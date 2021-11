Caravage, radio-télé, Matthew McConaughey, violences faites aux femmes : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Cette semaine à la radio nous avons parlé de… radio. Puisqu'il faisait un peu froid, on s'est rappelé, en fouillant dans les archives, de ce 24 décembre 1921 où Radio Tour Eiffel a émis la première émission destinée à un public. L'histoire de ce média audio, magique et intime, devait ensuite traverser le siècle : on se retrouve en famille autour du poste TSF, puis, avec l'arrivée du transistor, l'écoute se fait plus mobile et individuelle. La radio résonne même la nuit, sur la route ou au creux du lit… Pour ne pas faire de jaloux, nous avons aussi parlé de télévision. Oui, celle qu'on croyait finie et qui, malgré tout, continue d'émettre et d'imprégner l'air du temps. Et ce sont des intellectuels qui s'y sont collés. Ce n'était pas pourtant gagné car ces derniers, généralement, ne la portent pas dans leur cœur : le philosophe Karl Popper accusait le petit écran d'être "un danger pour la démocratie", quand le sociologue Pierre Bourdieu, dans un essai à charge contre le monde télévisuel, critiquait les "petits directeurs de conscience" qui s'y épanouissent. Pourtant, des publicités stéréotypées aux spectacles des émissions de téléréalité, il y a bien de quoi philosopher sur la télé. Bonnes écoutes. 🎧 Pauline Petit

Lutter contre la violence. Jeudi avait lieu la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On se souvient que ce combat a été décrété "grande cause du quinquennat" d'Emmanuel Macron. Protection, accompagnement, aboutissement des plaintes… Où en est-on aujourd'hui ? (L'Invité(e) des matins, 43 min)

L'école est finie. En 2012, 400 enseignants en poste ont quitté l’Education nationale. En 2018, ils étaient 1 417. Sur la totalité des effectifs en France, le phénomène concerne peu de personnes. Cependant, d'année en année, il augmente. (La Question du jour, 7 min)

Tragédie. Ce mercredi, 27 migrants ont trouvé la mort dans le naufrage du canot pneumatique sur lequel ils espéraient rejoindre le Royaume-Uni depuis le Pas-de-Calais. Dans la presse britannique, on cherche les coupables de cette tragédie. (La Revue de presse internationale, 5 min)

Le sexe, un détail en peinture ? Vous connaissez Les Tricheurs, cette célèbre toile du Caravage ? On retrouve caché sur le col d'un des personnages de la scène le croquis d'un sexe masculin. Si le nu est présent dans toute l'histoire de l'art, la représentation du sexe quant à elle a souvent été dissimulée par pudeur, quand elle n'était pas, au contraire, frontalement érotisé. (Sans oser le demander, 58 min)

Et au fond du lac, un trésor... C’est l'un des lieux les plus magiques de notre planète : le lac Titicaca, à plus de 3 800 mètres d’altitude, entrecoupé d’une frontière entre le Pérou et la Bolivie, dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Et on y fait, encore aujourd'hui, des découvertes archéologiques exceptionnelles. (Carbone 14, le magazine de l'archéologie, 30 min)

Au-delà de l'acropole. La philosophie, une affaire toute occidentale ? Certainement pas. Voici un voyage auprès de penseurs musulmans hellénisants, des auteurs de "la rationalité islamique" aux théosophes de l’illuminisme oriental et gnostiques du savoir intégral… (Questions d'Islam, 57 min)

Caméléon hollywoodien. Combien de vies a Matthew McConaughey ? L’acteur, qui est aussi réalisateur et producteur, ne cesse de se métamorphoser. Au point de donner son nom à un phénomène, la McConaissance, qui désigne un virage à 180 degrés dans la carrière d’un comédien. Il retrace son parcours de Phœnix à Hollywood dans cet entretien au long cours. (Affaires culturelles, 55 min)

La rage de Gloria. Écrit en 2004, le roman Bye bye Blondie de Virginie Despentes a été adapté au cinéma en 2012 par son autrice. Cette histoire d'amour sur fond de musique punk, rythmée par le bruit ambiant des cafés et les coups de sang de son héroïne, Gloria, est aujourd'hui mise en ondes sur France Culture. (Fiction - Le Feuilleton, 5 x 28 min)

Écoféminisme. En 1978, elle avertissait : "il vaut mieux avoir rendez-vous avec les femmes qu'avec l’Apocalypse". Militante libertaire féministe, Françoise d'Eaubonne est l'une des premières à opérer un rapprochement entre les luttes féministes et la protection de l'environnement dans les années 1970. (Toute une vie, 59 min)

La citation nous vient cette semaine d'Annie Ernaux, alors que sort en salle L'Evènement, un film d'Audrey Diwan d'après le récit autofictionnel de l'écrivaine. Elle était cette semaine l'invitée de la Grande table idée, au cours de laquelle elle a décrit son écriture autobiographique. Son regard, empreint de sociologie, lui permet de raconter l'intime et le collectif simultanément :

L'écriture est une nécessité profonde, mais c'est aussi le sentiment d'être à la fois séparée des autres et au milieu d'eux. Une fois, j'ai eu cette phrase assez terrible peut-être : "je suis traversée par les autres comme une putain". Je ne la renie pas maintenant ; j'étais étonnée d'avoir cette phrase. Oui, c'est ce double mouvement de séparation et d'être traversée qui fait que j'écris. C'est peut-être un peu obscur, mais je sens que, pour le moment, c'est peut-être la meilleure définition que je puisse donner. Pour moi, écrire, au fond, c'est saisir ce qui me traverse, mais en ayant la conscience que je ne suis pas seule à être traversée par ces choses. Annie Ernaux

Restons dans l'univers des lettres, mais dans un tout autre lieu que celui du roman. Cette semaine, Mario Vargas Llosa, auteur péruvien naturalisé espagnol, qui n'écrit pas en français, a été élu au fauteuil 18 de l'Académie française. Un comble ? Dix-neuf autres académiciens qui n'étaient pas nés Français jalonnent l'histoire de l'institution. Car pour devenir un "immortel", nul besoin d'être Français. Très bon week-end (et à lundi, pour le festival Et Maintenant ?) !