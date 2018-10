Catastrophes culturelles, "haters", Saint-Saëns : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Le 3 septembre 2018, un incendie détruisait le Musée National de Rio, et avec lui des squelettes de dinosaures, des œuvres de l'Egypte antique et des artefacts des civilisations pré-colombiennes... A l'aune de cette actualité, La Fabrique de l'histoire décidait de revenir cette semaine sur l'histoire des catastrophes culturelles, telle la destruction de la cité antique de Palmyre en août 2015 par des soldats de Daech, ou encore l'"urbicide" de Sarajevo, de 1992 à 1995. Une série d'émissions qui posait aussi la question incontournable de savoir comment dépasser la perte (par la reconstruction ?). Belles écoutes, Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

• Crédits : Miguel Medina - AFP

Saviano, de l'enquête au roman. "Tu crois que je vais avoir peur de toi ? Bouffon !". C'est ce qu'a répliqué Roberto Saviano à Matteo Salvini, qui l'avait menacé de lui retirer son escorte policière. Rencontre avec l'auteur de Gomorra, qui fait paraître un roman inspiré de ses enquêtes; où l'on parle criminalité organisée, corruption et vie politique en Italie. (La Grande table culture, 28 min)

Trolls et “haters”. Partout sur la toile, ils invectivent, méprisent et, dans certains cas, harcèlent. Cette lutte relève-t-elle des simples réseaux sociaux ? Des lois ? A moins que le plus efficace soit encore d’en rire ? (Du Grain à moudre, 45 min)

Pour une Histoire mixte. La domination masculine n’épargne pas non plus l’Histoire avec un grand "H" ; raison pour laquelle 440 historiennes françaises viennent de publier une tribune dans Le Monde, pour dénoncer l’invisibilisation des femmes dans leur discipline. (La Question du jour, 7 min)

APPRENDRE

• Crédits : CC

Françoise Barré-Sinoussi, 10 ans après. En 2008, le prix Nobel de médecine était décerné à Françoise Barré-Sinoussi : sa codécouverte du rétrovirus du Sida, en 1983, a fait bouger beaucoup de lignes, tant dans les liens entre recherche fondamentale et recherche clinique, qu'entre les chercheurs et les patients, le monde médical et la société, et même entre la recherche et le militantisme. (La Méthode scientifique, 1h)

X... XL. Une réalité sulfureuse, un plaisir coupable, un danger... que représente la pornographie ? Quoiqu'il en soit, c'est aujourd’hui une production culturelle consommée en masse, et la question de son impact présumé négatif sur les jeunes est une inquiétude récurrente dans les médias. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Adieu Charles. "For me formidable", "La Bohème", "Comme ils disent"... ses mélodies, ses textes chantés d'une façon inimitable, ont été fredonnés par des générations de Français et ont marqué l'histoire de la variété. Réécoutez longuement la voix du grand Charles Aznavour, mort cette semaine à l'âge de 94 ans. (A Voix nue, 5 x 28 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Virginia Turbett/Redferns - Getty

Des Apaches aux blousons noirs . Plongée en musique et archives dans l'univers de quelques "bandes de jeunes" qui, chacune à leur époque, interrogèrent la France sur l'insoumission de ses turbulents rejetons et plus généralement sur les peurs collectives du pays. (Juke-box, 59 min)

Qui va piano... "Au moment où je vais jouer, j’entends un son et j’essaie de le produire avec l’imaginaire qui est le mien." Rencontre avec le pianiste Bertrand Chamayou, pour la sortie de son album consacré aux concertos 2 et 5, et à des pièces pour piano seul de Saint-Saëns. (Par les temps qui courent, 1h)

Autrice de BD... pour tous. “Les hommes qui font de la BD sont lus par tout le monde. Dès que c'est une femme qui fait de la BD, elle est lue par des femmes.“ Emma, illustratrice et auteur de La charge émotionnelle et autres trucs invisibles (éditions Massot), est venue parler de son travail, nourri de réflexions sur la culture du viol et les rapports de domination. (Le Réveil culturel, 25 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de l'historienne Laure Murat, venue débattre à l'occasion du premier anniversaire de Metoo, dans Les Matins :

La galanterie serait une codification de l’amour qui aurait un rapport avec l’art de vivre. On ressort ce mythe de la galanterie française, car toutes les nations se construisent sur des mythes. Ce n’est pas ça que je reproche, mais que l’on mette ce mythe en avant pour dédouaner des forfaits [...] La galanterie à la française est un écran qui empêche de déplier cet impensé qui sont les rapports entre les hommes et les femmes et la manière dont ils se construisent.

Ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon premier week-end d'octobre ! Et si d'aventure, en jetant un œil distrait sur les réseaux sociaux, vous tombez sur une photo de l'éblouissante Vierge voilée du sculpteur italien Giovanni Strazza - elle y est régulièrement partagée -, ne loupez pas cet entretien avec Claire Barbillon : la directrice de l'Ecole du Louvre lève le voile sur cet art de rendre le marbre léger comme de la soie. A la semaine prochaine !