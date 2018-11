Blues des diplomates, biodiversité en péril et Jane Birkin : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Jair Bolsonaro élu au Brésil, voilà une nouvelle qui ne va pas arranger le blues des diplomates, auquel Cultures Monde consacrait ses émissions cette semaine… Il faut dire que de Trump à Salvini en passant par Orban et Duterte, les dirigeants n'ont pas attendu Bolsonaro pour se fendre de sorties grossières allant souvent jusqu'à l'insulte et la menace. France Culture proposait d'ailleurs hier une journée spéciale pour comprendre le phénomène Trump, et celui de cette nouvelle génération de dirigeants politiques bouleversant les codes du pouvoir.

Pour ce qui est des sanctions internationales (boycott, embargo…), d'aucuns pensent qu'elles enveniment le dialogue diplomatique, au lieu de le renouer… tout ça pendant que l'ONU, gendarme du monde, est miné par l'échec de négociations infructueuses autour du conflit syrien. Du côté de l'Hexagone enfin, l'heure est également à la morosité avec l'accroissement du fossé entre les prétentions diplomatiques de la France et la place accordée au Quai d'Orsay. Bonnes écoutes et gardons le moral, Hélène Combis

COMPRENDRE

Cinéma vs SVoD. La télévision, et Canal + en particulier, ont toujours largement financé le cinéma français. Mais les récentes tensions lors des négociations de la chronologie des médias semblent fragiliser cet équilibre. A l’heure des services de vidéo à la demande, comme Netflix, d’autres modèles de financement du cinéma existent-ils ? (Du Grain à moudre, 39 min)

Les RTT du président. "Comment un homme qui se dit maître des horloges n'arrive-t-il pas à gérer son temps de repos ?", s'indignait cette semaine un chroniqueur sur les réseaux sociaux. Une étrange polémique est née concernant trois jours de repos qu'Emmanuel Macron a décidé de s'accorder. Pourquoi une société qui s'est battue pour obtenir et conserver ses congés payés a-t-elle tant de mal à en accorder au titulaire de l'un des postes les plus difficiles du pays ? (Le Billet politique, 4 min)

Hommage à la sorcière. "On voit s’organiser des séances de prière pour protéger Kavanaugh et Trump contre les sorts des sorcières. On est dans une atmosphère assez étrange." Née des cendres des bûchers, se revendiquant de cette figure mythique qu'est la sorcière, une autre forme de féminisme fait son chemin ; c'est ce que décrypte Mona Chollet, journaliste au Monde diplomatique et auteur de Sorcières, la puissance invaincue des femmes. (La Grande table idées, 33 min)

APPRENDRE

Monde de brutes. Dans son cinéma, David Cronenberg n’hésite pas à filmer la violence, non pas pour l’esthétiser, mais pour la questionner. Derrière le modèle de famille idéale dépeinte dans A History of Violence, celle-ci perce et traverse les personnages ; et une question se pose : d’où vient le mal ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Partir aux fleurs. En Bretagne, un jardin de toute beauté ondoie et verdoie au soleil. Difficile de croire qu'au pied des arbres, des cendres de défunts reposent par centaines. Ce documentaire vous propose de découvrir l'un des rares "cimetières végétaux" français, à la rencontre de promeneurs qui se confient sur leurs proches disparus. (Les Pieds sur terre, 27 min)

Vagabondages interstellaires. On les appelle "planètes errantes" ou, de façon moins poétique, "objets libres de masse planétaire". Mais combien de ces planètes vagabondent ainsi dans notre système solaire ? (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Un journal intime, celui de Jane Birkin. La chanteuse et actrice Jane Birkin publie Munkey Diaries, le premier tome de son journal intime. L’ex-fan des sixties y retrace ses souvenirs, de son adolescence sur l’île de Wight à ses douze années en compagnie de Serge Gainsbourg. (L'Invité des Matins, 41 min)

Un roman graphique avec des monstres : "Nous pouvons tous être des monstres. Comme, récemment, les monstres à Charlottesville qui brandissaient des torches…" Le roman graphique d'Emil Ferris pose son décor incongru : celui d'un univers fantasque et mystérieux, oscillant entre la pénombre et la couleur, qui nous emmène en vadrouille dans le Chicago des années 60. (Le Réveil culturel, 26 min)

Une spiritualité, le shinto. Cette religion, aussi appelée shintoïsme, est la plus ancienne du Japon. Sans dieu ni figure, elle a pour concept majeur le caractère sacré de la nature, et reste fortement ancrée dans l’inconscient des Japonais. (Les Nuits de France Culture, 1h40)

LA CITATION

Dans son rapport du 30 octobre, l'ONG WWF lance une alerte : la biodiversité s'effondre. Depuis les années 1970, les populations d'animaux sauvages ont chuté de 60 % et l'homme a clairement sa part de responsabilité. Cette semaine, la citation est donc d'Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de Protection des Oiseaux et du Conseil d'orientation stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité :

Les changements se sont effectués essentiellement aux XIXe et XXe siècles, quand beaucoup de races ont été fabriquées, souvent localement, en fonction des régions : le porc de Gascogne, la poule de Marans, etc. Et au lendemain de la guerre, dans les Trente Glorieuses, on a voulu surproduire. On a oublié les animaux dits “rustiques”, les animaux des terroirs, pour n’avoir que des animaux qui produisent davantage. Par exemple, aujourd’hui il ne reste plus que trois ou quatre races de porcs utilisées dans les élevages, contre pas loin d’une trentaine de races à l’origine.

Enfin, promis, si jamais les extraterrestres avaient pour idée d'atterrir ce weekend - sait-on jamais - nous vous préviendrons dans le poste. Comme CBS il y a 80 ans, qui les fit débarquer en direct, sous l’impulsion du réalisateur Orson Welles dans son émission Mercury Theatre on the Air. L'histoire est connue, mais saviez-vous que huit ans plus tard, la France se prêtait à son tour au jeu avec Plateforme 70 ou l'âge atomique ? Belle fin de semaine sous le signe de l'étrange !