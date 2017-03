Brexit, Fellag, Saint-Exupéry et l'internet archiviste : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

Cette semaine a encore été marquée par une actualité politique dense. Au Royaume-Uni, Theresa May a officiellement déclenché le Brexit, en activant l'article 50 du traité de Lisbonne. Soixante ans après la signature du Traité de Rome, sur le Vieux Continent, c'est la division qui semble primer sur l'union. Comment donc renouer avec l’esprit de Rome ? L'heure est au questionnement pour l'Europe. Côté français, alors que la présidentielle approche, la rédaction de France Culture s'est délocalisée dans plusieurs villes de France afin d'aller à la rencontre des habitants, des électeurs et des militants. Percée du Front national, avenir incertain pour le Parti socialiste : nous espérons que ces écoutes vous permettront d'y voir plus clair en ces temps de grands changements. Farah Keram

COMPRENDRE

Frontistes, les ouvriers ? Ils sont peu présents dans le débat public : les ouvriers représentent pourtant 13% de la population française. Alors que près d’un sur deux dit avoir l’intention de voter pour Marine Le Pen au premier tour, la question se pose : le FN est-il un parti ouvrier ? (Du Grain à moudre, 40 min)

Tous archivistes. Valls refusant de soutenir Hamon, Fillon de se retirer malgré sa mise en examen… Les personnalités politiques sont très vite mises face à leurs grandes déclarations de probité par les internautes. Car Internet regorge d’archives…et devient vite, par son caractère brut et sans filtre, un “puissant levier du dégoût”. (La Vie numérique, 5 min)

Culture en France versus culture française. Alors que la période pré-électorale forme le terrain de nombreuses oppositions idéologiques, la question de la culture française est souvent citée comme prétexte à un débat sur l’identité. Ainsi, existe-t-il une culture française, et si oui, comment la définir, quels contours lui attribuer ? Eléments de réponse avec Jean-Christophe Rufin. (L'invité des Matins, 19 min)

APPRENDRE

Dessine-moi un Saint-Ex. "Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants." nous rappelle l’auteur du Petit prince ou de Vol de nuit, qui a réussi toute sa vie à allier ses passions pour deux vertiges : celui du vol et celui de la poésie. (Une Vie, une oeuvre, 1h)

Planète 9. L’hypothèse de l’existence d’une autre planète dans le système solaire, loin très loin, derrière la ceinture de Kuiper, a repris de la vigueur ces derniers mois. A tel point que la Nasa a lancé début février un appel aux internautes pour scruter les images de l’espace à la recherche de cette mystérieuse “Planète X”. (La Méthode Scientifique, 59 min)

Faire corps avec la violence. La micro-violence ordinaire est difficilement perceptible nous explique Simon Lemoine, qui évoque avec philosophie les formes quotidiennes et infimes de violence que nous subissons et faisons subir à notre insu. (Les Nouvelles vagues, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Fellag, le bled runner. “Vous avez raté votre colonisation, on a raté notre indépendance, on est quitte.” Depuis plus de vingt ans, Fellag raconte sur scène la France et l'Algérie et à travers le rire, soulage les mémoires. (Une vie d’artiste, 1h)

Politique fiction avec ""57, rue de Varenne". Troisième opus d’un feuilleton radiophonique dans les coulisses de Matignon. Avis de tempête : sur fond d'une rivalité féroce entre le Président de la République et son Premier ministre, la course à la présidentielle est lancée. Mais attention, tout ceci n'est que de la fiction. (Le Feuilleton, 5 x 24 min)

Promenades chez Stendhal. De ses motivations amoureuses à ses grands voyages en Italie et en Europe, promenez vous aux côtés du mythique Henri Beyle dit Stendhal, ce grand écrivain qui voulait que son roman soit un miroir du monde dans toute sa dureté. (La Compagnie des auteurs, 3 x 59 min)

LA CITATION

Cette semaine, les Nuits de France Culture ont fait réentendre la voix d'Henri Matisse. Dans cette archive de 1951, le peintre évoquait ses peintures murales, la danse, le dessin, la photographie, l'apaisement qu'il voulait produire. Au sujet de l'apport de la photographie et de la peinture Matisse disait :

Aujourd'hui avec la photographie on fait tellement de belles images, même en couleurs, que le devoir de l'artiste, du peintre, est de donner davantage.

C'est déjà fini pour cette semaine ! On se quitte avec une magnifique archive, qui, à travers des lectures de l’autobiographie Lady sing the blues, revient sur la vie et l’oeuvre de Billie Holiday. (Re)plongez-vous dans l'histoire de cette diva au registre singulier dont un critique n’hésitait pas à dire que sa voix avait “la saveur du caviar et du gravier”. Très bon week-end à toutes et à tous !

