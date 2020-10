Attentat, mécaniques du journalisme, yoga et Woodkid : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

En plein procès des attentats de janvier 2015, l'assassinat de l'enseignant Samuel Patty par un terroriste islamiste a laissé peu de temps à la sidération et au recueillement, avant de déclencher une multitude de réactions et de questionnements. Cette tragédie, qui rappelle celle de 2016 à Magnanville, a remis la question du terrorisme et de son impact sur la société au cœur de l'actualité, dans un monde encore marqué par le coronavirus. Elle a notamment replacé la question de la laïcité, de son enseignement, au centre du débat public. Est-ce toujours à l'école que revient ce rôle ? Comment encore enseigner la liberté d'expression, la morale et le civisme ? N'est-ce pas aux enseignants de répondre, les premiers, à cette question ? Et si face au terrorisme le droit peut parfois paraître en retard, il convient de rappeler que répondre à la violence dans l'urgence par de nouvelles normes, c'est prendre le risque de céder à la tentation de société sécuritaire et de mettre à mal l’État de droit. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : Arnaud Journois - Maxppp

Faire face. Alors que les sciences humaines et sociales sont perçues comme inutiles face aux attentats – qui exigent des réponses rapides plus qu'une analyse sur le long terme- celles-ci sont en réalité précieuses "pour qui veut se saisir des attentats", notamment face au jeu politique et médiatique mis en place pour construire l’unité nationale. (La Grande Table idées, 33 min)

Mécaniques du journalisme : l'affaire Cahuzac. "Je démens catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant" déclare Jérôme Cahuzac, le 5 décembre 2012, à l'Assemblée nationale. Fabrice Arfi raconte les coulisses de l'affaire Cahuzac dans ce nouveau podcast de France Culture en quatre épisodes. (Mécaniques du journalisme, 4 x 15 min)

L'ogre du lait. Manquements à la sécurité alimentaire, pollution des rivières, dissimulation d’informations, faillite des mécanismes de contrôle, évasion fiscale à grande échelle, chasse aux lanceurs d’alertes… La multinationale Lactalis semble bien loin de sa prétendue "stratégie de proximité, respectueuse de son environnement, de ses hommes, et exigeante en matière de qualité sanitaire". (Les Pieds sur Terre, 28 min)

Comment endiguer une deuxième vague ? Toute l’Europe est en train d’affronter une deuxième vague de contaminations au covid, malgré d'importantes disparités entre les pays. Que se passera-t-il dans six semaines si le couvre-feu ne donne pas de résultats tangibles ? Et peut-on essayer des alternatives efficaces au reconfinement ? (La Méthode scientifique, 58 min)

APPRENDRE

• Crédits : MARK MAKELA - AFP

Yoga partout, mauvaise posture nulle part. Le yoga a bien changé depuis la rédaction des fameuses Yoga-Sutras de Patanjali, recueil d'aphorismes et de commentaires philosophiques. Il a intégré la gym suédoise et le culturisme européen. Et ses postures stars, comme le "chien tête en bas", sont en réalité récentes. (LSD, La Série documentaire, 55 min)

Mon papa à moi est un bankster. Les organisations criminelles dégagent souvent d'importants profits de leurs activités. Comment est-ce que les grandes banques aident à réinjecter cet argent sale dans le circuit de l'économie légale ? (Entendez-vous l'éco, 58 min)

Bokassa 1er, grandeur et décadence. Il a voulu qu’on l’appelle Monsieur le Président à vie, Monsieur le Maréchal et Son Altesse Impériale. On lui a rétorqué qu’il était un ogre, un soudard et un bouffon. Voici l’histoire de Jean-Bedel Bokassa, ou l’itinéraire extraordinaire d’un soldat de la Coloniale. (Une Histoire particulière, 28 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Frank Hoensch - Getty

Woodkid, pop mélancolique. "La vitesse du monde m'affecte, le train qu'on nous demande de prendre va beaucoup trop vite. Et ralentir ce train demande beaucoup d'efforts, c'est titanesque." Sept ans après le premier, le français Woodkid sort un deuxième album aux réflexions et sonorités rares. (La Grande table culture, 27 min)

Matisse. Comment parvenir au plus près de la vérité d'un peintre dont l'œuvre ne cesse de nous émerveiller ? Derrière la fête de formes et de couleurs se cache un homme de chair et de sang que l'on connaît peu et pour qui l'art était "une évasion de la réalité". (La Compagnie des œuvres, 58 min)

Thelma et Louise : la liberté ou la mort. "Deux femmes plus fortes que le monde des hommes", titre Le Monde en mai 1991. A l’époque, les critiques sont unanimes et saluent le film sur un point : il a l’audace d’innover en inversant les valeurs. Qui sont Thelma Dickinson et Louise Sawyer, les héroïnes qui deviennent des hors-la-loi dans le film de Ridley Scott ? (Personnages en personne, 28 min)

LA CITATION

Cette semaine, ce sont quelques propos du grand réalisateur de documentaires Frederick Wiseman, dont le dernier film nous immerge au cœur de la municipalité de Boston, et qui revenait dans Affaires culturelles sur son passage de professeur à cinéaste, en 1967 :

J'ai emmené mes étudiants de droit pénal en prison pour assister à des auditions et des procès car je voulais que les étudiants voient où leurs clients se retrouveraient s'ils ne les défendaient pas correctement. Lorsque j'en ai eu assez d'être enseignant et que j'ai voulu me lancer dans le cinéma, étant donné que je connaissais le directeur de la prison, il m'a aidé à avoir la permission de tourner en milieu carcéral. C'était mon premier film.

Et au vu du contexte actuel, cette session s'arrête ici. Cette formulation, "au vu du contexte actuel", que l'on retrouve à tous les coins de mail vient de vous agacer un tantinet ? Selon Géraldine Mosna-Savoye, c'est parce que cette tournure de phrase met au premier plan le contexte, justement, lui donne le premier rôle et en fait l’action principale, le cœur de l’intrigue. Le "contexte actuel" prend toute la lumière et nous voilà passés d’acteurs à simples spectateurs... A la semaine prochaine !