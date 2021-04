Audiences records sur Janvier-Mars pour France Culture

France Culture réalise la meilleure vague Médiamétrie Janvier-Mars de son histoire, tant en Audience Cumulée (AC) qu’en Part d’Audience (PDA) avec :

2.9% d’Audience Cumulée, en progression de 0.1 point en un an

1 576 000 auditeurs par jour, soit un gain de près de 70 000 auditeurs en un an

2.5% de PDA, soit une augmentation de 0.3 point en un an

« C’est une fierté pour France Culture de continuer à progresser, à rebours de la tendance générale du média. Nos résultats sont le prolongement d’une offre éditoriale claire et attractive, hertzienne comme numérique, construite autour d’un socle de programmes de référence, qui nourrit l’ambition de toujours apporter quelque chose de singulier à l’auditeur : des connaissances, des idées, de l’imaginaire. C’est le sens donné à notre dernier développement, l’espace France Culture éducation, une sélection thématique d’émissions dans les grandes disciplines, qui va s’enrichir dans les prochains mois. Je tiens ici à saluer le travail des journalistes, des producteurs et de toutes les équipes, qui dans un contexte rendu difficile par la pandémie, ont redoublé d’efforts et d’inventivité pour offrir des programmes de grande qualité à nos auditeurs. » Sandrine Treiner, directrice de France Culture

UNE AUDIENCE ÉLARGIE POUR LES MATINS DE FRANCE CULTURE

Le rendez-vous phare de l’antenne de France Culture réalise 2.6 % de part d’audience entre 7h et 9h, soit la meilleure PDA sur une vague Janvier-Mars ( 0.1 point en un an) et la 2ème meilleure PDA historique. Chaque jour, 668 000 auditeurs sont à l’écoute de Guillaume Erner.

LES GRANDS TEMPS D'ANTENNE ÉGALEMENT EN PROGRESSION

Le Cours de l’Histoire (9h-10h) réalise la plus forte progression de la grille avec 40 000 auditeurs en plus sur un an, soit 409 000 auditeurs quotidiens

Les Chemins de la Philosophie (10h-11h) et Cultures Monde (11h-12h) gagnent respectivement 31 000 et 33 000 auditeurs sur un an

Le midi, La Grande Table (12h-13h30) gagne 14 000 auditeurs en un an et Les Pieds sur terre (13h30-14h) affichent une progression de 37 000 auditeurs

En début de soirée, Le Temps du Débat (18h-19h) réalise un gain de 30 000 auditeurs suivi d’Affaires Culturelles (19h-20h) en progression de 26 000 auditeurs.

UNE OFFRE NUMÉRIQUE PUISSANTE

Fictions, documentaires, émissions de savoirs, actualités… l’offre numérique de France Culture rassemble un public toujours plus large :

En mars, France Culture réalise 32.4 millions d’écoutes à la demande. Elle est également la deuxième radio de France la plus podcastée.

350 000 auditeurs écoutent chaque jour France Culture en replay

Un record mensuel historique avec 19.2 millions de visites en janvier sur les supports numériques, soit 53% en un an.

Audiences Médiamétrie :

Médiamétrie 126 000 Radio – Janvier-Mars 2021 – France Culture - 05h/24h – Lundi-Vendredi

Audiences numériques :

Classement des podcasts : CP Médiamétrie – eStat Podcast – Mars 2021

Ecoutes sur supports multimédias et écoutes en différé : Médiamétrie Global Radio, Septembre-Octobre 2020

Visites : ACPM Classements des sites et des applications – Moyenne mensuelle janvier, février, mars 2021