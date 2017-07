Bruce Springsteen, égalité des sexes et rat-taupe nu : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

cette semaine, Bruce Springsteen, ses ombres et ses chansons sont au cœur (battant) de notre Grande traversée. Pas d'ombre en revanche du côté des Masterclasses, où vous pourrez notamment écouter le plasticien Claude Lévêque raconter sa rencontre frappante avec un réverbère. Michel Onfray a lui aussi opté pour la lumière, puisqu'il émet l'hypothèse que celle-ci soit à l'origine de la généalogie de toute religion. Alors où que vous soyez, bonne photosynthèse, et bonnes écoutes ! Hélène Combis-Schlumberger

LES SÉRIES D'ÉTÉ

Springsteen : cartographier son pays en chansons. "Jusqu'à 13 ans j’étais mort", considérait celui qui a grandi au sein d’une famille ouvrière minée par la précarité depuis plusieurs générations. L’aventure musicale de Bruce Springsteen et de son groupe, le E street Band, commence à la fin des années 1960, en pleine guerre du Vietnam. Depuis, voilà 50 ans qu’en bête de scène, Springsteen défraie la chronique. Nous sommes allés chercher les voix, les sons, les racines de ses chansons, les témoins de son histoire.(Grande traversée "Bruce Springsteen, l'expérience américaine", 5x108min)

Billie Holiday : la voix a pris chair. Portrait d’une femme aux multiples visages. Portrait d'une voix également, d'abord juvénile, puis plus plaintive, inquiète, et surtout bouleversante. Une voix qui, avec "Strange fruit", émit le "premier cri non voilé lancé contre le racisme" et finit par s'éteindre en 1959 de façon pathétique, "entre deux flics". (Les Séries musicales d'été, 5x58min)

Ayn Rand, casser le moule. Défenseuse du capitalisme le plus débridé, de l’Etat minimal, de l’individu contre la société, elle détestait le collectivisme et l’altruisme. Elle était aussi militante pro-avortement, farouchement athée et profondément antiraciste. Née en Russie en 1905, exilée aux Etats-Unis en 1926, Ayn Rand bouleverse nos schémas politiques et s’est imposée comme une figure du mouvement libertarien. (Avoir raison avec Ayn Rand, 5x29min)

Eric Mouzin, la vie chevillée au corps. Tout l’été, à travers les 40 épisodes du feuilleton “Estelle disparue”, France Culture revient sur la disparition jamais élucidée de la petite Estelle Mouzin du côté de Guermantes, en 2003. Cette semaine, le chapitre 4 se consacre au combat quotidien de son père, Eric Mouzin, toujours en mouvement, toujours désireux de ne pas se laisser arracher sa joie de vivre. (Estelle disparue, Chapitre 4, 5x10min)

Refaire le monde. Michel Onfray poursuit son étude du cosmos sous divers aspects : en lien avec l'antispécisme, il interroge le plaisir que peut provoquer la tauromachie. Avant de s'attacher à démontrer que chaque religion aurait toujours pour origines la lumière. Vaste programme ! (Brève encyclopédie du monde, 5x59min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS...

Hommage aux Rich heures… "En entendant les rires des spectateurs, ce métier m’a semblé le plus beau du monde". Ces mots sont ceux du comédien Claude Rich, disparu ce 21 juillet. Bertrand Tavernier, Jean-Claude Carrière, Danièle Thompson et Jacques Spiesser lui ont rendu un hommage appuyé sur notre antenne : "Claude Rich pouvait partir dans des hauteurs stratosphériques", confiait notamment Tavernier. (La Grande table d'été, 1h05)

Les HBM, ça vous parle ? Dans les années 1920, la ceinture de Paris se couvre de grands immeubles austères en briques rouges, les "Habitations Bon Marché".... Retour sur cette gigantesque opération, aux origines du logement social, opérée par la Ville sur des terrains frappés de servitude militaire, et qui s'étaient remplis d'un immense bidonville. (Le Génie des lieux, 29 min)

Liberté, fraternité, fraternité ? Selon Marlène Schiappa, secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes : "La loi a sanctuarisé les grands progrès obtenus jusqu'à présent. Aujourd’hui, le combat est culturel." Alors que l’écart de rémunération est encore de 18,6%, qu'à peine 3% des PDG sont des femmes, que 30% d'entre elles travaillent à temps partiel, qu'elles réalisent 72% des tâches ménagères... Alors qu'il y a eu 83 000 viols l’année dernière… on pose la question : l'égalité femmes-hommes peut-elle se passer de la loi ? (Du Grain à moudre d'été, 44 min)

LA CITATION

La philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle s'est noyée vendredi 21 juillet en tentant de porter secours à des enfants. En 2014, elle était venue débattre de la notion de sacrifice sur France Culture. (La Grande table, 33 min)

Aujourd'hui, on est quand même dans une idéologie sécuritaire qui, je trouve, a une toxicité phénoménale car elle ramène la vie et le vivant au seul sujet et à sa survie individuelle, au fond. [...] Un des lieux qui est le plus attaqué c'est effectivement le lien, c'est le rapport à l'autre… Et qu'est-ce qu'on appelle une vie, donner sa vie...

Des mots puissants pour clore cette Session de rattrapage…

Une dernière chose pour ceux qui n'ont pas peur des souris : connaissez-vous le rat-taupe nu ? Ce petit animal qui n'a pas un physique facile vit dans des terriers au Kenya. A priori, il ne sert à rien ! Pourtant, il a la faculté extraordinaire de ne pas développer de cancer, et à ce titre, est devenu une star de la recherche fondamentale. Laissez-vous convaincre par Gilles Boeuf qu'il n'y a pas de hiérarchisation à établir parmi les espèces menacées (L'Invité des Matins d'été, 22 min & 11 min). À la semaine prochaine !