Biélorussie, pénurie de médicaments, anarchie et Agatha Christie : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine, à l’occasion de la commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale, France Culture rappelait que le processus de paix avait en réalité débuté quelques mois avant le 11 novembre 1918, dans la petite ville de Biélorussie, Brest-Litovsk. En 2021, c’est à nouveau un conflit d'ordre européen qui se joue en Biélorussie : des milliers de réfugiés, principalement originaires du Kurdistan irakien et de Syrie, se massent à la frontière de la Pologne. Poussés par les forces biélorusses, et certainement avec la complicité de la Turquie, ces migrants sont instrumentalisés par le dictateur Alexandre Loukachenko qui espère, grâce à cette crise diplomatique, contraindre l'Union européenne à mettre fin aux sanctions appliquées contre la Biélorussie. Une situation qui a pour résultat un curieux paradoxe : la Pologne, qui prenait ses distances avec l'Union européenne, se voit contrainte de s'en approcher à nouveau pour faire face à cette crise. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

COMPRENDRE

Médicaments : rupture de stock ? En France comme en Europe, les pénuries de médicaments croissent de façon exponentielle depuis une dizaine d’années. Problème : ces pénuries peuvent concerner des traitements d’intérêt thérapeutique majeur. (La Méthode scientifique, 58 min)

Vélo-boulot-dodo. Bien que la voiture reste le moyen de transport privilégié par les Français, l'usage du vélo connaît pourtant une véritable croissance depuis 2020. Cet engouement alimenté par un secteur économique en plein essor permet de repenser l'espace urbain.

(Entendez-vous l'éco, 57 min)

A quoi sert le Conseil de l’Ordre des Médecins ? "Charlatanisme", "prise de risques inconsidérés", "manquement aux devoirs de confraternité"... Didier Raoult a été amené à s’expliquer devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux vendredi 5 novembre 2021. Quelles sont les missions du Conseil de l’Ordre des Médecins ? (La Question du jour, 7 min)

La bonne santé des dérives sectaires. Médecines douces, régimes alimentaires "alternatifs" ou philosophies du "bien-être" peuvent-ils mener à des dérives sectaires ? C'est l'alerte que lance la Miviludes dans son dernier rapport, en pointant une augmentation des signalements depuis le début de la crise sanitaire. (Sous les radars, 28 min)

APPRENDRE

Aux ordres de l'anarchie. Emma Goldman était "la femme la plus dangereuse de l’Amérique" à en croire John Edgar Hoover, l’ancien directeur du FBI. Emma Goldman n'incarne pas seulement l'histoire de l'anarchie au tournant du XXe siècle, mais un destin anarchiste fait de féminisme, de réflexions sur la violence, la culture et l'anti-bolchévisme. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

L'horlogerie du rire. Héritier d'un siècle d’histoire du vaudeville, le genre théâtral le plus joué, Georges Feydeau fut l’auteur de soixante-trois textes représentés de son vivant. Sans ambition littéraire et persuadé que la postérité le bouderait, il est considéré aujourd'hui comme le maître dans son genre. (Sans oser le demander, 58 min)

Port négrier et amnésie sélective. Bordeaux. Son vignoble, ses quais et ses façades XVIIIe flirtant avec la Garonne, son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco... Une opulence que la ville a tiré, pour une grande partie, du commerce en droiture mais aussi de la traite négrière entre les XVIIe et XIXe siècles. Un passé que la ville se refuse à confronter. (Une Histoire particulière, 2x28 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Crimes familiaux. Sur les soixante-six romans à énigme écrits par Agatha Christie, plus de cinquante mettent en scène des crimes familiaux. Envisagés sous cet angle, les meurtres apparaissent alors comme des écrans de fumée : le vrai sujet des livres d’Agatha Christie serait plutôt la "banalité du mal" au sein de la famille. (Science en questions, 44 min)

Écologie des formes. Les arbres, les buissons et leurs feuillages inondent de leur vitalité les œuvres d’art. Longtemps consignés aux marges des pages ou au fond des tableaux comme un décor convenu, ils devinrent chez certains artistes un élément essentiel de la composition qui soudain s’anime de bruissements. C’est le sujet de Feuillages, l’art et les puissances du végétal. (L'Art est la matière, 59 min)

"Le Premier Homme". Roman inachevé, auquel il travaillait au moment de sa mort en 1960, Le Premier Homme fait apparaître les racines de ce qui fera la sensibilité de Camus, la genèse de sa pensée, les raisons de son engagement. Pourquoi, toute sa vie, il aura voulu parler au nom de ceux à qui la parole est refusée. (Fictions / Samedi Noir, 57 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est d'Hélène Cixous. La romancière et chercheuse était l'invitée de La Grande Table pour discuter de son dernier roman, "Rêvoir" (Gallimard) :

Un manuscrit, c'est un territoire fabuleux dans lequel se dirige un guide disparu, l'auteur. Lire un manuscrit, c'est avoir une main dans sa main. C'est charnel, c'est irremplaçable.

Cette session hebdomadaire se termine ici. Et nous vous laissons avec le récit de deux découvertes de trésors inattendus, en vous souhaitant également, pourquoi pas, de tomber sur un monticule de pièces d'or au cours de votre balade dominicale ! A la semaine prochaine.