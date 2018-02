Superfail | Retour sur la chaîne de télévision Canal + qui était caractérisée par son esprit frondeur et ses investigations et qui a vu tout cela disparaître après sa reprise par Vincent Bolloré.

Aujourd’hui nous nous intéressons à la chaîne de télévision Canal + détenue aujourd'hui par Vivendi, alias Vincent Bolloré.

Avec notre invité Jean-Pierre Canet, ancien journaliste à Canal + aujourd'hui rédacteur en chef de l’émission Envoyé Spécial sur France 2 et qui co-signe une enquête sur Vincent Bolloré, retour sur l’évolution d’une chaîne qui a aujourd'hui perdu sa liberté d’expression et son esprit frondeur...

J’ai débarqué à Canal jeune journaliste à la fin des années 90. J’ai un peu connu cette période foisonnante, la deuxième époque de Canal, où l’investigation a pris son evol et suite aux Nuls et à l’installation de ce mauvais esprit, au bon sens du terme, où la création, l’humour, la liberté d’expression étaient quotidiens, c’était la nature même de cette chaîne.

Dans notre enquête on montre comment un patron du CAC 40 qui comme tout un tas d’autres voulant investir dans les médias a bâti un empire. Quand Bolloré prend le pouvoir à Canal +, il fait un constat qui est fondé : la chaîne n’est plus adaptée à l’explosion d’Internet, l’abonnement est trop cher... Mais ce qu’il ne fallait pas tuer c’était l’esprit frondeur de création et de liberté d’expression !

Écouter Écouter Comment Canal plus est devenu Canal moins Comment Canal plus est devenu Canal moins

"Superfail", à découvrir chaque vendredi

"Superfail" est notre nouveau podcast "natif", né comme podcast et originaire du numérique, sans passer d’abord par l’antenne hertzienne. C’est Guillaume Erner, le producteur des Matins de France Culture, qui se lance sur cette nouvelle "antenne" numérique : chaque vendredi matin, retrouvez une histoire d'échec, de fail, décryptée avec un invité. Un nouveau programme à part entière à écouter à votre rythme, quand vous le désirez. Et qui a pour ambition d'explorer les possibilités offertes par le média, en termes de ton, d'écriture, de durée...

Retrouvez l'intégralité des épisodes de Superfail

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications)

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous avec ce lien