, savoir comment les prendre, s'inquiéter des cas de leucémies infantiles "qui n'ont rien à voir" et savoir comment évaluer la gravité d'un "incident". (LSD, la série documentaire, 55 min)

Frontières. Quel sens nouveau prend la souveraineté dans un monde mondialisé, entre migrations et replis nationaux ? Dialogue constructif autour des nouveaux tracés des nations entre le géopolitologue Bertrand Badie et le géographe Michel Foucher. (La Grande table, 34 min)

Protéger l'enfance. L'Aide sociale à l'enfance vient en aide à près de 300.000 jeunes victimes de délaissement ou de maltraitance au sein de leur famille. En 2007 puis en 2016, deux lois sont venues la réformer dans le but de rendre les dispositifs plus respectueux de l'intérêt et des droits de l'enfant. Un programme d'autant plus ambitieux que le système de l’Aide sociale à l’enfance est lourd et complexe. Et que chaque enfant a des besoins spécifiques. (Le Magazine de la rédaction, 56 min)

APPRENDRE



Les raisons du cœur. Métaphore du courage autant que lieu de l’affection, le cœur est au centre du "Cid" de Corneille. Rodrigue risque en effet de perdre l’amour de Chimène pour avoir tué le père de cette dernière. Dans cette exploration littéraire, du cœur à l’épée, vous croiserez le comédien mythique Gérard Philipe tout en révisant vos classiques. (Les Chemins de la Philosophie, 53 min)

Cure chamanique. Guérisseur, rebouteux, coupeur de feu, magnétiseur... Les chamanes guérissent avec l'irrationnel. Ils soignent le rapport au monde, là où la médecine occidentale aurait isolé un seul aspect de l’individu : le corps. Réintroduire l’histoire de vie comme le fait le chamane, une autre voie de guérison. (CulturesMonde, 59mn)

A la cool. Le cool est une attitude venue de la minorité noire aux Etats-Unis, dans l'après-guerre. Il s’agissait alors de rompre avec le "tomming". C’est-à-dire de refuser de jouer le jeu de "l’Oncle Tom", cette caricature du "bon Noir", jovial, hilare et roulant des yeux. Au delà de son expression musicale, le jazz cool, analyse de cet état d'esprit et de cette” prise de distance ironique avec le monde". (Le Tour du monde des idées, 5 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Crédits : Carole Bethuel

Un film : "L’Eden" de Mia Hansen-Love. Si les films de Mia Hansen-Love étaient un moment de l’année, ce serait fin août, début septembre. C’est d’ailleurs le titre du film d’Olivier Assayas, où elle a joué à 16 ans, et qui a changé sa vie. Elle le raconte, et raconte comment filmer ce sentiment délicat de la fin de l’été. (Une vie d’artiste, 1h,) / CR

Une fiction : “L’apocalypse est notre chance”. Un ponte de la sociologie française est retrouvé mort dans son bureau : un suicide en apparence, mais sa thésarde Laura doute fortement… Une enquête à l’université entre sociologie des religions et jeux de pouvoir . (Le Feuilleton, 15x25 min)

Un album : "Pacifique" de Disiz la Peste. Pour son onzième album, le rappeur a mélangé au rap l'électro, la pop et le zouk pour accoucher d'un style unique, pour tous, les initiés comme ceux qui ne le connaissent pas encore. Une heure d'entretien avec le musicien, en compagnie du photographe humaniste de peuples autochtones Pierre de Vallombreuse (Ping pong, 56 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de la grande prêtresse de l’écologie, la militante indienne Vandana Shiva, invitée de La Grande Table (34 min) :

Les propos de Trump font montre d’irresponsabilité, d’arrogance. Mais ce n’est pas le premier président américain à essayer de mettre à bas les lois de protection l’environnement. Avant le Sommet de la terre, Bush père a dit "Notre style de vie n’est pas à négocier", alors que 20 % du public américain consommait 80 % des richesses de la Terre. Le temps est venu de déclarer l’écocide comme crime contre l'humanité.

Et pour rester sur l'écologie, penchons nous un peu sur l'"Intérêt d’un amendement phosphaté sur des sols fortement contaminés par des éléments métalliques en vue d’élaborer à partir de biomasses végétales des catalyseurs hétérogènes supportés utilisables en synthèses organiques". Ne paniquez pas : cette semaine, les candidats du concours "Ma thèse en 180 secondes" étaient à Radio France pour la finale nationale. Heureusement, ils ont accompli de véritables miracles de vulgarisation pour rendre leurs sujets intelligibles. Allez, c'est l'affaire de trois minutes. A la semaine prochaine !

