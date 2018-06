« C’est du sport ! »

Pendant un mois, des millions (des milliards ?) d’êtres humains vont regarder 22 joueurs et 3 arbitres virevolter sur des pelouses russes. A l’occasion de la Coupe du monde de football, les grands débats reviennent sur le devant de la scène : les dérives du sport-business et du sport-spectacle, les limites de la lutte contre le dopage, l’arme du soft power et la dimension géopolitique des manifestations sportives. Le temps d’un weekend, France Culture s’empare de tous ces débats, et explore aussi la fascination pour la beauté du jeu, la pratique sportive au quotidien, le rapport au corps qu’elle implique : le temps d’un week-end, France Culture devient France Culture Physique !

Dès le 11 juin

20h – 20h30 A voix nue– Claire Poinsignon

Jacques Vendroux, chef du service des sports de Radio France

Vendredi 15 juin

6h02-6h30 Le Réveil culturel– Tewfik Hakem

La BD avec Lilian Thuram, ancien footballeur, pour Tous super-héros, tome 2, aux éditions Delcourt jeunesse

7h-9h Les Matins – Guillaume Erner

Luc Arrondel, Professeur associé à la Paris School of Economics, Directeur de recherche au CNRS, Publie “L’Argent du Football” (CEPREMAP)

10h-11h Les Chemins de la philosophie – émission présentée par Géraldine Mosna-Savoye

La philosophie est un sport de combat Elsa Dorlin, professeure de philosophie à l'université Paris 8, pour son livre Se défendre : une philosophie de la violence (éd. Zones, 2017)

17h-18h Le Magazine de la rédaction – Aurélie Kieffer

Sciences et football

Par Guillaume Battin et Jérôme Val (service des Sports de Radio France

21h-22h Par les temps qui courent– Marie Richeux

Avec Christophe Gulizzi, architecte marseillais qui réalise des complexes sportifs, et dont le dernier en date est l’ARENA d’Aix-en-Provence, en 2017

Samedi 16 juin

6h – 9h Les Matins du samedi– Caroline Broué

Avec Daniel Cohn-Bendit, vient de publier Sous les crampons la plage, foot et politique mes deux passions (éd. Robert Laffont).

9h – 10h Répliques – Alain Finkielkraut

Football, amour et désamour Avec Vincent Duluc, journaliste de football à l’Equipe, auteur de Le cinquième Beatles (éd. Stock) et Robert Redeker, professeur agrégé de philosophie

10h-11h Concordance des temps – Jean-Noël Jeanneney

A bicyclette ! Avec Paul Dietschy, historien français spécialiste du sport, auteur d’Histoire du football (éd. Perrin)

11h – 12h Affaires étrangères – Christine Ockrent

Le Mondial en Russie, sport et politique Avec notamment Françoise Thom, spécialiste de l'URSS et de la Russie postcommuniste, enseigne l'histoire à l'université Paris-Sorbonne. Elle a publié Comprendre le poutinisme, (éd.Desclée De Brouwer, 2018) et Sylvain Dufraisse (Université de Nantes, spécialiste du sport soviétique et russe aux XXe -XXIe siècles)

12h – 12h30 Politique ! – Hervé Gardette

Avec Gilles Perez, auteur du documentaire ‘’Les rebelles du foot’’ et co-commissaire de l’exposition ‘’Nous sommes foot’’ au Mucem

13h30 – 14h Une histoire particulière – Christine Bernard

Les maitres de l’esprit Par Delphine Chaume, réalisé par Laurent Paulré

C’est l’histoire du combat immémorial du faible contre le fort, de ce qui est a priori impossible, contre nature, voire surnaturel. Le fantasme de vaincre quand on est le plus faible est ancestral, depuis la figure de David contre Goliath, elle a perduré jusqu’à nos jours sous différentes formes. Mais certaines d’entre elles participent d’une éthique solide, véritable démarche de vie, quête à la fois physique et spirituelle, lorsque d’autres cherchent l’efficacité la plus immédiate. Dans notre époque où les dangers génèrent souvent une certaine panique, où le sentiment d’insécurité peut assaillir chacun d’entre nous, où les fictions et les séries prônent ces nouveaux héros nantis de super pouvoirs à l’épreuve des balles, les techniques de combat font florès. Mais alors que certaines tentent de retourner la force de l’adversaire contre lui, d’autres cherchent à le tuer, tout simplement.

Samedi 16 : L’histoire du « Kiai » ou le « cri qui tue ». Dimanche 17 : Jigoro Kano, la voie de la souplesse

14h-15h Plan large – Antoine Guillot

Filmer le sport Plan Large sur le sport au cinéma, avec le cinéaste roumain Corneliu Porumboiu, auteur de Football infini, en salles le 16 juin et le réalisateur Julien Faraut, auteur John McEnroe, l’Empire de la perfection, en salles le 11 juillet et du documentaire Un regard neuf sur Olympia 52 en 2013.

En fin d’émission, la chronique de Mathieu Macheret.

17h-18h Le Temps des écrivains– Christophe Ono-Dit-Biot

Christian Prigent, Chino aime le sport, (éd. P.O.L, 2017)

Denis Grozdanovith, L’art de prendre la balle au bond (éd. Points Seuil, 2010)

0h-7h LES NUITS -Philippe Garbit

La Nuit de la randonnée par Philippe Garbit

Avec Antoine de Baecque, Claude Eveno et Lénaïc Riaudel

Dimanche 17 juin

15h30-16h Une saison au théâtre – Joëlle Gayot

1982, France-Allemagne : Massimo Furlan refait le match La Coupe du Monde 2018 s’ouvre, et avec elle l’envie de performer un match de foot… pas n’importe lequel ! Quels liens entre la scène et le terrain ?

Avec Massimo Furlan, performer suisse. Il a créé Le Cauchemar de Séville, reconstitution précise et rigoureuse du match opposant en 1982 la France à l'Allemagne, au stade de Séville. Match resté dans les annales pour le heurt très violent entre le gardien allemand et le joueur Battiston, évacué sur une civière.

Ce concept vient d'être repris au stade de Colombes, sous l'impulsion du directeur du théâtre de l'Avant Seine à Colombes, par une équipe d'amateurs (ni acteurs, ni footeux) qui forment l'équipe de France. Ils sont équipés d'une oreillette où sont enregistrés leurs déplacements sur le terrain.

La partie durera deux fois 45 minutes, avec mi-temps et tirs au but.

Avec cette représentation, donnée en plein air, face à une seule tribune où se réuniront amateurs de théâtre et fans de foot, Massimo Furlan brouille les pistes entre théâtre et sport.

16h-17h De cause à effets – Aurélie Luneau Biodiversité : un Tour de France en vert ? A trois semaines du départ du Tour de France qui reste l'événement le plus adulé des Français attachés à leurs régions, et l'occasion rêvée d'en (re)découvrir les richesses environnementales, naturelles et animales, nous allons plonger au cœur de cette biodiversité, de ces enjeux, de son état face aux dangers qui la malmènent, tout en questionnant le rôle et l'impact d'événements sportifs tels que le Tour de France.

Depuis déjà cinq ans, le Museum national d'Histoire naturelle de Paris s'est associé au Tour de France afin de sensibiliser à la diversité des paysages français, de leur faune et de leur flore, au fil des étapes parcourues par les coureurs, sans occulter l'empreinte carbone de cette compétition sportive.

Quelle biodiversité veut-on pour demain ? Comment préserver nos écosystèmes et s'engager sur une autre route, vertueuse et éco-responsable ? Le monde du sport est-il prêt à prendre sa part ?

Réponses en plateau avec Nicolas Hulot, Ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et Bruno David, président du Museum national d'histoire naturelle de Paris. Et le témoignage du champion Jérémy Roy, cycliste professionnel.

17h-18h Rue des écoles – Louise Tourret

S’éduquer avec le foot Education et transmission à travers la pratique et la passion du football ?

Avec Bernard Comment, éditeur au Seuil et président du Paris Université Club (PUC) et Cyril Nazareth, doctorant en Sciences de la Société au Centre Maurice Halbwachs: Etude de la mobilité sociale par le football des jeunes des quartiers populaires.

19h-20h30 Soft Power – Frédéric Martel L’action culturelle extérieure de la France Invité actu : Didier Quillot (sous réserve), directeur général de la Ligue de Football Professionnel

