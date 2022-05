Bientôt un nouveau site pour France Culture

Dans quelques jours, le site de France Culture va embarquer à bord de radiofrance.fr, la plateforme du groupe qui accueille déjà France Musique et Fip. Au menu : plus de clarté et de nouvelles fonctionnalités.

C'est une nouvelle que nous sommes heureux de partager : lundi 9 mai, c'est une toute nouvelle maison pour France Culture que vous allez découvrir. Le site de la chaîne va embarquer à bord de radiofrance.fr, la plateforme du groupe qui accueille déjà France Musique et Fip, en attendant France Inter et les autres.

Une toute nouvelle maison, mais une ambition intacte, celle de vous proposer France Culture, ses émissions, podcasts, articles, vidéos de la manière la plus claire et confortable possible, afin de retrouver vos rendez-vous, les débats, les entretiens, les documentaires et les fictions.

Un espace personnel, un nouveau moteur de recherches

Vous le verrez - et pouvez déjà aller l'explorer en avant-première par ici - le nouveau France Culture sur la plateforme radiofrance.fr, c'est d'abord plus de clarté : des pages d'émissions, d'articles ou de vidéos retravaillées au plus près des usages récents, des navigateurs ou des téléphones mobiles, une volonté de mettre en valeur l'écoute, de faciliter l'exploration des séries ou des sélections d'émissions…

• Crédits : Radio France

Mais le site de France Culture nouveau, c'est aussi des fonctionnalités que vous aviez réclamées depuis longtemps, qui seront mises à disposition dès la bascule et qui vont vous apporter un nouveau confort, en attendant, très vite, d'autres surprises.

Un espace personnel pour ranger vos favoris. D'un seul clic sur le coeur à côté d'une émission, vous pourrez la retrouver dans votre liste de favoris, accessible dans votre espace personnel, afin d'accéder à vos programmes préférés facilement. Vous verrez aussi apparaître un "signet", pour mettre de côté un épisode à écouter plus tard.

Des favoris partagés avec l'application Radio France. Une fois identifié au sein de la plateforme, vous pourrez retrouver votre espace personnel sur le site mais aussi sur l'application Radio France : le meilleur moyen de poursuivre votre écoute où vous voulez, sur ordinateur ou téléphone, selon vos habitudes et vos préférences.

Un moteur de recherches amélioré. C'est l'un des besoins les plus souvent exprimés : le moteur de recherche proposé pour le nouveau site de France Culture a été largement amélioré, vous permettant d'affiner vos requêtes par dates, mais aussi par durée - et de découvrir les programmes des antennes voisines de Radio France.

Rendez-vous lundi 9 mai au soir

Le nouveau site de France Culture vous proposera toujours les rubriques et rendez-vous que vous plébiscitez : l'accès à la grille des programmes et à tous les podcasts, bien sûr. Mais aussi à nos newsletters (la Lettre quotidienne, la Session de rattrapage ou Culture !), l'espace "Education", les archives alimentées par les Nuits, le fil Culture pour ne rien rater de l'actualité des savoirs et de la création, les vidéos de Culture Prime…

Pour découvrir le nouveau site de France Culture, rendez-vous dans la soirée de lundi prochain à mardi. Nous vous y attendrons.

• Crédits : Radio France

• Crédits : Radio France

• Crédits : Radio France