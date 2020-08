Biélorussie, Brigitte Bardot, Millénium et jardinage : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement à la Session de rattrapage pour la recevoir chaque semaine par mail

Bonjour à toutes et à tous,

15 août oblige, nous avons vécu cette semaine sur France Culture comme une ascension vers ce jour de l’Assomption… mais nous n’irons pas prier. N’y voyez aucun prosélytisme athée, simplement l’application d’une disposition pragmatique : c’est à tout le moins le précepte qu’il aura fallu suivre pour Avoir raison avec John Dewey. Il fut l’un des initiateurs du pragmatisme, cette pensée philosophique privilégiant les implications pratiques d’une idée à l’idée elle-même. Passons donc à la mise en œuvre de la théorie. A l’ordre du jour lundi, était cette question qui sera notre sujet d’exercice : pourrons-nous supporter un nouveau confinement ? Première réponse : euh, non, impossible… Sans commentaire, on va passer à la deuxième : nous pouvons toujours espérer pour qu’une nouvelle vague n’advienne pas. Troisième solution, celle de John Dewey : ne pas se contenter de prier. Ce qui ne cesse de monter aussi, c’est notre inquiétude d’une rentrée tourmentée par la situation sanitaire et la crise économique, entre récession inéluctable au Royaume-Uni et idées de relance avec l’économiste Patrick Artus. Bien des raisons de continuer à avoir peur avec la série musicale Émotions, qui nous a permis de passer des larmes de la tristesse à la joie extatique ! Une élévation émotionnelle en musique où nous avons pu trouver une raison de garder espoir quelle que soit la tournure de nos existences. Et si nous généralisons ce que nous avons appris de nos émotions musicales, nous espérons que vous trouverez dans les arts et la culture votre salut – ce n’est pas parce que l’on ne prie pas, que l’on ne peut pas rester spirituel. Bonnes écoutes ! Camille Cazaux

Les séries d'été

Après AA, c’est BB. Drôle de paradoxe : une icône solaire et une personne ombragée. Sa vie d’aujourd’hui est celle à laquelle elle aspirait, entourée de son mari et de ses animaux. Mais les étiquettes lui "collent au pelage". De la petite danseuse classique à la femme créée par Dieu lui-même, de la blonde superstar à la vieille dame en colère, de la tigresse sexy à la bête traquée, ces images demeurent tatouées sur la peau de BB jusqu’à l’écorcher. (Grandes traversées : Brigitte Bardot, à nu, 5 x 1h49)

Learning by doing. Doing by learning. Le philosophe John Dewey apparaît comme la figure de l’intellectuel public outre-Atlantique, un Jean-Paul Sartre américain en quelque sorte – la littérature en moins mais la pédagogie en plus. Il est à la fois l’auteur d’une œuvre théorique majeure, l'un des fondateurs du pragmatisme, mais aussi un acteur des débats pour fonder réellement une démocratie radicale. Sa conception de l’éducation, ses apports à l’épistémologie et aux modes de connaissance, toutes les dimensions de son travail continuent de structurer le débat public aux Etats-Unis et au-delà. (Avoir raison avec... John Dewey, 5 x 28 min)

Une connaissance utile. Charlotte Delbo accompagne la tournée de Louis Jouvet en Amérique du Sud comme secrétaire, lorsqu'en août 1941 elle décide de rentrer précipitamment malgré "tous les moyens possibles de persuasion" de son patron. Elle rejoint son mari Georges Dudach en France car elle ne peut pas "supporter d'être à l'abri pendant qu'on guillotine les camarades". Charlotte Delbo est l'une des 230 femmes du convoi du 24 janvier 1943 en direction d'Auschwitz et fait partie des 49 survivantes. Une figure de la littérature du XXème siècle encore rangée dans les rayons d'histoire de nos bibliothèques. L’auteure d’Une connaissance inutile pourrait, à défaut de vous être utile, vous sembler nécessaire. (Toute une vie : 1945, 75 ans après, 8 x 58 min)

Jean qui rit, Jean qui pleure. Frissonner, pleurer ou même… rire ! La musique serait la langue des émotions, paraît-il, jusque dans le corps, et "La Série musicale d’été" invite toute la semaine à ressentir et comprendre ce qui nous rend bien vivants, dans les écouteurs ou en salle de concert. Peur, tristesse, colère ou extase, toutes les musiques sont conviées pour un parcours qui devrait exciter vos sens, de Franz Schubert à Donna Summer, d’Ennio Morricone à Francis Bebey. (La Série musicale d'été, 5 x 58 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

Vent de contestation. Manifestants, opposition, journalistes : en Biélorussie, celles et ceux qui contestent le scrutin présidentiel, dont Alexandre Loukachenko, président depuis 1994, est ressorti vainqueur à plus de 80% dimanche dernier, sont tabassés, interpellés, ou expulsés. Mais la mobilisation ne faiblit pas. (L'Invité(e) des matins d'été, 31 min)

Deuxième vague. Dans l’optique d’une seconde vague épidémique, le Conseil scientifique nous appelait fin juillet à nous préparer à d’éventuels reconfinements localisés. Alors que les impacts psychologiques du premier n’ont pas encore été complètement évalués, comment envisager un nouveau confinement ? (Le Temps du débat, 42 min)

La fêlure. Figure emblématique des années 1920, enfant terrible de la littérature américaine, Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) est mort dans l'indifférence. Sa gloire posthume n'en a été que plus éclatante. Formant avec sa femme Zelda un couple cerné par l'alcool et le scandale, il connaîtra aussi l'Amérique meurtrie de la dépression et le Hollywood des écrivains à gages, inversant ainsi la trajectoire de la réussite à l'américaine. La miraculeuse qualité de son écriture et la transcendance de toute son oeuvre ont néanmoins inscrit son nom au Panthéon des lettres universelles. (La Compagnie des Œuvres, 4 x 58 min)

Les fictions

Millénium, vive la Reine ! Place au troisième tome de la saga signée Sieg Larsson, La Reine dans le palais des courants d'air. Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se remet difficilement de ses blessures dans une chambre d'hôpital, isolée et sous surveillance judiciaire. De son côté, Mikael Blomkvist se démène pour innocenter et réhabiliter la jeune femme... (Fictions, le feuilleton : Millenium 3, 10 x 23 min)

Ordres de l'amour, désordres de nos vies. Elle a 20 ans et se demande ce qu’est l’amour et si elle l’aime encore ; il a 50 ans et celui qu’il aime le quitte ; ils ont 80 ans, s’aiment et se souviennent... Tous derrière le téléphone, l’écran ou côte à côte, ils s’adressent à l’être aimé, et s’interrogent sur l’amour et ses désordres. (Fiction / Imagine 2020, 15 min)

La citation

Pour boucler la boucle, on en revient à l’assomption car c’est aussi le substantif associé au verbe "assumer". Et qu’assumer, nous direz-vous peut-être ? La vie qui nous est échue : rien de plus, rien de moins. Donc on en termine avec François Sureau qui nous conduit depuis le début de l’été le long des eaux de la Seine. Il évoquait mercredi Ernst Jünger, et au hasard d’une digression sur son amour des jardins, Sureau revient sur leur symbolique.

S'il est un refuge pour le voyageur, le jardin n'en est pas un pour le jardinier. La terre console, mais elle résiste. On se blesse les mains, on coupe, on émonde. C'est une construction au fil du temps, c'est pourquoi on voit bien que le jardin est une métaphore de la vie. L'essentiel du travail reste invisible. Le jardinier travaille dans l'invisible, dans ce qui adviendra, dans ce que, peut-être, il ne verra pas et que ses successeurs verront. On peut s'égarer lorsqu'on est jardinier avant de voir. Nous vivons en jardinier dans l'espoir d'être rendu meilleur et peut-être de bâtir une société plus juste. Le rêve personnel et le rêve politique se mélangent dans le jardin. Hommes et pays, nous sommes à nous-mêmes non seulement le jardinier, mais notre propre jardin. Et peut-être au fond, c'est là l'essentiel, non dans la perfection toujours dérobée, non dans la guérison attendue des plantes et des fleurs, mais dans cette activité sans relâche où nous devenons ce que nous sommes.

"Il faut cultiver notre jardin" : on le sait bien. Cette Session de rattrapage n'y suffira pas, nous espérons simplement qu'elle soit une borne sur votre chemin. Bonne fin d'été et à la semaine prochaine !