"Biens essentiels", Bachelard, vaccin et Hugo Pratt : la Session de rattrapage

On ne pensait pas pouvoir entendre sa voix aujourd'hui. Et pourtant, enregistré par l'un de ses collègues linguistes en 1913 à la Sorbonne, on peut écouter le grand sociologue Émile Durkheim nous parler de la valeur des choses, dans cette archive : "Si vraiment la valeur des choses se mesurait d'après le degré de leur utilité sociale (ou individuelle), le système des valeurs humaines devrait être révisé et bouleversé de fond en comble ; car la place qui y est faite aux valeurs de luxe serait, de ce point de vue, incompréhensible et injustifiable. (...) Aussi se rencontre-t-il des doctrinaires (...) qui s'efforcent de les réduire à la portion congrue. Mais, en fait, il n'en est pas qui aient plus de prix aux yeux des hommes." Le luxe, poursuit-il, c'est par exemple "l'art" ou "la pure spéculation", activités affranchies de toute fin utilitaire. A l'heure où, en situation de reconfinement prolongé, on s'interroge sur ce que sont "les biens essentiels", cette réflexion a de quoi nous inspirer. Et parmi tous ces biens dont on restreint la consommation par souci sanitaire, il y a le livre. Or, "le Français est un être paradoxal, observe Hervé Gardette, s’il lit encore beaucoup, il lit de moins en moins en moyenne. Mais qu'on le prive d'accès à ses librairies et voilà qu'il se révolte !" Après les cinémas, théâtres, salles de concert et musées, ce sont les libraires, placées par le gouvernement dans la catégorie des "commerces non essentiels", qui s'interrogent sur leur avenir et souhaitent maintenir leurs rideaux ouverts. Car en ces temps de prix littéraires, le succès de librairie n'est pas un roman, mais une expression : le "click and collect". Alors, certains professionnels du livre comme la libraire Adèle Fabre trouvent des innovations pour soutenir ces commerces de bonnes pages. Bonnes écoutes ! Pauline Petit

COMPRENDRE

Virus, qui es-tu ? Voilà près d’un an que la pandémie de coronavirus occupe l’actualité scientifique et médiatique, sans que l'on puisse, aujourd'hui, affirmer avoir compris totalement comment fonctionne ce virus. La découverte de deux mutations du coronavirus transmises par un vison à 12 personnes fait notamment ressurgir les interrogations sur son évolution. Alors que les premiers vaccins sont élaborés, comment expliquer ces inconnues ? (L'Invité(e) des Matins, 40 min)

Le populisme sans Trump. La défaite du président sortant face à Joe Biden ne signifie pas que ce qu’on a appelé le "trumpisme" disparaît pour autant. La défaite du candidat républicain aura-t-elle cependant des répercussions sur d’autres leaders qualifiés de populistes en Europe ? (Le Temps du débat, 39 min)

Avis de recherche. La loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche a été adoptée en commission mixte paritaire. Une large majorité d'universitaires s’y est opposée, ainsi que le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil national des universités. Elle prévoit, entre autres, de modifier le recrutement des enseignants-chercheurs et de pénaliser les occupations illégales de facs. (Le Journal des sciences, 3 min)

APPRENDRE

S'en sortir… sans sortir ? "Logé partout, mais enfermé nulle part, telle est la devise du rêveur de demeures", écrivait le philosophe Gaston Bachelard dans La Poétique de l'espace publié en 1957. La rêverie, chère au philosophe, peut nous aider à élargir nos espaces confinés. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

La crise des élites. Comment les élites réagissent-elles face à aux contestations ? "Le Cours de l’histoire" s’arrête sur quatre événements de l’histoire moderne qui ont transformé les élites françaises : la Révolution de 1789, les émeutes des Trois Glorieuses en 1830, la révolution de février de 1848 et la défaite de Sedan, en 1870, qui mène à l’instauration de la Troisième République. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

Lettres de guerre. Le 11 novembre 2020, avant de rejoindre le Panthéon, les cendres de Maurice Genevoix sont passées par l'École normale supérieure, où il se remit de la blessure qui le laissa pour mort sur le champ des Éparges, dans la Meuse. C'est aussi là qu'il composa son premier livre, Sous Verdun, en 1916. (Toute une vie, 58 min)

Keynes en échos. Dans les années 1930, alors que le chômage atteint des niveaux historiquement élevés aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, John Maynard Keynes s’oppose aux théories économiques qu’il qualifie de “classiques”. Lors de la crise des subprimes en 2008, il redevient l'économiste en vue. Depuis, la crise de la demande semble ne s’être jamais résorbée et la pandémie provoque également une crise de l’offre. Vivons-nous un moment keynésien ? (Entendez-vous l'éco ? 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Voyage à l'aquarelle. "Ce livre est magnifique, parce que ce n'est pas seulement un carnet de voyage, c'est aussi un imaginaire qui se déploie, une vie qui se représente à vous", commente l'éditeur Frédéric Martin, à propos du dernier voyage de l'auteur de bande dessiné Hugo Pratt dans le Pacifique, en 1992. (Le Réveil culturel, 22 min)

Une souris moralisatrice. C'est "Steamboat Willie" qui lance sa carrière en 1928. La célèbre souris, création de Walt Disney, est au départ un héros batailleur puis moralisateur. Comment Mickey a-t-il évolué, des turbulentes années 1930 à aujourd'hui ? (Personnage en personne, 28 min)

Pinceau libre. En 1981, Hervé Di Rosa fonde avec ses amis le mouvement de la Figuration Libre - un terme inventé par Ben pour qualifier les travaux de François Boisrond, Robert Combas, Rémi Blanchard, et Di Rosa. Le succès est immédiat, son œuvre est saluée par la critique, tant à Paris que dans le New York artistique et underground où il vivra quelques années. (A Voix nue, 31 min)

Sortir des cases. "J'avais choisi le sujet de l'industrie du disque parce qu'effectivement, il me semblait assez adéquat pour décrire ce qui s'est passé au tournant du siècle et ce qui va probablement se passer, d'une autre façon, avec la crise post-Covid." Après le succès de la saga Vernon Subutex, vendu à plus d’un million d’exemplaires, Virginie Despentes et Luz font vivre la bande à Vernon en bande dessinée. (L'Invité(e) des Matins, 44 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation nous vient de Raphaëlle Branche, invitée dans La Grande table Idées. Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris Nanterre, elle est l’une des premières chercheuses à avoir mis en débat scientifique la violence de l’armée coloniale française et la torture érigée en système par la France pendant la guerre d’Algérie. L'historienne publie Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? Enquête sur un silence familial (La Découverte, 2020), une recherche qui vise à comprendre les "structures de silence" qui entourent la guerre d’Algérie, un traumatisme sourd qui a irradié toute la société française :

Le silence, ce n'est pas simplement quelqu'un qui ne parle pas, c'est aussi, parfois, des gens qui n'écoutent pas, des gens qui ne questionnent pas. (…) Cette douleur, même si elle est gardée cachée, peut irradier, se transmettre par des gestes, des mots, des attitudes, des relations aux autres, au monde, et marquer bien au-delà de la personne qui a été d'abord concernée ou touchée. Raphaëlle Branche

Avant de nous retrouver la semaine prochaine, quittons-nous avec l'histoire d'un autre "soldat inconnu" de la Grande Guerre : le "soldat inconnu vivant". Découvert errant sur le quai d'une gare à Lyon, ce "poilu" amnésique va soudain devenir le père, le mari, le fils de centaines de familles qui le réclament. Il incarne à lui-seul le deuil impossible des disparus de 14-18. Bon week-end !