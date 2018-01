Bulles, Black studies, Frank Zappa et The Wire : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

l'heure est aux bulles, à la couleur, à la ligne claire ! L'heure est au neuvième art. Sur France Culture, pour ce 45e Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême, nous nous sommes penchés sur le "dessin-monde" de Richard Corben, qui en a décroché le Grand Prix. Nous avons écouté son directeur artistique, Stéphane Beaujean, parler d'Ossama Tezuka à qui l'on doit la popularisation du manga au Japon. Nous avons souri à l'hymne à l'impertinence de Florence Mixhel, la nouvelle réd'chef du journal Spirou. Nous avons remonté le temps pour revivre la jeunesse de Picsou, créé par Carl Barks dans les années 50 sur le modèle de Scrooge, le vieil avare de Dickens. Nous avons écouté l'auteur de B.D. Emmanuel Guibert nous expliquer comment il découpait "des morceaux de réel" pour les immortaliser dans des cases. Et pour tous ceux qui ont envie de buller, nous avons recensé quelques-uns de nos albums-coups de coeur de l'année. Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

• Crédits : ANDREA PATTARO - AFP

Tourisme et empreinte carbone. Le tourisme mondial a augmenté de 7% en 2017, et à elle seule, l'Europe a accueilli quasiment la moitié des touristes. Alors qu'on comptait 25 millions de touristes internationaux en 1950 contre 1,3 milliard en 2017... faudra-t-il bientôt rationner les déplacements pour ménager l'environnement ? (Du Grain à moudre, 39 min)

La vie en cage. Le mouvement de protestation des surveillants dans les prisons françaises met en lumière les difficultés de l’univers carcéral, où les agressions sont pain quotidien. Analyse et plongée éclairée avec Jean-Marie Delarue, qui fut contrôleur des prisons de 2008 à 2014. (L’invité des Matins, 2x20 min)

Tout sucre... tout sucre. En 1850, un Français consommait un kilo de sucre par an. Aujourd'hui, entre les soupes en brique et les produits préparés, il en consomme trente-cinq. Le documentaire australien Sugarland pointe du doigt l'invasion des sucres cachés. (La Question du jour, 6 min)

APPRENDRE

• Crédits : Fabien Chalhoub, IRCAM, janvier 1984

Zappa, nomade viscéral. Du rock ? Non. Du jazz ? Non plus. De la musique savante alors ? Autant que populaire, mais sérieuse et drôle à la fois. De la musique cérébrale clairement, qui célèbre le corps dans toutes ses humeurs. L’œuvre de Frank Zappa semble enfin sortir du purgatoire. (Une vie, une oeuvre, 59 min)

Cherche ami à louer. Alors que le sentiment de solitude se répand au Japon, des entreprises ont flairé le bon filon en proposant des services de location d'amis. Et le plus fou, c’est que ça marche ! (Les Nouvelles de l'éco, 3 min)

Black studies. Les études de la condition noire sont très peu présentes en Europe, alors qu'elles sont solidement instituées outre-Atlantique. Pourquoi, et comment définir le dénominateur commun de cette condition ? (La Fabrique de l’Histoire, 53 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Allociné

Une série : The Wire, avec son créateur, David Simon. Documentaire, roman, épopée critique de l'Amérique contemporaine ? The Wire se situe aux limites du genre des séries télévisées, peut-être en raison des sujets qu'elle traite et des quartiers qu'elle explore, en marge de ceux qu'on voit habituellement. (La Compagnie des auteurs, 4x58 min)

Un livre : Jours Barbares, de William Finnegan. Dans une autobiographie couronnée par le prix Pulitzer, le journaliste William Finnegan raconte cinquante ans de surf, de voyages, d’engagement. Une vie qui s'apparente presque à une quête du mystique. (Le Temps des écrivains, 59 min)

Un genre musical : le punk. Si le rock’n roll affichait la couleur dès son apparition avec l’hymne de Danny and the Juniors, "Rock’n roll is here to stay", le punk, au contraire, "anticipe sa propre destruction, la recherche parfois" affirme Greil Marcus dans son livre Lipstick Traces. (Le Tour du monde des idées, 6 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du philosophe et économiste Frédéric Lordon, venu débattre du phénomène des fake news dans La Grande Table (35 min) :

Depuis qu'il y a un espace public il y a de fausses nouvelles, des rumeurs, des calomnies, de la diffamation, etc. Le phénomène n'est pas celui que l'on croit, ce n'est pas celui des fake news, c'est celui du discours obsessionnel sur les fake news.

Ce week-end vous verra-t-il déambuler en forêt pour dialoguer avec la nature ? Dialoguer au sens propre, peut-être : car les découvertes récentes changent notre conception du monde végétal, et en particulier des arbres dont on sait à présent qu'ils savent communiquer entre eux et s'entraider. A la semaine prochaine !